Віхи тижня. Без'ядерний Янукович, імітація консолідації і невиразна асоціація з ЄС

Нерівний обмін

У саміті з питань ядерної безпеки в Сеулі Віктор Янукович брав участь як лідер країни, що пережила Чорнобильську катастрофу, після чого не тільки відмовилася від ядерних боєголовок, але й вивезла запаси високозбагаченого урану буквально перед прильотом до Кореї. Правда, все це не допомогло Віктору Федоровичеві заручитися прихильністю Барака Обами – у американського президента були більш важливі проблеми і більш вагомі співрозмовники. Наприклад, Дмитро Медведєв, якому американський президент дав зрозуміти, що готовий бути гнучкішим у питанні розміщення системи ПРО в Європі, якщо збереже свій пост. Подібні закулісні обіцянки роблять нашу країну заручницею великої геополітичної гри, в якій розіграти «український гамбіт» - раз плюнути, завдяки відсутності консолідації національної еліти.

Янукович на швидку руку поспілкувався з лідерами Європейського Союзу. Добре розуміючи, що від представників Європейської народної партії нічого хорошого, окрім довідок про стан здоров'я Юлії Тимошенко, він не почує, Віктор Федорович максимально скоротив тривалість розмови. Напевно, вже пора визнати, що перебування Юлії Володимирівни за гратами створило українській владі набагато більше проблем, ніж зуміла б породити лідер «Батьківщини», знаходься вона на волі. Програвши тактично і поплатившись свободою, Тимошенко може виграти стратегічно.

Процес пішов?

Звичайно, якщо поверненню Тимошенко не перешкодять її власні однопартійці. З'їзд «Батьківщини» нагадував молебень в храмі богині Юлії, де пастор Олександр Турчинов грізно диригував півтора сотнями соратників, а претендент на статус «сердечного» неофіта Арсеній Яценюк прагнув у заочному змаганні затьмарити Юлію Володимирівну в частині радикалізму заяв. Основна теза, що прозвучала з вуст головного «фронтовика»: «Хто не з нами – той за Януковича». Був і ще один відсутній з поважних причин соратник: лист Юрія Луценка з Лук'яновського СІЗО з черговим закликом до об'єднання опозиційних сил і констатацією входження в «Батьківщину» зачитав його брат Сергій.

Закликала до об'єднання і Юлія Тимошенко, яка благала накласти мораторій на взаємну критику опозиційних політиків. Дійсно, за декілька останніх років потенційні союзники наговорили один одному стільки, що відновити довіру буде непросто. Тому Арсеній Яценюк не поспішає міняти роль лідера «Фронту змін», де він відчуває себе генералісимусом, на іпостась весільного генерала в об'єднаному списку опозиції на базі «Батьківщини». Союзники узяли три тижні на вирішення питання про формування узгодженого списку, в якому вже не буде партії «УДАР». Одиночне політичне плавання Віталія Кличка не тільки є проявом його політичних амбіцій, але і створює в найближчому майбутньому проблеми з використанням бренду «об'єднана опозиція».

На тлі опозиційних страждань на тему консолідації дуже цікавим виглядає повернення у велику політику Віктора Медведчука. Тепер він постає перед співгромадянами як лідер руху «Український вибір», демонструє неприхований скепсис до євроінтеграції і неприборкуване бажання зробити Україну ближчою до Росії. Парадокс ситуації полягає в тому, що колись найдемонізваніший український політик має шанс стати кимось на зразок третьої сили на тлі розчарування співвітчизників в інших політиках. Його відмова від участі в майбутніх парламентських виборах виглядає усвідомленим прагненням опинитися поза сутичкою, в якій нічого не вирішується.

Невиразна асоціація

Своє розчарування Україною не приховують в Європейському Союзі, за наполяганням якого процедуру парафування Угоди про асоціацію з нашою країною зробили максимально непублічною. Як виявилось, парафуванню підлягала тільки політична частина документа, оскільки над положеннями про створення зони вільної торгівлі продовжується редакційна робота. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко вважає, що Угода про асоціацію буде підписана протягом найближчих 6-12 місяців. Це означає, що остаточна доля документа поставлена в залежність від формату проведення парламентських виборів в Україні, і під час виборчої кампанії знайдеться немало охочих поставити під сумнів доцільність європейського вибору нашої країни.

Євген Магда