Тимошенко урівнялася з Ахметовим, Шуфрич – скандальніший від Омельченка

Янукович програв Пинзенику, Богословська випередила Азарова… Вакарчук такий самий, як Ян Табачник… Серед регіоналів знайшовся бідняк… Чи є люди вірніші від Турчинова… Оцінки кандидатів за 10-бальною шкалою

Експертні опитування, проведені УНІАН, показали, що серед фаворитів нинішньої виборчої кампанії найбільшою публічністю відзначається Блок “Наша Україна – Народна самооборона”, найбільшою самостійністю, зокрема й фінансовою, може похвалитися Партія регіонів, найбільшу відданість лідерові демонструє Блок Юлії Тимошенко.

Напевне, ці банальності, що випливають з інтегрованих показників нашого опитування, особливої цінності не становлять. Але вся інтрига – в деталях.

Ми поставили за мету дати якомога об’єктивнішу оцінку кожній з найбільших політичних сил, що достроково борються за крісла в парламенті. Для цього обрали десять дуже різношерстих експертів, яких попросили оцінити за десятибальною системою кожного кандидата з першої двадцятки за десятьма критеріями: публічність, самостійність, упізнаванність, фінансова спроможність, вірність ідеям партії, відданість лідеру, чистота (нескандальність), соціальна активність, інтелектуальний рівень, свіжість. Цікавими виявилися як оцінки щодо кожного з депутатів, так і загальні оцінки партій за обраними критеріями.

Чому ми обрали саме двадцять перших прізвищ? На нашу думку, двох десятків осіб списку достатньо багато, аби мати більш-менш адекватне уявлення про весь список, принаймні у плані зіставлення різних сил між собою. І водночас – достатньо мало, аби не втомити експертів, які можуть і не знати всіх 450 кандидатів із кожного списку.

Нашими експертами виступили (в алфавітному порядку) Денис Богуш (президент агентства “Bohushcommunication”), Олексій Гарань (науковий директор школи політичної аналітики, професор Києво-Могилянської академії), Володимир Головко (керівник Центру політичного аналізу), Андрій Єрмолаєв (директор Центру соціальних досліджень “Софія”), Вадим Карасьов (директор Інституту глобальних стратегій), Світлана Конончук (керівник політичних програм Українського незалежного центру політичних досліджень), Володимир Лупацій (виконавчий директор Центру соціальних досліджень “Софія”), Володимир Маленкович (директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень), Михайло Погребинський (директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології), Володимир Фесенко (голова правління Центру прикладних та політичних досліджень “Пента”).

ПУБЛІЧНІСТЬ

Янукович програв Пинзенику, Богословська випередила Азарова

(Результати експертного оцінювання дивіться тут)

Звертаючись до експертів, ми коротко пояснили: під поняттям “публічність” маємо на увазі “здатність особи вирішувати політичні, економічні, партійні тощо питання відкрито, публічно”.

НУ–НС найбільш публічним виявився, звісно, номер перший списку Юрій Луценко (8,8 бала; тут і далі подається середня оцінка в даній категорії), далі йдуть – “океаніст” Вакарчук (7,8), лідер “Нашої України” Кириленко (7,7) та міністр оборони Гриценко (7,7).

Зовсім не публічною визнано доньку загиблого Юрія Оробця Олесю Оробець, яка з-поміж колег-нунсівців набрала в цій категорії рекордно мало балів – 2,8. Мабуть, тому, що про неї взагалі мало що відомо. Мало публічними визнано керівника (почесного?) “Сільських вістей” Івана Сподаренка (5,1) та “олігарха” Давида Жванію (5,2). Цікаво, що лідера Руху Бориса Тарасюка (7,5) вважають публічнішим від журналіста Ар’єва (7,3) та лідера УНП Костенка (7,1).

Абсолютним лідером публічності серед усіх кандидатів у депутати стала Юлія Тимошенко, яка набрала в цій категорії 9,5 бала. Другий у БЮТ після неї – Томенко (8,1), який відстає від “нунсівського” Луценка, але випереджає Кириленка. Далі однаковий бал публічності розділяють заступник Юлії Володимирівни Турчинов (7,6) та лідер ПРП Пинзеник (7,6), котрі однак трішки не дотягують до теж помаранчевих Кириленка–Гриценка.

