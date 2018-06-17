З командою Черновецького розправилися по-донецьки

«Молода команда не знає, з ким зв`язалася. Вони думають, що їх залишили в спокої, але їх доїтимуть, доки в них не закінчаться гроші. Жодної політики»... Попов обіцяв покарати, але минув майже рік…

З приходом Олександра Попова красиве життя для “молодої команди” Леоніда Черновецького скінчилося. СБУ і ГПУ навідувалися з обшуками до Олеся Довгого й Дениса Басса, поки вони не звільнили свої кабінети. Проти десятків столичних чиновників порушили кримінальні справи, деяких оголосили в розшук. Попов з трибуни Київради викривав зловживання й злочини “молодої команди”: про тисячі гектарів відведених земель, про продані за безцінь комунальні підприємства, про втрату киянами нерухомості, парків, скверів, лісів.

- Покарати потрібно не стрілочників, а саме тих, хто організував цю грандіозну аферу. У цьому залі люди стали мільярдерами, — наголошував Попов. - Причетні до цього керівники Київради і КМДА не мають морального права обіймати ці посади й повинні бути притягнені до відповідальності.

Після тієї гучної заяви минув майже рік. І жодних наслідків тих кримінальних справ, жодних затриманих “організаторів афер”. За даними КМДА, за половину 2011 року Київ повернув собі 1400 гектарів землі й сотні квадратних метрів комунальної власності. Але це лише крапля в морі розкраденого.

До речі, колишній мер Києва Олександр Омельченко звинувативглаву КМДА в популізмі й небажанні боротися зі зловживаннями «команди Черновецького».

- Навіщо Попов на всю країну озвучив багатомільярдні суми збитків, завданих Києву командою «черновецьких», якщо досі не повернув головні активи Києву? Київміськбуд, Київгаз, Київводоканал, Київенерго, алюмінієвий завод у Броварах, землі аеропорту «Жуляни», банк «Хрещатик»?.. Бюджет провалено. Його невиконання у 2011 році – 2 млрд. 700 млн. грн. Борги колосальні. Бюджет-2012 – скромний і також дуже-дуже сумнівний.

Ми вирішили поцікавитися, чим нині живуть представники “молодої команди” на чолі з Черновецьким і чи знайдуться колись винні в масштабних дерибанах і аферах навколо столичної землі та власності?

Черновецький від “Космосу” зцілюється коханням і подорожами

Хоча столичний мер Леонід Черновецький, змирившись із роллю “англійської королеви”, лише кілька разів на рік з`являється на робочому місці, його прізвище не щезає з перших шпальт газет. За майже два роки усунення від київських справ він встиг розлучитися з дружиною Аліною Айвазовою, справити весілля з новою коханою Оленою Савчук, гучно відсвяткувати ювілей у Грузії з Іваном Ургантом, Михайлом Галустяном і Оленою Ваєнгою (який, за підрахунками ЗМІ, обійшовся йому в 300 тисяч доларів). А чого варта скандальна історія про можливе ізраїльське громадянство київського мера...

Черновецький категоричнозаявляє, що більше не балотуватиметься на пост мера Києва. Але не виключає, що піде до Верховної Ради. Але роздавати гречку улюбленим бабусям мер ще не почав.

А ще пан Черновецький ображаєтьсяна ЗМІ і вважає, що преса створила йому негативний імідж.

- Мої опоненти-політики і бізнесмени, котрі їх підтримують, які без політичного даху жити в Україні не можуть і яким належить багато ЗМІ, а також недобросовісні журналісти "пообривали" з контексту моїх виступів окремі фрази й упродовж останніх років стали показувати мене в ЗМІ як людину з порушеною психікою, "Космонавта", давали мені інші образливі прізвиська, людину, яка не має моральних принципів, людину, яка купувала виборців за гречку. Усієї цієї погані й не перерахуєш! Загалом, почали розповідати про мене всілякі нісенітниці.

Тож від “наклепів” журналістів Леонід Михайлович шукає спокою на Землі обітованій у товаристві молодої дружини. І на робоче місце не поспішає. Та його там ніхто й не чекає...

Довгова агітація: від дошкільнят до улюблених бабусь

Олесь Довгий за його ж зізнанням, не визнає “штамп молода команда”, та водночас є головним персонажем цієї самої команди.

