Що буде з Королевською?

Вчора всі ЗМІ писали про виключення Наталії Королевської з фракції БЮТ. Цього разу всі до одного медіа написали про неї безкоштовно. Про те, що її виключили з фракції, її партію УСДП - з блоку Юлії Тимошенко, а сама вона вийшла з Комітету опору диктатурі. І, напевно, в історії української політики випадок з Наталією дуже часто ілюструватиме теми: партійної етики (чи навпаки - партійної неетичності?), партійної солідарності (а може, партійної зради?), помилок партійного будівництва (або ж – спланованого розвалу партій), партійної конкуренції (чи, все-таки, партійних інтриг?), внутріпартійного навушницва (яке перемагає навіть за партійноїй послідовності?).

Наталія Королевська пройшла до парламенту за списком БЮТ у 2006 році. Прийшла, перед тим попрацювавши представником Януковича на виборах президента 2004 року. Казати, що вона «купила місце» у списку БЮТ — спрощувати ситуацію. На питання, чому ви її узяли в команду, у БЮТ говорять: «Донбас завжди був особливим регіоном. Нам потрібні були в команді люди, які б, по-перше, щось із себе представляли в регіоні, по-друге, могли нести ношу партійного функціонера. Донбас після 2004 року вимагав особливої розмови із собою. Королевська в команді Юлі - це розмова з шахтарським регіоном. Вона була, якщо хочете, оператором Юліних побажань. Врешті-решт, Юлін рейтинг завжди був вищий за рейтинг її політсили, і до 2006 року в цьому кислотно налаштованому до БЮТу регіоні там потрібні були люди, які б стояли на близьких ідеологічних позиціях». Загалом, все у них було добре: у Королевської був практично «свій» міністр вугільної промисловості Віктор Полтавець в уряді Тимошенко.

У 2008 році, до речі, Королевська займала 93 місце в списку найбагатших людей України. І накопичила непоганий фінансовий і політичний ресурс. У 2011 році вона очолила партію УСДП, яка була членом БЮТ. Очолила того самого дня, коли Апеляційнний суд залишив у силі вирок Тимошенко.

Наталія Королевська не останній рік, а завжди намагалася проводити самодостатню політику. Але при цьому публічно дотримуючись партійної етики, завжди виступала на підтримку Тимошенко. В період прем'єрства Юлії Володимирівни відчайдушно захищала її на ефірах, під час судового процесу їздила по регіонах. Інша справа, що навіть у її доброзичливців в повітрі завжди висіло запитання: чи має політик право на самостійну гру, якщо лідер його політсили сидить у СІЗО. Першою інформацією, що справді серйозно дискредитувала Королевську була публікація про те, що ще в 2008 хтось (невідомо хто) замовив «більше ста сторінок соціологічних викладів під загальною назвою "Аналіз впливу на електорат потенційної зміни лідера БЮТ", зроблених компанією "Barrow’s Consumer Insights".

Дослідники намагалися визначити «ступінь впливу зовнішньої привабливості жінки-лідера політичної структури на виборця і оцінити виборчі перспективи за можливої тактичної зміні лідера для перевиборів до ВР або муніципальних виборів». На фокус- групах порівнювалися два лідери - Тимошенко і Королевська. Наталія Королевська свою причетність до дослідження спростовувала.

Офіційна причина, за якою її виключили з фракції, - систематичне порушення вимог фракції і співпраця з Адміністрацією Президента. Також її звинувачують у тому, що на засіданні Верховної Ради у вівторок не голосувала за включення до порядку денного ухвали з вимогою негайного виконання рекомендацій про звільнення Юлії Тимошенко й інших політичних ув’язнених, викладені в резолюції ПАРЄ. Також їй приписують розміщення матеріалів на платній основі. З «компрометуючих фактів» з'явилися нібито дружба з главою Адміністрації Президента Сергієм Льовочкіним, і те, що нібито останнього разу в аеромобільний полк вона потрапила після особистого дзвінка і дозволу міністра оборони Саламатіна.

Зараз Наталія Королевська висить на всіх біґ-бордах. І одна з найбагатших жінок Південного Сходу ще залишатиметься в українській політиці. Та тільки в якій ролі? Ми вирішили поговорити про Наталію Королевську і її майбутнє з членами БЮТ (на правах анонімності), з експертами і з самою Наталією Юріївною.

- Ви ж розумієте, що просто її депутатська картка спрацювала помилково, вона заяву писала про це, і вона б голосувала правильно? - питаю у бютівців.

- Ну і чудово, що не спрацювала. Неголосування - це привід для виключення, але й до нього були серйозні причини.

- Ви звинувачуєте її, у розміщуванні текстів на платній тіньовій основі. А хто з політиків не користується «джинсою», хто? Ви самі хіба не користувалися?