Найменш публічними в БЮТ експерти визнали колишнього командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Петрука (3,1) (очевидно, його колишня робота не передбачала публічності), ректора Луганського педуніверситету Курила (3,3), пенсіонера Кирильчука (3,9) і колишнього міського голову Сквири 26-річного Суслова (3,9). Не дуже відстають за непублічністю від них аграрій Сас (4,0) і фахівець з наукового комунізму та сільського господарства Зубов (4,0). Усі вони депутати Верховної ради п’ятого скликання.

Такі особи, як журналіст Шевченко (7,2) та колишній “унаунсовець” Шкіль (7,2) урівнялися в публічності. Борець із мафією Григорій Омельченко набрав 6,7 бала, профспілковий діяч Волинець – 5,9.

ПР найбільш публічними виявилися Тарас Чорновіл (8,3) та міністр надзвичайних ситуацій Шуфрич (8,2). Лідер блоку Янукович (7,5) не дотягує навіть до рівня Турчинова–Пинзеника, Кириленка–Гриценка. Керівниця парламентської фракції Богатирьова (7,5) іде нога в ногу з лідером.

Абсолютну непублічність серед усіх кандидатів проявив колишній директор Єнакіївського металургійного заводу Литвинов (2,4). Дуже непублічними в лавах ПР вважають також колишнього в.о. прем’єр-міністра Звягільського (2,9), колишнього директора заводу “Стирол” у Горлівці Янковського (3,0). Звісно, усі троє були депутатами розпущеного парламенту.

Заступниця міністра юстиції, яка колись полум’яно боролася з “азаровщиною”, Богословська (7,3) за показником публічності значно випереджає першого віце-прем’єра Азарова (5,5), віце-прем’єра Клюєва (4,6), віце-прем’єра Рибака (4,2) та колишнього віце-прем’єра – директора донецького заводу “Норд” Ландика (4,0). Ахметов отримав далеко не найнижчу оцінку публічності – 3,9.

Загалом “Наша Україна – Народна самооборона” отримала за публічність найвищий середній бал – 6,7, Блок Юлії Тимошенко – 5,7, Партія регіонів – 5,1.

УПІЗНАВАННІСТЬ

Вакарчук такий самий, як Ян Табачник, а Звягільський – як Жванія

(Результати експертного оцінювання дивіться тут)

На перший погляд, цей критерій мало чим відрізняється від “публічності”, проте це не зовсім так, про що, власне, і свідчать отримані результати.

Ми розуміємо під упізнаванністю “відомість для широкої публіки, головним чином для “своїх” виборців”. Цей показник справді цікаво зіставляти з публічністю.

Упізнаванність Луценка, яка є найвищою серед двадцятки списку НУ–НС, експерти оцінили в 9,3 бала (його публічність, нагадаємо, – 8,8). Упізнаванність перевищує публічність також у Вакарчука – 8,3 проти 7,8, колишнього київського мера Олександра Омельченка – 8,1 проти 6,1 (!), Тарасюка – 7,9 проти 7,5, Ольги Герасим’юк – 7,7 проти 7,1. Досить упізнаванними вважаються Гриценко (7,4), Катеринчук (7,4), Костенко (7,3), Кириленко (7,2 – хоча це й замало як для керівника партії “Наша Україна”), Яценюк (7,2).

Найменш упізнаванними виявилися знову ж таки Олеся Оробець (2,7), Сподаренко (3,9) і – зі значним відривом – колишній функціонер ЦВК Князевич (5,1). Жванію упізнають трішки краще (5,3).

У бютівців ситуація з цим критерієм дещо гірша. Абсолютно упізнаванною, себто лідером у цій категорії серед усіх кандидатів, виявилася також Юлія Тимошенко – 9,9. Дуже впізнаванними експерти вважають Турчинова (8,0) і Пинзеника (8,0). Далі йдуть Томенко (7,6) і Шкіль (7,1). Цікаво, що обидва вони менше впізнаванні, ніж публічні. Томенко більш публічний від Турчинова й Пинзеника, але менш упізнаванний від них. Колишній тележурналіст Шевченко (6,7) упізнаванніший від нунсівця Ар’єва (6,1) із “Закритої зони”, але менш упізнаваннний від журналістки-нашоукраїнки Герасим’юк (7,7).