Після того, як він залишив крісло секретаря Київради, претензії до нього з боку правоохоронних органів якось одразу зникли.

Одружившись із донькою «регіоналки» Ірини Горіної Катериною Ілляшенко він почав активно готуватися до парламентських виборів. Але перед цим молодята влаштували собі місячні канікули в Лондоні й відпочинок у Греції.

Потрапити до ВР Довгий намагаєтьсяза допомогою мешканців Дніпровського району. Він пропрацьовує виборців старими перевіреними методами — продпайками. Про їх ефективність йому відомо не з чуток — Олесь свого часу очолював виборчий штаб мера Черновецького. Тож на гречці знається добре.

Довгий обіцяє допомогти бабусям не лише продовольчими наборами, а й “конкретними справами”. Агітує за себе колишній секретар Київради стахановськими темпами – особисто обходить за день мінімум 100 квартир. У всякому разі сам так стверджує.

- Я особисто проходив ці квартири не задля агітації, як дехто собі уявляє, а для того, щоб переконатися: те, що коштує мені значних коштів та організаційних зусиль, дійшло до тих адресатів, які цього чекають, а не було розбазарене... Олесь Довгий – це не лише ім’я та прізвище одного з політиків. Це – бренд. І те, що я ставлю своє ім’я і залишаю можливість зворотного зв’язку кожному з тих десятків тисяч людей, які отримали зазначений подарунковий набір, – це вимушено. Це не акція чи дешевий піар, а велика, персональна відповідальність!

Цікаво, що відеоролик, на якому зафіксована поквартирна агітація з боку Довгого, був видалений з YouTube. Утім, це сталося вже після того, як його побачили читачі багатьох поважних українських новинних сайтів.

У перервах між оббиванням порогів квартир виборців Довгий устиг ще й книжку написати - “Звіт перед громадою”.

Окрім бабусь, права рука Черновецького агітує ще й малюків. Пан Довгий зіграв чарівника в новорічній виставі "В очікуванні дива" для дітей Дніпровського району Києва. А в деяких дитсадках того ж району до Нового року дітлахи отримали подарунки від Довгого.

Між іншим, у ЦВК знають, що виборців купують. Але нічого зробити начебто не можуть, мовляв, офіційно виборчий процес ще не розпочався.

На Водохреща “латифундист 2007 року” також не пропустив нагоди попіаритися й оголився на озері Тельбін, що, як не дивно, також розташоване у Дніпровському районі Києва.

У грудні 2001 року Довгий уперше після відставки прийшов на сесію Київради, бо в той день розглядалися питання, які стосувалися дорогого йому району столиці.

На запитання журналістів, чи турбують його зараз правоохоронні органи, Довгий відповів:

- Я не в стосунках з правоохоронними органами. Я ні від кого не переховуюся. Мені нема чого приховувати.

Басс заліг на дно

Денис Басс не вирізнявся публічністю і перебуваючи на посаді заступника голови КМДА. Він уникав різких заяв, не з`являвся на політичних ток-шоу, а ще, кажуть, завбачливо не залишав свого автографа на документах. За нього цю роботу виконувала його права рука — Марина Погибка. Через що й потрапила в міжнародний розшук з приходом команди Попова. Екс-начальник управління економіки Київської міської державної адміністрації Марина Погибко, яка проходила у двох кримінальних справах у СБУ та міліції, вчасно виїхала до Англії. ЗМІ писали, що колишня чиновнця звинувачується в розтраті 2,5 млн. грн. КП «Київреклама». Проте до екстрадиції справа не дійшла — у Британії чиновниця отрималаполітичний притулок.

Але повернемося до Дениса Басса. З КМДА його звільнили “за власним бажанням” у червні 2010 року. Пам`ятаю, як він розлючений виходив з кабінету Попова, дізнавшись про майбутню відставку. Але врешті-решт пішов тихо й заліг на дно. Подейкували, що він нібито втік за кордон. Але прес-секретар Басса Олександра Жураховська запевняла ЗМІ, що він у Києві, займається вихованням сина й “нікуди їхати не збирається”.

