Чому БЮТ і «Фронт змін» підтримують Кличка на виборах мера Києва?

«Фронт змін» і БЮТ активно розвивають у ЗМІ ідею про те, що лідер політичної сили «Удар» Віталій Кличко повинен іти на вибори мера в Києві від опозиції. Чому ці партії підтримують висунення саме Віталія Кличка на посаду столичного голови? Чи правильним буде крок пана Кличка, якщо він погодиться? Про це ми запитали в політологів.

Володимир Фесенко:

ОПОЗИЦІЯ ТОРГУВАТИМЕТЬСЯ З КЛИЧКОМ

У них немає власних сильних кандидатур на цю посаду, які були б конкурентноздатними і в яких би були шанси виграти.

Свого часу Турчинова теж штовхали на цю посаду, але зараз у них нема на це грошей. Опозиція усе, що має, готує на парламентські вибори.

Вони не можуть висунути кого-небудь, оскільки це сприйматиметься як союз з владою. І першим, хто їх звинувачуватиме в цьому, – сам Кличко. Тому краще підтримати Кличка як спільну кандидатуру, тим паче що він відповідає інтересам опозиції.

Наскільки я розумію, опозиція в обмін на свою підтримку торгуватиметься з Кличком, вимагатиме зустрічних поступок, як мінімум, час від часу нагадуватиме: ми ж тебе підтримали на київських виборах, і ти маєш піти нам назустріч, наприклад у розподілі мажоритарних округів у Києві, у підтримці наших кандидатів у інших регіонах, чи вимагатиме від Кличка більш активної праці в розподілі тих чи інших керівних посад у Києві.

Зараз обиратимуть тільки мера Києва, а голову адміністрації призначатимуть пізніше, може, наступного року. цей розрив створює теж певні проблеми для Кличка і для опозиції.

Ми знаємо одне – Кличко буде єдиний кандидат від опозиції, але ми не знаємо, чи опозиція співпрацюватиме з Кличком у питаннях контролю за виборчими комісіями, а це дуже важливо.

Для інших опозиціонерів дуже важливо зараз локалізувати Кличка в Києві, відповідно, він менше приділятиме уваги парламентським виборам. І якщо він стане мером, тоді не зможе пройти у Верховну Раду. Це може послабити позиції потенційної фракції «Удар» у Верховній Раді.

Вибори мера в Києві зараз зводяться до прямої конкуренції двох фаворитів: Кличка і Попова. Кличко має більш-менш усталений електорат, і для нього важлива хоча б публічна підтримка опозиції, бо це збільшує його шанси. Так, у Кличка вищий рейтинг, ніж у Попова, але проблема Віталія в тому, що Попов його стрімко наздоганяє. Рейтинг Попова зростає. Це наслідок його активної господарської діяльності в Києві, він достатньо ефективно працює як господарник.

Висловлю своє припущення: якщо Кличко змагатиметься з Поповим навколо того, хто краще вирішуватиме господарські проблеми Києва, то Кличко може програти, тому що Попов на практиці вже демонструє свою управлінську здатність. А як каже прислів’я, краще синиця в руках, ніж журавель у небі, тобто люди розмірковують так: краще такий Попов, ніж людина, яку ми не бачили в дії.

Те, що вибори мера відбудуться влітку, – точно технологія. Тому що влітку багато потенційних виборців Кличка – студенти, середній клас підуть на канікули, у відпустки. А в Попова достатньо дисципліновані виборці, які реагують саме на соціальні чинники, це так звані «бабусі Черновецького», люди старшого віку, електорат, пов’язаний з бюджетом.

Віталій Бала:

БУДЬ-ЯКИЙ ЄДИНИЙ КАНДИДАТ ВІД ОПОЗИЦІЇ ПЕРЕМОЖЕ ПРЕДСТАВНИКА ВЛАДИ

Є думка, що БЮТ і «Фронт змін» висувають Кличка в мери, аби таким чином йому було важко брати участь у парламентських виборах… Як на мене, це не зовсім доречно, бо він абсолютно спокійненько зможе брати участь у виборах до Верховної Ради.

Я б оцінив шанси Віталія Кличка більше як 50 відсотків. І будь-який єдиний кандидат від опозиції переможе представника влади. Тепер уже від самого Кличка залежить, чи йти, чи не йти, бо, наскільки мені відомо, там проводяться консультації.

