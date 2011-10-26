Євлаха амністували та звільнили

Колишнього голову Постійної комісії Київради з земельних питань Олексія ЄВЛАХА звільнили з-під варти.

Про це УНІАН повідомило обізнане джерело, що побажало залишитися неназваним.

За його даними, Шевченківський районний суд Києва амністував О.ЄВЛАХА. Співрозмовник уточнив, що екс-голова земельної комісії Київради був звільнений учора.

Також він розповів, що О.ЄВЛАХ обвинувачувався за ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення), а в Законі про амністію на 2011 рік йдеться, що обвинувачені по зазначеній статті підлягають амністуванню, і О.ЄВЛАХ підпадав під цю категорію у разі визнання в суді своєї провини. Враховувалося також і те, що О.ЄВЛАХ – інвалід 2-ї групи – у нього діабет і проблеми з ногою, а також він має неповнолітню дитину.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Генеральна прокуратура України повідомила, що завершила процес екстрадиції колишнього голови постійної комісії Київської міської ради із земельних питань, депутата Блоку Леоніда Черновецького О.ЄВЛАХА. У повідомленні йшлося, що О.ЄВЛАХ був екстрадований 20 червня авіарейсом Франкфунт-на-Майні - Київ. Йому інкримінувалося внесення в офіційні документи завідомо неправдивих даних і підробка документів. Збиток, нанесений Києву такими діями, становить 10 млн. грн. За вказані порушення О.ЄВЛАХУ загрожувало до 5 років ув`язнення. Він перебував у міжнародному розшуку, і 6 січня ц.р. був затриманий у німецькому місті Франкфурт-на-Майні правоохоронними органами цієї країни.