- Вона зробила «джинсу» системою у всій країні. У нас були групи, які б забезпечували присутність на тому або іншому каналі. Ну не було цих тотальних закупок. У нас вважалося, що хороші довірливі відносини багато більше означають, ніж гроші.

-Скажіть, а коли ви брали Наталію в БЮТ, що по обличчю не було видно, що Королевська хотітиме вести самостійну гру?

- Ти з виду і публікацій виглядаєш демократичною журналісткою, а захищаєш Королевську, - жартує він у відповідь. - Невже ти не розумієш, що це розкол партійної команди і демократичного руху? Ну якщо серйозно. Вона повинна була зробити так. Здати мандат. Або добути цю каденцію парламенту. Сказати Турчинову і Кожем’якіну: я хочу йти в свою партію. Виграти вибори по мажоритарці. Вийти на трибуну парламенту і пробивати ідею імпічменту Януковичу, як Тимошенко пробивала імпічмент Кучмі. Посидіти у в'язниці за це, як сиділа Тимошенко. А все, що вона робить, це погано копіює кампанію Тимошенко. А ще її поведінка лягає в політтехнологічний сценарій Банкової про те, що нібито Тимошенко не контролює фракцію. Що є якісь Кожем’якіни-Турчинові і є вона. Невже ти не розумієш, що ми всі усвідомлюємо межі своєї компетенції і харизми, і знаємо, що ми всі всім зобов'язані Тимошенко? І що жоден не зможе її замінити? Добре, що Юлія дезавуює ці сценарії своїми листами.

Своє бачення ситуації передала нам і Наталія Королевська.

-Те, що вчора відбулося, було ударом. Називається, випадково заходжу на фракцію, бачу Женя Суслов схвильований. Питаю: «Що тут?». Він говорить, та ось, нас із фракції виключають.. Я кажу, добре...

Ваші опоненти кажуть, що ви повинні були здати мандат...

Менше за все я дорожу мандатом. При тому, настільки Рада 6-го скликання себе дискредитувала, що чим-чим, а мандатом я точно не дорожу. Він просто дозволяє виставляти кордони. Мандат - якийсь шлюз, спосіб не дати прийняти в Раді відверто погані закони: закон про малий бізнес, внутрішню торгівлю. Річ не в тім, що є Королевська, є Суслов. Мене на з'їзді Української Соціал-Демократичної партії делегати, глави обласних організацій, вибрали лідером своєї партії. І судити, подобаюся я комусь чи ні, мають право члени цієї партії. УСДП 10 років була партнером партії «Батьківщина».

Я ж не винна, що лідерство запропонували мені, а не Кожем’якіну. Це УСДП повинна вирішувати, кого вона хоче бачити на чолі. Це доросла партія, це перший партнер «Батьківщини». Це партія, яка завжди вважала лідером Тимошенко. Партія, лідер якої Євген Корнійчук перший потрапив під політичні репресії. І сьогодні, коли особисті амбіції і емоції перемагають здоровий глузд, стає зрозуміло, що всі об'єднувальні процеси - це ілюзія. Для людей, партфункціонерів, які хотіли захопити вплив над блоком Тимошенко, було несподіваним моє обрання лідером УСДП. Вони зрозуміли, що не зможуть крутити блоком, і вирішили вигнати звідти партію, розколоти блок.

А якби Тимошенко не схвалила вашу самостійну гру, то ви прийняли б пропозицію очолити партію?

Я вдячна Юлії Володимирівні, що вона мене привела у велику політику і багато чому навчила. І коли починалися перші медійний атаки і протистояння у фракції, я приходила до неї. Для мене було складно зрозуміти, а вона каже: «Наталко, якщо на тебе йдуть нападки, значить ти робиш правильну справу, йди і не зупиняйся. Йди». І все, що відбулося вчора, дало мені додаткові сили і впевненість, що ми зробили правильно. Інакше нам би довелося сидіти і легітимізувати бездіяльність і неадекватність, які відбуваються у фракції. Але я ніколи і нічого не зроблю, щоб якось дискредитувати Юлію Тимошенко. Я знаю, що робиться все, щоб до неї потрапити, щоб з неї вибити реакцію з цього приводу.

А ви говорили з Турчиновим з приводу УСДП?

Я з Турчиновим зустрічалася 22 грудня. Потім я багато разів дзвонила, просила обговорити формат об'єднання. І для нас вчорашні події - виклик. Я все зроблю, щоб це була нова партія нового типу, щоб там були громадські лідери.

Скажіть, а як вийшло, що картка не проголосувала?

Моєї картки не було в осередку. Ми тут же написали заяву, того ж дня зробили «ручне голосування».

Ви дружите з Банковою?