З-поміж бютівців пасуть задніх у цьому відношенні ті самі депутати ВР п’ятого скликання Курило (2,6), Кирильчук (3,0), Петрук (3,1), Суслов (3,1), Сас (3,1).

Партія регіонів дала другого лідера впізнаванності, який наступає на п’яти Тимошенко: Янукович отримав 9,7 бала. Проте його “впізнаванність” дуже відірвалася від його ж “публічності” (7,5). Загалом ця риса є характерною для регіоналів: Азаров – 7,4 (упізнаванність) проти 5,5 (публічність), Ахметов – 7,3 проти 3,9, Звягільский – 5,3 проти 2,9, Колесніков – 6,3 проти 5,3, Рибак – 5,2 проти 4,2, Клюєв – 5,4 проти 4,6, колишній генпрокурор “донецьких” Васильєв – 5,0 проти 4,1, гармоніст Ян Табачник – 8,3 проти 6,6. Цікаво, що впізнаванність двох шоуменів Вакарчука (НУ–НС) і Я.Табачника (ПР) дістала однаковий бал – 8,3. Звягільський (ПР) урівнявся зі Жванією (НУ–НС) – 5,3.

Дуже впізнаванними виявилися Шуфрич (8,8), Чорновіл (8,4) і той же Ян Табачник (8,3). Добре впізнають також Богатирьову (7,9), Азарова (7,4), Богословську (7,3), Ахметова (7,3).

Найменш упізнаванні в ПР – той же екс-директор заводу Литвинов (2,3), який став абсолютним античемпіоном у цій номінації, та зі значним відривом екс-директор Янковський (4,0) і ще один колишній директор (Новокраматорського машинобудівного заводу) Скудар (4,4).

Як бачимо, у цілому в категорії “впізаванності” лідирує НУ–НС – 6,6 бала. Далі йде ПР – 6,1. Замикає ряд БЮТ – 5,3. Місця тут розподілилися дещо інакше, ніж у категорії “публічність”. Регіонали виявилися менш публічними, зате більш упізнаванними, ніж бютівці. Обидві помаранчеві сили більше публічні, ніж упізнаванні, – на відміну від “донецьких”, які набагато менш публічні, аніж упізнаванні.

ЧИСТОТА (НЕСКАНДАЛЬНІСТЬ)

Шуфрич скандальніший від Олександра Омельченка

(Результати експертного оцінювання дивіться тут)

Експерти отримали від нас таке пояснення цієї категорії: “ступінь незаплямованості особи; чим вища оцінка – тим менше “скандальності”; “нуль” – абсолютна скандальність”. Оцінки за цією категорією мали, крім усього іншого, певною мірою “компенсувати” низькі бали мало розкрученим (“непублічним” і “невпізнаванним”) особам. Адже не відомий широкій громадськості політик, позбавлений шлейфу скандальності в її очах.

Найменш заплямованими серед представників НУ–НС виявилися міністр оборони Гриценко (8,6), Вакарчук (8,6) та Олеся Оробець (7,8). Достатньо “чистими” експерти вважають також Яценюка (7,7), Герасим’юк (7,7), громадську діячку Григорович (7,7), Князевича (7,6), колишнього юриста-кінахівця Оніщука (7,6).

Найскандальнішими виявилися колишній мер Києва Олександр Омельченко (3,7), Давид Жванія (4,1) і Юрій Луценко (5,8). Кириленко виглядає досить “цнотливим” – 7,3.

У БЮТ “чистотою” вирізняються Курило (8,2), Кирильчук (7,9), Шевченко (7,8), Петрук (7,7) (Шевченко тут єдиний з публічних людей).

Найменшою “цнотою” в цьому плані, однак, відзначається сама Юлія Тимошенко (4,3). Далі йдуть колишній соціаліст Вінський (4,9) і Турчинов (5,0). Не дуже відстають від двох останніх Григорій Омельченко (5,1) і Шкіль (5,2). Решта БЮТу проявили помірну скандальність, зокрема Томенко й Пинзеник – по 6,3, котрі мають таку саму оцінку, як і нунсівець Тарасюк.

