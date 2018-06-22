Путін має намір повернути собі владу, але вже без всенародної любові
«Те, що зараз відбувається в Росії, – і є революція, яка почалася 5 грудня 2011 року. І вона проходить досить успішно. Влада ця, в масовій думці, не має права на існування..»
«Те, що зараз відбувається в Росії, – і є революція, яка почалася 5 грудня 2011 року. І вона проходить досить успішно. Влада ця, в масовій думці, не має права на існування.»
Російська машина влади робить усе можливе, щоб забезпечити повернення Володимира Путіна в крісло президента Росії. Але тріумфальним такий політичний «камбек» навряд чи буде. До свого фактично четвертого терміну біля стерна країни (два – президентських, один – прем`єрський) Володимир Путін прийшов на тлі масових протестних настроїв. Росіяни втомилися бачити в ньому беззмінного «національного лідера» і хочуть змін.
До дня «Х» залишився рівно місяць: 4 березня в Росії відбудуться президентські вибори. Кандидатові №1 Володимиру Путіну опонуватимуть ті самі «думські пенсіонери»: комуніст Геннадій Зюганов, «син юриста», ексцентричний глава ЛДРП Володимир Жириновський і лідер формально опозиційної партії «Справедлива Росія» Сергій Міронов. Новою особою у передвиборних перегонах став тільки один – російський мільярдер Михайло Прохоров, що прославився гулянками в Куршавелі і недавньою пропозицією збільшити трудовий тиждень.
Сьогодні очевидно, і це підтверджують соціологічні опитування, що Володимир Путін таки стане президентом РФ.
Проте після виборів у Держдуму 4 грудня Росія і росіяни стали іншими. Вони показали, що їм небайдужа доля країни і те, хто ними керуватиме. Підтвердженням цьому стали опозиційні мітинги, що вже увійшли в історію, на Чистих Прудах, Болотній площі і проспекті Сахарова в Москві, які відбулися в грудні після оголошення результатів парламентських виборів. Хвиля протесту охопила багато міст і сіл Росії, коли десятки тисяч росіян вийшли на вулиці, протестуючи проти фальсифікації результатів виборів.
У «болотяної опозиції», як її тепер називає влада, з`явився навіть свій символ – білі стрічки. І сьогодні вони наповнені майже таким же сенсом, як і помаранчеві стрічки в Україні 2004-го року. Як би Володимр Путін не лякав росіян жахами Помаранчевої революції, яку, за його словами, російські опозиціонери переносять з України до Росії, терпіння багатьох луснуло. Люди втомилися від корупції, безправ`я, свавілля чиновників. Багато хто вже не вірить в обіцянки Путіна, риторично запитуючи: що йому заважало зробити все обіцяне за 12 років керівництва країною?
Російська влада довго вдавала, що не помічає масових мітингів невдоволених, але тепер на зниження протестної хвилі кинуто важку артилерію: державний апарат, PR-технології і нові обіцянки. До агітації за владу підключили навіть церкву. Російський патріарх Кирил, розписуючись за всіх християн країни, заявив, що істинно віруючі люди «не виходять на демонстрації», а моляться «у тиші монастирів, в келіях, вдома». Тим самим він закликав численну паству не ставати учасниками протестного руху проти Путіна.
|Максим Шевченко
За неофіційними даними, для «роботи» з ліберальним, невдоволеним електоратом влада делегувала екс-міністра фінансів, друга Путіна Олексія Кудріна. Він уже встиг покритикувати владу і навіть виступив на мітингу незгодних на проспекті Сахарова в грудні.
Втім, на головну підтримку невдоволеного середнього класу розраховує мільярдер Михайло Прохоров, який для цього, власне, і висувається в президенти. Виборців із лівими поглядами відвести за собою повинен Геннадій Зюганов (дивно, але навіть «Лівий фронт», який ще недавно організовував мітинги на Тріумфальній площі, підписав угоду на його підтримку). А ось правий і націоналістичний електорат може легко відійти до Жириновського, що активно експлуатує «російську ідею».
Але найоригінальнішим прийомом антиопозиційної пропаганди в Росії стала поява безкоштовної газети «Не дай Бог». Вона повинна «просвітити» росіян щодо того, що відбудеться з країною, якщо – не дай Боже – Путін не повернеться на президентський пост. Найцікавіше, що цей проект уже колись видавався в Росії. У 90-х роках він з`явився на підтримку Єльцина як противага його головному конкурентові, комуністу Зюганову. Сьогодні ж головне завдання влади, як і вищеназваної газети, зовсім інше – не допустити до керма країни нових людей, залякати жахами можливих змін у разі приходу опозиції. У хід йдуть навіть не зовсім законні способи дискредитації опозиціонерів. Не так давно російський портал Life News поширив записи телефонних розмов Бориса Нємцова, де він не в надто приємній формі висловлювався проти інших організаторів протестних акцій. Серед широких мас активно створюється образ москвичів-опозиціонерів, що «заїлися», далеких від сподівань народу. Грунт, треба визнати, вдячний: столицю Росії в регіонах відверто неполюбляють – як мінімум, за акумуляцію всіх фінансових ресурсів. Вуличний рух московських лібералів та інтелігентів, які склали кістяк «Болотної», показують як роз`єднаний і нездатний домовлятися. Старий принцип – розділяй і володарюй!
В піку ході «За чесні вибори», яка відбудеться найближчої суботи 4 лютого, прихильники Путіна проводять свій 30-тисячний мітинг на його підтримку. Акція пройде на Уклінній горі під гаслами: «Розвалу країни – ні!», «Не хочемо повернення 90-х!», «Нам є, що захищати!»
Тим часом опозиційна хода цієї суботи, за рішенням оргкомітету, складатиметься з чотирьох колон: загальногромадянської, «колони лібералів», «колони націоналістів» і «колони соціалістів». Всі вони підуть центром Москви разом, хоч і представляють інтереси людей різних політичних поглядів. Але біда протестного руху в іншому. У них немає по-справжньому впливових і авторитетних лідерів, а ті, хто претендує на цю роль, або непопулярні, або дискредитовані в очах громадської думки своєю політичною історією (за виключенням хіба що Олексія Навального, який придумав Інтернет-мем «Єдина Росія» – партія шахраїв і злодіїв»).
За оцінками російським експертів, з цієї причини можливий спад протестної активності. До того ж у країні люті морози, які не розташовують до вуличних акцій. Але ближче до виборів протести можуть знову вирости.
- Це добре помітно з дуже негативної, роздратованої реакції суспільства на так звані програмні статті Путіна. Їх ніхто не бажає обговорювати, і одна згадка викликає роздратування, - вважає російський політолог Валерій Соловей. - Є така фраза в Євангелії: «Хіба може що-небудь хороше прийти в січні?» Хіба може що-небудь хороше йти від Путіна. Це суспільний настрій, що переважає. Ці настрої рано чи пізно виллються в дії.
На думку експерта, еліта розуміє, що епоха Путіна добігає кінця, і вони шукають собі місце в післяпутінській епосі.
- Те, що зараз відбувається в Росії, – і є революція, яка почалася 5 грудня 2011 року. І вона проходить досить успішно, тому що моральна делегітимація влади має вже майже тотальний характер. Суспільство вважає владу неправедною, влада ця, в масовій думці, не має права на існування, - резюмує настрої в російському суспільстві політолог.
Роман Цимбалюк, власний кореспондент УНІАН у РФ