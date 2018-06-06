Чому в Єжеля зірвало московський «дах»

Це кадрове рішення готувалося заздалегідь, але конкретний момент для його проголошення був вибраний явно невипадково – увечері 8 лютого, після того, як удень вибухнув гучний скандал зі «спецагентом БЮТ» Забзалюком…

Хоч у якихось діях влади присутня послідовність… Після призначення керівника Укрспецекспорту Дмитра Саламатіна міністром оборони всі без винятку силові структури опинилися в руках «сім’ї», під орудою вузького кола наближених, які б могли на своїх гербах услід за Аракчеєвим написати «Віддані без лестощів». Хоча «без лестощів» у даному разі – навряд…

Невдоволеність діяльністю Михайла Єжеля Янукович висловлював неодноразово. Ще влітку 2010 року президент, побувавши в Криму на святкуванні Дня Військово-Морських Сил, залишився вкрай незадоволеним побаченим. Ситуацію на флоті на засіданні РНБО назвав «дуже складною» і додав, що «не збирається чекати, коли, як то кажуть, півень прокукурікає» і пообіцяв ухвалити рішення «сьогодні». Але рішення «сьогодні» не було прийняте.

Янукович так і не дочекався від Єжеля розробки нової воєнної доктрини України, яку доручив підготувати.

У листопаді минулого року Єжеля жорстоко розкритикував прем`єр-міністр Микола Азаров на розширеному засіданні Кабінету міністрів. Житло для військовослужбовців не будується, оборонне замовлення не виконується, а міністр усю енергію витрачає на скандали: то тендер зриває, то налагодити харчування солдатів не може, то з`ясовує стосунки з начальником Генштабу – хто головніший.

Чому ж Єжель, маючи такий «букет» гріхів, так довго залишався на своєму посту? Не секрет, що адмірал мав потужний кремлівський «дах». Власне, і призначений був у оперативному порядку за волею Москви (кажуть, у редакції урядової газети тоді оперативно знімали фото і біографію Олександра Кузьмука й міняли на дані Єжеля).

Але на зміну йому знайшли особу, пов’язану з Росією, мабуть, ще тісніше. Навіть Єжель не був до 1999 року громадянином Російської Федерації, як Дмитро Саламатін. І наскільки відомо авторові, не візував документів загадковим російсько-українським словом «сгоден», як це робить Саламатін.

(Між тим, майбутній генеральний директор ДК "Укрспецекспорт" у 2006-му році був першим заступником у Комітеті з питань науки і освіти ВР. Це до питання про «лаву запасних» команди «проффесіоналів»).

До того ж, за інформацією джерел "Української правди", Саламатін є зятем колишнього першого віце-прем`єра Росії Олега Сосковця, який досі зберігає чималий вплив у російському ВПК і є близьким до головного металургійного магната Володимира Лісіна.

Тут важко не згадати, що новий голова Служби безпеки України Ігор Калінін, указ щодо якого Янукович видав минулого тижня, – теж уродженець РФ.

Отже, у московських кураторів Єжеля не могло бути якихось приводів нарікати на недостатню лояльність нового міністра оборони. Проросійського поміняли на ще проросійськішого. Цей нонсенс уже відзначили опозиційні політики – невже не знайшли українського міністра оборони незалежної України?

І не шукали…

Зате в Саламатіна є якості, які з точки зору верховного головнокомандувача ЗС України явно є конкурентними перевагами. Він хоч і не професійний військовий, як Єжель, зате справжній боєць. У сенсі, бойовик. Саламатін відчайдушно б’ється, захищаючи інтереси влади. «Уславився» тим, що під час ратифікації Харківських угод навесні 2010-го року переламав ніс нунсівцю Володимиру Карпуку. А ще виривав двері в президії парламенту, «зачищав» майданчик від опозиціонерів під час блокування трибуни й виштовхував нардепів-опозиціонерів з апаратної кімнати системи «Рада». Справді, відданість «папі» й «сім’ї» довів конкретними (хоч і протизаконними) діями. Готовий на все.

Утім, крутий норов нинішнього міністра торкався не лише політичних опонентів. Уже очолюючи Укрспецекспорт, Саламатін побив стільцем директора київського підприємства «Термохолод» Юрія Кисельова, який посмів мати іншу думку щодо оренди одного будинку двома структурами.

Схоже, що це кадрове рішення готувалося заздалегідь, але конкретний момент для його проголошення був вибраний явно невипадково – увечері 8 лютого, після того, як удень вибухнув гучний скандал зі «спецагентом БЮТ» Романом Забзалюком і представленими ним доказами корупції з боку провладних депутатів. Потрібен був якийсь більш-менш гучний інформпривід, аби хоч трохи перебити небажаний резонанс від чергових «плівок».

З точки зору здійснення військової реформи, про яку стільки говорив президент, Саламатін навряд чи є функціонально придатним. Людина ніколи не займалася власне оборонною тематикою. У грошових потоках від продажу озброєнь, кажуть, ще так-сяк розбирається, «наблатикався» в Укрспецекспорті. Що ж, в армії ще не вся земля розбазарена і не все майно докрадене. Є ще певний простір для комерційних дій. Звісно, за умови достатніх «відкатів» нагору.

Крім того, «бійцівські» якості Саламатіна та його згадана «готовність на все», очевидно, можуть стати в пригоді Януковичу в нинішні часи зростання суспільної напруги. Цей точно зможе віддати «потрібний» наказ у час «Ч», не переймаючись якоюсь там мораллю і гнилим гуманізмом.

Панове українські можновладці! Згадайте Наполеона: на багнетах всидіти неможливо…

Микола Писарчук