У лавах Партії регіонів експерти виявили “чистоту” лише в Литвинова (7,9). Далі – з великим відривом – іде Ян Табачник (7,0).

Абсолютний лідер скандальності з-поміж представників усіх сил – Нестор Шуфрич (3,0). З “донецьких” заплямована репутація також у Януковича (4,1), колишнього голови Донецької облради – бізнесмена Колеснікова (4,1), Ахметова (4,3), Клюєва (4,4), Звягілського (4,5), Азарова (4,9), Васильєва (4,9). Цікаво, що Юлія Тимошенко в плані заплямованості стоїть на одному щаблі з Ахметовим. А нашоукраїнець-самооборонець Жванія розділяє оцінку скандальності Януковча–Колеснікова. Від них усіх вигідно відрізняється Богатирьова (6,8). Її можна зіставити з іншою дамою – нашоукраїнкою Ляпіною (7,0).

Найвищим інтегрований показник чистоти отримала НУ–НС – 6,9. БЮТ оцінено в 6,4 бала. ПР виявилася найбільш заплямованою – 5,5.

САМОСТІЙНІСТЬ

Тимошенко двічі урівнялася з Ахметовим

(Результати експертного оцінювання дивіться тут)

Ідеться про “здатність особи приймати самостійні рішення, зокрема, всупереч волі лідера, фінансового донора політичної сили, більшості”.

У НУ–НС, як показують результати опитування, справді самостійною фігурою вважається Жванія (7,9), мабуть, тому, що свого часу він осмілився оголосити про вихід з “Нашої України” й не писав заяву про складення повноважень депутата ВР п’ятого скликання. Другим – з певним відривом – іде Гриценко (7,0), далі – Костенко (6,8), Катеринчук (6,6), О.Омельченко (6,6).

Найменш самостійними виявилися представниці слабкої статі – Оробець (2,9), Григорович (3,9), Герасим’юк (4,2). Несамостійними експерти вважають також Павленка (4,4), Князевича (4,4), Ляпіну (4,7), Ар’єва (4,8).

У БЮТ найбільшу самостійність демонструє лідерка блоку Юлія Тимошенко (9,6). Інших самостійних фігур там не виявилося. Друге місце – з відносною “самостійністю” – посів Пинзеник (6,4), третє – Вінський (6,2). Обидва прийшли до БЮТ з інших політичних сил.

Жодної самостійності не мають Курило (2,8), Суслов (3,3), Кирильчук (3,7), Петрук (3,9). Решта теж проявляють мало самодіяльності. Томенкову незалежність оцінили у 5,7 бала – менше, ніж у “нунсівських” Луценка (6,2), Тарасюка (6,0), Вакарчука (6,3), Катеринчука (6,6). Зате більше, ніж у Кириленка (5,2).

У ПР таку саму самостійність, як і Тимошенко, демонструє Ахметов (9,6), які є рекордсменами в цій номінації. Це другий показник, який у двох політиків збігається (в обох “чистота (нескандальність)” – 4,3). Доволі самостійними експерти вважають Януковича (7,8), Клюєва (7,4), Азарова (7,1).

Мало самостійності в Литвинова (4,1), Богословської (4,9) та Шуфрича (4,9).

Цікаво, що експерти однаково оцінили самостійність регіонала Чорновола (5,0), бютівця Григорія Омельченка (5,0) та нашоукраїнця Ключковського (5,0).

Загалом кандидати від Партії регіонів виявилися найбільш самостійними – 5,9. Далі йде “Наша Україна – Народна самооборона” – 5,5. Найменшу самостійність проявляють бютівці – 4,9.

ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ

Серед регіоналів знайшовся бідняк

(Результати експертного оцінювання дивіться тут)

Ця номінація певною мірою пов’язана з “самостійністю” в тому розумінні, що фінансово спроможні люди часто демонструють політичну незалежність, хоча така кореляція простежується далеко не завжди. Ми розуміємо фінансову спроможність як “здатність особи оплатити власне входження до списку, певні акції тощо”. Значною мірою – задавати тон у межах свої політичної сили.

Фінансово спроможними у НУ–НС експерти вважають знову ж таки Жванію (8,8), Олександра Омельченка (8,3) і – з великим відривом – Яценюка (6,7).