Та як на мене, він має шанси стати мером і провести свою партію в парламент, бо для цього є всі підстави, тільки питання в тому, чи зрозуміють вони, як це зробити.

Вадим Карасьов:

А КОГО ЇМ ПІДТРИМУВАТИ – ПОПОВА ЧИ ДОВГОГО?

Я не бачу тут інтриги. Вони його підтримали, тому що він їх підтримав. А кого їм підтримувати – Попова, Леся Довгого, чи кого? Тому я тут не бачу предмету для коментування взагалі.

Михайло Погребинський:

КЛИЧКО ДЕМОНСТРУЄ ІДЕОЛОГІЧНУ НАЛАШТОВАНІСТЬ

«Фронт змін» і БЮТ висувають Кличка на вибори мера, тому що він найбільш рейтинговий, а в них немає жодної кандидатури, навіть умовно прохідної. Тож тут нема нічого дивного. Звісно, для самого Кличка це добре, але, гадаю, у нього важко з шансами, бо позиції Попова буквально щомісяця посилюється. Якщо Попов добре прибиратиме Київ від снігу, бурульок, тоді шанси в Попова будуть набагато кращі, ніж у Кличка.

У Попова, на мою думку, немає іміджу «регіонала», у нього – імідж господарника.

Чи завадить Кличку мерство для парламентської кар’єри? Так, тут є проблема, та все залежатиме від того, як буде проведена кампанія. Кличко може програти, але виступити досить гідно, і це не завадить йому в парламентських перегонах. А якщо буде якийсь провал чи неадекватність…

Та я вже бачу, що частина його помічників штовхають його на роль мера, скажімо Дрогобича, а не мера столиці. Маю на увазі ідеологічну налаштованість: рішуче проєвропейську, рішуче проукраїнську, в сенсі етнічності, надзвичайне зближення з не зовсім адекватними радикалами з Америки. Ви ж розумієте про що я… Тобто його ж команда штовхає на той бік, і це може врешті створити для нього проблеми, але поки що вони не настільки серйозні, щоб пройти в парламент.

Кость Бондаренко:

ЯКЩО ВІН ВТРЕТЄ ПРОГРАЄ, ЙОГО СПИШУТЬ ЯК ПОЛІТИКА

БЮТ і «Фронт змін» по-різному намагаються позбутися небезпечного конкурента на загальноукраїнському рівні. Кличко зробив серйозну заявку на загальноукраїнське лідерство протягом останнього року. Більше того, у нього є серйозні зв’язки в Америці, на європейському рівні, є упізнаваність, позитивний імідж, він дуже добре сприймається громадянами України, тому, зрозуміло, що БЮТ, у якого зараз є 15 відсотків рейтингу, і Яценюк, у якого близько 9 відсотків, не хотіли б ділитися своїми рейтингами з Кличком, оскільки він заходить саме на їхнє електоральне поле.

Що для цього треба зробити? Є такий прийом – «задушити в обіймах», тобто всіляко йти Кличку на поступки, говорити йому, який він крутий, і штовхати на вибори мера Києва, аби його знищити як конкурента.

Уявімо собі, що Кличко стає мером – після цього він навряд чи зможе претендувати на успіх на виборах до ВР. Тому що вибори мера – у липні, а вже восени – до парламенту. Тоді уявіть собі Кличка, який уже став мером, каже киянам, мовляв, це я став лише, аби перемогти Попова, а взагалі я йду в Раду. Це буде реальна зрада інтересів киян.

До речі, колись Рудьковський уже так зробив: став мером Чернігова, а через місяць пішов працювати у ВР…

Щодо Кличка, то, гадаю, якщо він ітиме на мера, то йтиме серйозно, бо інакше не стане мером, і кияни навряд чи пробачать таку зраду.

Тож якщо Кличко стане мером Києва, то не зможе пройти сам і провести свою команду у Верховну Раду. Якщо програє вибори – уже втретє, а таке може бути, - його фігуру спишуть з політики, бо в політиці є таке правило: якщо людина тричі програє вибори, вона стає неперспективною, на неї вже ніхто не робить ставку. Тому для Яценюка і БЮТ це чітка технологія – давайте висунемо Клички, аби «спалити» його як політика.

Опитала Маргарита Сокольська