Нагадаємо, нещодавно Басс побрався з екс-дружиною мільйонера-коняра Олександра Оніщенка “Міс-Україною-1997” Ксенею Кузьменко. У подружжя народився хлопчик. Усі подробиці весілля й народження дитини в родині Басса тримали у великому секреті.

Деякі джерела кажуть, що Басс досі в Україні тільки тому, що його настійно просили не полишати межі батьківщини.

Кільчицька збирається в політику

Подругу всього сімейства Черновецьких Ірену Кільчицьку зі столичної влади “пішли” першою з молодої команди. Цей факт її обурив.

Тепер екс-заступниця голови КМДА стверджує, що з Черновецьким ніколи більше не працюватиме “ані в бізнесі, ані в політиці”. Водночас вірна заступниця Черновецького каже, що ніколи його не зраджувала й не зрадить.

За її словами, у неї був «дуже великий конфлікт з молодими хлопцями з близького оточення мера. І з Леонідом Михайловичем теж. На службовому ґрунті».

Екс-соратниця Черновецького вважає, що мер і його команда «були найяскравішою плямою серед усіх інших команд».

- Тоді відбувалося повне беззаконня в усіх ешелонах влади й регіонах. Під керівництвом тодішнього прем`єр-міністра корупція була доведена до космічних меж. А половина київських земель, про які зараз так часто говорять, була роздана на клопотання міністерств і відомств, у підпорядкуванні яких вони були, під комерційні настройки, - заявила Кільчицька. - Зараз половина колишнього керівництва Міністерства охорони здоров`я перебуває під підпискою, але про них ніхто не говорить, тому що вони не співали і не були молодими і яскравими.

Усунення з посади ніяк не вплинуло на стиль життя пані Кільчицької. Вона продовжує світитися на публіці, пишно святкувати свої дні народження на Лазурному узбережжі, відпочивати в Баден-Бадені.

Подейкували, що Кільчицька теж на гачку в правоохоронних органів, і проти неї можуть відкрити кримінальну справу. Але чутки залишилися чутками.

Сама екс-чиновниця переслідувань не боїтьсяі заявляє, що не надавала ніяких свідчень у правоохоронних органах.

- До мене ніхто не звертався, я ніде не давала ніяких свідчень.. Я не брала участі ні в яких незаконних діях, не підписала жодного незаконного документа. Тому я спокійна.

Після звільнення вона веде “дуже велику громадсько-соціальну діяльність”, але обіцяє повернутися в політику з аргументом: “повинен же її хтось прикрашати”.

Супруненко переховується, Берзіна пішла в органіку

У березні 2011 року донька Черновецького Христина тишком-нишком розлучилася зі своїм чоловіком депутатом Київради від Блоку Черновецького В`ячеславом Супруненком. Уже у квітні проти нього порушили кримінальну справу й оголосили в міжнародний розшук. Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Супруненка та голови Блоку Черновецького в Київраді Дениса Комарницького за фактом розбійного нападу. Але як писали ЗМІз посиланнями на свої джерела, Супруненко набагато важливіший слідству в іншій кримінальній справі, порушеній столичною СБУ, - про земельну корупцію в київській владі. Зокрема, нове керівництво КМДА натякало, що саме екс-зять мера причетний до вимивання активів міста — Київміськбуду, Київхліба, Київводоканалу.

Комарницького затримали у квітні. Печерський суд дав санкцію на його арешт. Але вже у травні колишнього співголову фракції Блоку Черновецького в Київраді випустили з СІЗО під підписку про невиїзд.

Столичні депутати кажуть, що в Київраді Комарницький не з`являється.

А от Супруненко досі перебуває в міжнародному розшуку.

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу і стосовно екс-директора Київського зоопарку Світлани Берзіної, яка, кажуть, є двоюрідною сестрою Кільчицької. Екс-директорові столичного зоопарку інкримінують розтрату 375 тисяч державних гривень. Берзіна оскаржувала в суді порушення стосовно неї кримінальної справи. Але безуспішно. Згодом цю кримінальну справу направили для подальшого розслідування в прокуратуру Києва. А поки судова тяганина триває, Берзіна як президент всеукраїнської громадської екологічної організації «Жива планета» активно виходить на прес-конференції і пропагує органічні продукти.