Низькою фінансовою спроможністю відзначаються дами – Оробець (3,2), Григорович (3,6), Герасим’юк (4,0). А також – Ключковський (4,2), Павленко (4,4), Князевич (4,4).

БЮТ у першій двадцятці з фінансово спроможних фігур виставив лише Тимошенко (9,3) і Турчинова (7,4). Більш-менш забезпеченими можна вважати Пинзеника (6,7) Вінського (6,0) та Семиногу (6,0).

Серед “найбідніших” – Курило (3,7), колишній дипломат Білорус (3,9) та письменник Таран (3,9).

Зовсім інша картина в ПР. Абсолютною фінансовою спроможністю може похвалитися Ахметов (9,8). Далі йдуть – Янукович (8,5), Клюєв (8,4), Колесніков (8,0), Ландик (7,8), колишній директор “Мотор-Січі” Богуслаєв (7,5), Янковський (7,5), Азаров (7,4), Скудар (7,4), Звягілський (7,3), Васильєв (7,3).

“Бідняк” у двадцятці один – Чорновіл (4,0).

Таким чином, переконливим переможцем у цій номінації вийшла Партія регіонів – 7,0 бала. Помаранчеві набрали набагато менше: БЮТ – 5,2, НУ–НС – 5,1.

Показово, що послідовність ПР – БЮТ – НУ, вибудувана відповідно до фінансової спроможності, збігається з нинішнім розкладом сил у парламенті.

СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ

Тарасюк обійшов Костенка

(Результати експертного оцінювання дивіться тут)

Пояснення цієї номінації ми дали таке: “ініціативність, креативність особи як політика, менеджера, чиновника, громадського діяча”. Ця категорія покликана охоплювати поняття “професійність”, хоча ми цього слова не вживали, аби не збити експертів з пантелику (на тему професійності народного депутата можна довго сперечатися). Це може бути громадянська, професійна, законотворча, партійна та будь-яка інша соціально значуща активність.

Серед нунсівців найактивнішим виявився Луценко (недарма номер перший списку) – 8,6. Далі – Гриценко (8,1), Кириленко (8,0).

Жодної активності не проявила, звісно, Оробець (2,8). Решта продемонстрували помірну активність. Однаково за цим критерієм оцінено Оніщука, О.Омельченка та Герасим’юк (по 6,3). Тарасюк (6,7) виявився трохи активнішим від Костенка (6,2).

Зайве казати, що найактивнішою у БЮТ є сама Тимошенко (9,2). На другому місці всюдисущий Томенко (7,9), далі – Турчинов (7,7).

Найменшу активність проявила “трійка” Курило (5,0), Зубов (5,0) та Петрук (5,3).

Серед регіоналів немає таких активних, як Тимошенко й навіть Луценко, зате загалом бал активності досить високий. Януковчич і Богатирьова – активні однаково (по 7,6), Богословська – 7,4, Ахметов – 7,3.

Малоактивними визнано Звягільского (4,8), Васильєва (4,9), Литвинова (5,0).

У цілому соціально найактивнішими експерти вважають представників НУ–НС (6,6), БЮТ і ПР у цьому плані – рівні (по 6,3).

ВІРНІСТЬ ІДЕЯМ ПАРТІЇ

Гриценко – ще послідовніший від Луценка та Кириленка

(Результати експертного оцінювання дивіться тут)

Цю досить розмиту категорію ми пояснили експертам так: “ідеологічна послідовність, розуміння і сприйняття стратегічних цілей власної політичної сили”.

Найвищий ступінь ідеологічної послідовності в лавах НУ–НС виявив Гриценко (!) – 8,0, далі йдуть партійний лідер Кириленко (7,8), Ліля Григорович (7,6) та Ключковський (7,6). Досить вірні партійним ідеалам Павленко (7,3) та Ляпіна (7,2).

Найменшу вірність ідеям НУ–НС демонструє Олександр Омельченко (3,8), який став античемпіоном у цій номінації, на другому місці – з великим відривом – Оробець (5,0), на третьому – Жванія (5,4).

У БЮТ ситуація така: лідером ідеологічної послідовності виступає Турчинов (8,2), за ним іде Тимошенко (7,7). Далі – зі значним відривом – Білорус (7,0), Шкіль (6,9) і Семинога (6,9).

