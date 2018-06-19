Чому Кличко відмовився від об’єднаної опозиції

У той день, коли “Фронт Змін” і “Батьківщина” вийшли на фінішну пряму в питанні об`єднання та узгодження формату виборчої кампанії 2012 року, Віталій Кличко в ефірі "5 каналу" заявив, що не піде в об`єднаний список опозиції, а «Удар» має намір самостійно брати участь у виборах до Верховної Ради. "Ми йдемо окремо. Для того щоб (потім) об`єднатися в парламенті", - сказав він. Кличко переконаний, за умови формування єдиного опозиційного партійного списку з партіями "Батьківщина" і "Фронт змін" досягти максимального результату не вдасться.

Чим викликано рішення Кличка і чи зростуть шанси опозиційних сил, якщо вони підуть на вибори порізно? З цими питаннями ми звернулися до експертів.

Іван Кириленко, народний депутат, БЮТ: У ПАРЛАМЕНТІ ПОТІМ ДУЖЕ ВАЖКО ОБ`ЄДНУВАТИСЯ

Якби більшість політичних сил або навіть усі, які перебувають у опозиції, об`єдналися, - це був би ідеальний варіант.

Нам зрозуміло, що через якісь ідеологічні міркування та програмні засади з нами не може об`єднатися “Свобода”. А Кличко — це не зовсім зрозуміло. Сила, яка позиціонується як проєвропейська – і раптом не може бути разом з нами.

Але ми з повагою ставимося до його вибору. Ми розуміємо, що Віталій Кличко — політик з майбутнім. Але проблема ось у чому — значну частину свого життя він прожив за кордоном і бачив, як будується політика там. Йому хотілося б, щоб і наша політика так будувалася, але, на жаль, поки що тут не все так само прозоро, цивілізовано і благородно. Саме тому треба об`єднуватися. Але раз так — то так...

Ми вже це проходили — мовляв, на парламентські виборі підемо порізно, а потім уже у парламенті об`єднаємося. Пішли порізно — і стали конкурентами. Конкуренти в розпалі боротьби стали суперниками. А потім, коли боротьба розпалилася так, що далі вже нема куди, - стали ворогами. У парламенті потім дуже важко об`єднуватися.

Коли на “одному полі” граєш, то люди дивляться і дивуються: «Батьківщина» — за європейський вибір, «Фронт Змін» — за європейський вибір, і «Удар» — за європейський вибір, говорять те саме, а чого ж ви тоді не разом? Люди кажуть, то ви не можете об`єднатися і голосують за четверту силу. Тому мені від цього гіркувато.

Олесь Доній, народний депутат, НУ-НС: КЛИЧКО МОЖЕ РОЗРАХОВУВАТИ НА ГОЛОСИ ТИХ ВИБОРЦІВ, ЯКІ РОЗЧАРУВАЛИСЯ В ТІГІПКУ

Потрібно технологічно дивитися на можливості опозиції взяти більшість на наступних парламентських виборах. У цьому плані абсолютно правильний і справедливий крок з об`єднання “Батьківщини” і “Фронту Змін”, у яких електоральні поля фактично збігаються, які розраховані насамперед на націонал-демократичний електорат. Зрозуміло, що менші партії цього спектру долучаються до цих двох основних політичних сил.

Що стосується партії «Удар» — у неї трохи інше електоральне поле. Як не дивно, але Кличко і його партія — одна з небагатьох опозиційних сил, яка може збирати голоси на обох основних українських електоральних полях, тобто на українокультурному і російськокультурному.

Зокрема, «Удар» може розраховувати на голоси тих виборців, які розчарувалися в “Сильній Україні” після її злиття з Партією регіонів. Адже це не є електорат ПР, але, з іншого боку, вони не готові голосувати за націонал-демократичні партії. Тож із технологічної точки зору цілком можливо, що для «Удару» буде доцільно йти самостійно. Тим більше що на відміну від інших політичних сил, «Удар» за соціологією достатньо впевнено долає 5-відсотковий прохідний бар`єр у ВР.

