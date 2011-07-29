Праву руку Басса знайшли в Англії?

Екс-начальник Управління економіки Київської міської державної адміністрації Марина ПОГИБКО, яка проходить у двох кримінальних справах у СБУ і міліції, проживає в Англії. Про це стало відомо «Сегодня» з джерел, близьких до правоохоронних органів.

Вона перебуває в міжнародному розшуку ще з 19 квітня цього року, її фото розміщене на сайті Інтерполу. Колишній чиновник звинувачується в розтраті 2,5 млн. грн. КП «Київреклама».

За інформацією газети, М.ПОГИБКО – права рука колишнього заступника Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Дениса БАССА. Вона підписувала всі документи, що стосуються інвестицій і конкурсів. Як тільки-но влада в столиці змінилася, вона втекла з країни. В Інтерполі говорять, що перевіряють інформацію.

За даними газети, як тільки екс-чиновницю буде затримано, її екстрадують на батьківщину.