Найскромнішу ідеологічну вірність експерти відзначили у Вінського (5,0) та 26-річного Суслова (5,0). Не дуже послідовні в цьому плані Томенко (5,9) та Г.Омельченко (5,9).

Серед регіоналів найвірнішими власним ідеалам виявилися Янукович (7,9), Литвинов (7,8), Янковський (7,5), колишній голова Луганської облради Тихонов (7,5), Азаров (7,4).

Мало вірності ідеям Партії регіонів, якщо не сказати цинізм, демонструють Богословська (4,3), Шуфрич (4,7), а також Васильєв (5,4).

Переможцем у номінації “вірність ідеям партії” стала ПР – 6,7. Помаранчеві набрали порівну – 6,3.

ВІДДАНІСТЬ ЛІДЕРОВІ

Чи є люди вірніші від Турчинова

(Результати експертного оцінювання дивіться тут)

Цей показник цікаво зіставляти з попереднім – “вірністю ідеям партії”. Ми ввели його, аби компенсувати недобрані бали на “ідеологічній вірності”, адже частина депутатів може чудово виконувати свою роботу (дані виборцям обіцянки), керуючись саме відданістю своєму лідерові й не особливо переймаючись ідеологією власної політичної сили.

Відданість лідерові – “особиста вірність лідерові, сприйняття його як лідера”.

У лавах НУ–НС найвідданішим своєму вождеві є Кириленко (8,6). Високі показники демонструють також Ліля Григорович (8,0), Ключковський (8,0), Павленко (7,9), Луценко (7,8), Герасим’юк (7,7), Гриценко (7,6), Ляпіна (7,5).

Мало відданими виявилися О.Омельченко (4,1), Сподаренко (5,2), Ар’єв (5,6), Жванія (5,7).

Показово, що лише в НУ–НС та ПР є люди, чия вірність партійним ідеалам перевищує особисту відданість лідеру (у БЮТ таких немає!): Гриценко – 8,0 (вірність ідеям партії) і 7,6 (відданість лідерові); Тарасюк – 6,6 і 6,5; Костенко – 6,3 і 6,2.

У більшості кандидатів – навпаки: відданість лідерові вища від ідеологічних принципів. Луценко – 7,8 і 6,1; Кириленко – 8,6 і 7,8; Герасим’юк – 7,7 і 6,3; Павленко – 7,9 і 7,3 тощо.

У БЮТ ступінь особистої відданості лідерові – значно вищий, ніж у колег з помаранчевого табору.

Найпалкішим шанувальником свого лідера з-поміж кандидатів від усіх політичних сил вважають Турчинова – 8,9 (сама Тимошенко як лідер автоматично отримала в цій номінації 10,0). Достатньо вірними є також Білорус (8,3), Петрук (8,1), Курило (8,0), Волинець (8,0), Семинога (8,0), Кирильчук (8,0).

“Невірних” взагалі не помітно. Найнижчу оцінку експерти дали Пинзенику (6,1), Вінському (6,3), Томенку (6,9) та Суслову (6,9).

“Коефіцієнт” перевищення особистої відданості над ідеологічною послідовністю у БЮТ дуже високий: Томенко – 6,9 і 5,9; Вінський – 6,3 і 5,0; Шевченко – 7,3 і 6,6; Г.Омельченко – 7,2 і 5,9 і т.д.

У “Регіонах” ситуація подібна до БЮТ. Щоправда, такої високої відданості лідерові, як Турчинов, не демонструє ніхто.

Сам Янукович отримав 9,6 (а не 10): очевидно, дехто з експертів сумнівався, кого в ПР вважати лідером. Відданість Литвинова оцінили у 8,1 бала, Янковського – 7,8, Рибака – 7,7, Єфремова – 7,6, Я.Табачника – 7,6.

Найменш лояльними вважають Богословську (5,6), Васильєва (5,9), Звягільського (6,0), Ахметова (!) – 6,3.

Загалом перевищення особистої відданості над партійною вірністю трапляється теж нерідко, але не так масово, як у БЮТ: Чорновіл – 7,4 і 6,0; Богословська – 5,6 і 4,3; Шуфрич – 6,8 і 4,7 тощо.