Я не дружу з Банковою. Це видно зо моїх заяв.

А як ви прокоментуєте звинувачення, що ви перетворилися на сіяча облігацій і всі газети навколо купуєте?

Це була наперед запущена технологія. Спочатку пішли звинувачення в пресі. А зараз причиною для того, щоб розвалити блок, послужив «джинсовий» скандал. Це настільки нерівнозначні події і неоднозначні звинувачення. Також, як було змодельована ситуація по ПАРЄ. Або, наприклад, звинувачення по биґ-бордовій кампанії. Через два місяці ця кампанія стане масовою. Або давайте зробимо мораторій на биґ-борди по всій країні. Раніше таких обмежень не було.

Ви підете на мажоритарний округ?

Наступного тижня ми проведемо з'їзд і ухвалимо рішення щодо формату участі партії. Ми вийшли з Комітету опору диктатурі. Ми не хочемо, щоб кулуарно ділили країну і не віримо в кулуарні об'єднавчі процеси. Так само як і не розуміємо націоналістичних заяв. Ми запропонували об'єднуватися на економічній платформі. Цього не почули. Боюся, що реального об'єднувального процесу навколо лідерів на округах не буде.

Наталіє Юріївно, є стародавнє церковне правило: на одній території не повинно бути двох єпископів, інакше послідує розкол церкви. Чи можуть бути на одній території дві опозиційні жінки без вірогідності розколу? Ви не відчуваєте, що помилилися?

Я хочу, щоб ви почули мене. Я очолила партію 23 грудня. Партія залишалася в блоці. І ми проводили все, що могли, щоб максимально мобілізувати роботу по захисту Юлії Володимирівни. Ми б ніколи не ухвалювали рішення про самостійну позицію, коли б не вчорашнє рішення, коли нас просто змусили піти. Терміновий з'їзд - це стресова ситуація, удар, якого ми не чекали. Обставини створені не нами. І відповідальність за наслідки хай беруть люди, які самі це спровокували і змоделювали. Дешево так зрежисували.

Яким буде постбютівський період Королевської?

Віктор Небоженко, незалежний політолог:

Якщо ті, хто фінансує Наталію Королевську, продовжуватимуть її фінансувати, не дивлячись на відхід з БЮТу, то вона підвищуватиме свою впізнанність. Згідно зі старовинним російським прислів'ям: на безриб'ї і рак - риба. Королевська може одержати і якось використовувати популярність. Але биґ-борди і тексти, які вона продукує, говорять про те, що у неї в штабі або втома, або нудьга, або вона повинна змусити радників відпрацювати хоч би третину зарплати. Ну що це таке: «Я захищу вас»? Вона не прославилася стріляниною і сутичками, щоб так пародіювати політику. Впізнанність - лише те, що на першому етапі конвертується в позитив, але якщо політик часто мелькає, виборець хоче почути щось важливе... Поки що цього немає. Вона, як будь-який олігарх піде по мажоритарці і проведе ще п'ять-шість чоловік. Вона створить у парламенті групу і успішно торгуватиме нею.

Володимир Фесенко, директор центру політичних і прикладних досліджень Пента:

Не розумію, які причини сумніватися в перспективах Королевської? Вона що, може працювати тільки в БЮТ? Вона пробувала працювати в самостійній іпостасі, коли очолила партію. Її активність в проведенні самостійних акцій показувала, що вона своє майбутнє бачить не тільки в БЮТ. Хоча ситуація з виключенням із Блоку - це вибір старших товаришів, а не її. Те ж саме стосується і Євгена Суслова. Вони навряд чи хотіли йти з БЮТ. УСДП залишилася б у блоці, якби Тимошенко була на волі. Інша річ, виникає питання, як вирішити проблему участі партії у виборах, якщо блоки заборонені. Майбутнє УСДП і Королевської залежить від правильної стратегії. Її шанси пов'язані з двома напрямами діяльності. По-перше, в Україні великий попит на нових політиків. Значна частина людей не довіряє ні влади, ні опозиції. І саме на цьому піднявся Кличко, Яценюк, і якщо Королевська вгадуватиме настрої, то шанси у неї будуть. Інший перспективний напрям - це взаємодія з новими протестними рухами. Якраз суспільні протестні рухи активніші. Королевська зробила самостійне політичне ім'я з підприємницьким рухом.

На даний момент партія поки не розкручується... До виборів всього сім місяців. За цей термін складно розкрутити партію. Думаю, що ставка буде зроблена на округи. Але це не означає, що не потрібно розкручувати партію. І вона намагається звести себе в ранг загальнонаціональних лідерів. Спочатку буде персональне розкручування, а потім розкручування партії. Партійний проект розкручуватиметься поступово.

Маша Міщенко