Також прокуратура порушила кримінальну справу проти голови земельної комісії Київради депутата Блоку Леоніда Черновецького Олексія Євлаха. Йому інкримінувалося внесення в офіційні документи завідомо неправдивих даних і підробка документів. Через цю діяльність Київ втратив 10 млн. грн. Євлаху загрожувало до п’яти років ув`язнення. Він, як і екс-зять Черновецького, вчасно втік за кордон. Його оголосили в міжнародний розшук і згодом затримали в Німеччині. У червні Євлаха екстрадували з Франкфурта-на-Майні. У Києві Євлаха заарештували. Але наприкінці жовтня 2011 року Шевченківський райсуд амністував його і звільнив з-під арешту. А в грудні Євлах навіть з`явився на сесії Київради.

Молода команда відкупилася від правоохоронців?

Ще у квітні 2011 року перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін заявив в ефірі "Великої політики", що у Генпрокуратури поки немає підстав порушувати справи проти Черновецького і Довгого.

- Якщо у вас або в пана Попова є матеріали, які свідчать про вчинення злочину Черновецьким або Довгим, будь ласка, ми готові ці матеріали прийняти, розглянути й при наявності підстав порушити кримінальні справи", - сказав Кузьмін, звертаючись до журналістів у телестудії. - Ви як собі уявляєте? Слідчий Генпрокуратури зараз піде в мерію та буде вишукувати порушення, допущені Довгим чи Черновецьким?

Звісно, ну як слідчі шукатимуть порушення, які завдали мільярдні збитки в місті, у мерії? Вони краще в палаці “Україна” “правомірність проведення концертів” вишукуватимуть, щоб Луценка посадити.

Водночас у генпрокурора Віктора Пшонки, на відміну від його підлеглого Кузьміна, питання до Черновецького і його команди є.

- Ми допитали Черновецького з ряду кримінальних справ, на нього чекають ще допити й очні ставки, - заявляє Пшонка. - Доводити причетність мера складно, і нам дуже потрібні деякі особи, які перебувають сьогодні в розшуку, котрі могли б значною мірою прояснити ситуацію... Є затримані й заарештовані, котрі відмовляються давати правдиві показання, ми шукаємо докази їхньої вини. Нам необхідно одержати відповідь на питання, яку позицію займав керівник мерії? Що він особисто зробив у цьому плані? Хитрість полягає в тому, що сам він підписував мало документів — усе-таки він юрист, свого часу працював слідчим...

У вересні 2011 року фракція Блоку Черновецького в Київраді припинила своє існування.

- Деякі депутати, які були командою Черновецького, пішли в ПР. Усі інші створили невеличкі кишенькові фракції і вдало працюють на Попова, - розповідає депутат Київради від БЮТ Олександр Бригинець. - Тоді Попову треба було зробити таку гучну заяву, щоби розколоти команду Черновецького, прилякати й змусити працювати на себе. Але слова залишилися словами... Думаю, якщо буде потреба в рейтингу, то перед виборами Київського міського голови Попов може активізувати цю тему й домогтися відкриття кількох кримінальних справ навколо гучних представників цієї молодої команди, щоб це закрити, як тільки вибори закінчаться. Я знаю, що нікого з них не покарають, але для піару, для демонстрації турботи про киян можуть зробити.

А ось політолог Віктор Небоженко вважає, що молода команда відкупилася від правоохоронців, тому кримінальні справи їм не загрожують.

- Тут усе просто. Це люди, які володіють величезними запасами готівкової і безготівкової валюти, тому вони просто відкупилися від усіх правоохоронних органів, - каже Небоженко. - Проблема в тому, що вони не знають, з ким зв`язалися. Вони думають, що їх залишили в спокої. Ні, їх доїтимуть доти, доки в них не закінчаться гроші. Час від часу викликатимуть одного, другого, третього в прокуратуру. І вони розумітимуть, що від них хочуть. Жодної політики. Чисто донецький підхід до молодіжної банди, яка програла. Навіть якщо хтось із цієї команди молодих прорветься до Верховної Ради, це не знімає з нього зобов`язання регулярно звільняти свої банківські рахунки на користь зацікавлених осіб.

Анна Ященко