Перевищення ідеологічної послідовності над відданістю лідерові можемо відзначити в Азарова (7,4 і 7,1), Ахметова (6,7 і 6,3), Колеснікова (7,1 і 6,9), Богуслаєва (7,0 і 6,5), Ландика (6,5 і 6,4).

Отже, лідирує в номінації “відданість лідерові” БЮТ – 7,7. Далі зі значним відривом ідуть ПР (7,1) і НУ–НС (6,8).

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

Знову Віктор Федорович...

(Результати експертного оцінювання дивіться тут)

Під цієї категорією ми маємо на увазі “здатність мислити, приймати логічні, послідовні рішення, влучно виступати тощо”.

Найвищий бал за інтелект серед кандидатів з усіх політичних сил отримав Гриценко – 9,3. Другий за ним – Яценюк – 9,1. Далі в НУ–НС зі значним відривом ідуть Оніщук (8,1), Ключковський (8,0), Тарасюк (7,9).

Найнижчі оцінки в цьому блоці отримали представниці слабкої статі (мабуть, тому, що переважна кількість експертів – чоловіки?)

Серед бютівців високим інтелектуальним рівнем можуть похвалитися сама Юлія Тимошенко (8,7), Турчинов (8,2), Пинзеник (8,2), Томенко (8,1). Найнижчі оцінки (котрі, однак, є відносно високими) з публічних осіб отримали Григорій Омельченко (6,2), Таран (6,3) та Волинець (6,4).

У регіоналів загальний інтелектуальний рівень виглядає дещо скромнішим. Найвищу “кмітливість” проявляють Азаров (8,1), Ахметов (8,0) і Колесніков (7,7). Цікаво, що експерти поставили на один рівень інтелектуальні здібності Томенка (БЮТ), Азарова (ПР) та Оніщука (НУ–НС).

Зате замикає список... Віктор Янукович – 5,5 бала. Шуфрич, Рибак і Васильєв урівнялися з Волинцем (БЮТ) – 6,3. Ян Табачник виявився на голову вищим від них – 7,1 (сподіваємося, експерти не переплутали його з Дмитром Табачником, №34 у списку).

Найвищий рівень інтелекту демонструють кандидати з НУ–НС – 7,4, далі йдуть бютівці – 7,1, останні – з невеликим відривом – регіонали – 6,9.

СВІЖІСТЬ

Виручили Ар’єв і Шевченко

(Результати експертного оцінювання дивіться тут)

За цим критерієм – "ступенем “новизни” особи в депутатському корпусі, у вищих ешелонах влади загалом” – усі політичні сили отримали найнижчий інтегрований бал.

У НУ–НС “найсвіжішими” експерти вважають Ар’єва (6,9), Вакарчука (6,8) і Яценюка (6,6). До цієї когорти, однак, не потрапила Оробець (4,9) – можливо, тому, що саме включення її до списку експерти вважають не надто свіжим і вдалим кроком.

Найменш свіжими серед кандидатів-нунсівців названо Олександра Омельченка (3,0), Тарасюка (3,6) і Сподаренка (3,6). Низький рівень новизни виявляють також Григорович (3,7), Костенко (3,8), Ключковський (3,9).

У БЮТ у цьому відношенні ще тяжча ситуація. Свіжих облич експерти не побачили взагалі. Найвищий бал отримав Шевченко – 6,0.

Як дуже “несвіжих” оцінено Білоруса (3,1), Григорія Омельченка (3,4), Пинзеника (3,6), Саса (3,7), Кирильчука (3,7), Вінського (3,9), Шкіля (3,9).

З регіоналів позитивної (6,0 і вище) оцінки не отримав жоден з топ-двадцятки. У кращий бік відрізняється від решти колег Ахметов – 5,9 бала.

Найнижчу оцінку “свіжості” отримали Звягільський – 2,0 (рекордсмен з-поміж усіх кандидатів!), Азаров – 2,8, Рибак – 2,9, Васильєв – 2,9.

“Найменш затхлим” експерти вважають список НУ–НС – 5,0, далі йдуть БЮТ – 4,3 і ПР – 3,8. Хоча особливої свіжості не демонструє жодна політична сила.

Далі буде

Володимир Ільченко, Лана Самохвалова, Аліна Мосендз