Я не бачу жодних серйозних підстав, щоб можна було говорити про розкол у опозиції. Кличко достатньо чітко озвучив свою позицію. Мені, наприклад, було дуже приємно бачити його на суді Юрія Луценка.

Сергій Пашинський, народний депутат, БЮТ: НА СЬОГОДНІ НІЯКОЇ СПІВПРАЦІ З КЛИЧКОМ У НАС НЕМАЄ

Позиція Кличка викликає дуже багато запитань. Спочатку ми були свідками, як він публічно заявив, що збирається йти в мери Києва. Зараз на питання, чи буде він усе-таки йти в столичні мери, він не дає чіткої відповіді.

Потім він заявив і підписав перед телекамерами угоду про співпрацю з нами. Коли ми прийшли до конкретики – ми його не бачимо, а чуємо тільки його заяви і коментарі.

Я далекий від того, щоб давати якісь оцінки. Я надіюсь, що Віталій таки зрозуміє, що він почав займатися політикою: не боксом, не просуванням власної торгової марки, а політикою в цій державі. І він прийме політичне рішення, і буде нести за нього політичну відповідальність.

Ми не проти об`єднуватися з ним, якщо він сповідуватиме демократичні цінності. Але до того, як попасти в Верховну Раду, треба провести вибори, треба не дати Партії регіонів їх сфальшувати, треба погодити кандидатів. Ми ж не можемо сидіти на березі й говорити: от ми попадемо в Раду й наведемо порядок. У Раду треба попасти, і треба отримати більшість. Отримання цієї більшості передбачає співпрацю у трьох напрямках: політична, технічна й ідеологічна. На сьогодні ніякої співпраці з Кличком у нас, на жаль, немає. Хоча ми відкриті й неодноразово і публічно, і непублічно шляхом переговорів ставили йому конкретні питання, на які жодного разу не отримали конкретних відповідей.

Віктор Небоженко, політолог: ТРИ ПАРТІЇ ЛІДЕРСЬКОГО ТИПУ ДУЖЕ СКЛАДНО ЗЛИТИ В ОДНУ

У Кличка не буде класичної партії з чіткою ідеологічною платформою і яскравими особистостями, це буде така партія приблизно як телевізійна партія Яценюка і партія лідерського типу Тимошенко. Їх важко об`єднувати, тому що їх очолюють люди, які розраховують, що партія експлуатуватиvt тільки один імідж — імідж її творця.

Чи вдасться всіх об`єднати? Я не знаю. Справа не в песимізмі. Надто багато різних перешкод.

Звісно, Кличка як господаря власної партії, а не боксера, налякала ідея, що вони всі поглинаються в одну партію — БЮТ. Навіщо йому заходити в одну партію, при тому що Тимошенко сидить у тюрмі? Завтра вона втече з Качанівки, що тоді робити Кличку?

Опозиція від цього рішення не виграє. Але я не вважаю, що Кличко не програє в цій ситуації. Він політик-початківець. Він придумав собі партію, і йому хочеться отримати якийсь результат, йому хочеться вести цю машину самостійно. Його теж можна зрозуміти.

Але прохідний бар`єр — 5%. Він на грані. Небезпека дуже велика. У Кличка ж дуже мало загальнонаціональних організацій, які б стежили за перебігом виборів. Люди за нього голосуватимуть, але адміністративний ресурс відіграється на ньому по повній програмі.

Усіх насторожив цей технічний з`їзд “Батьківщини”. Були ж думки, що вони об`єднаються, а все закінчилося бенефісом Яценюка і посткомсомольським виловлюванням Турчинова. Їм не вистачає деякої практичності в цьому об`єднанні. Надто багато слів і мало конкретики. Як об`єднуються фінансові інститути, як об`єднуються ЗМІ опозиції, хто кому рабинович? Колосальна помилка Турчинова в тому, що він думає, що можна об`єднатися якось підпільно.

Злиття не виходить – це точно. Три партії лідерського типу дуже складно злити в одну. Але співпрацювати й протидіяти, скажімо, впливу адміністративного ресурсу вони просто зобов`язані перед виборцями. Якщо вони цього не зроблять — ми будемо розуміти, що це все демагогія.

Анна Ященко