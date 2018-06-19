Луценко: Мої слова про те, що центр української мафії в Межигір’ї, оцінили в 4 роки ув’язнення

У грудні 2010 року Юрія Луценка заарештували, зокрема, і за “балакучість” – за спілкування з пресою, за відстоювання власної позиції. Екс-міністру тоді інкримінували тиск на слідство – нібито він своїми інтерв’ю УНІАН і “Дзеркалу тижня” паплюжив слідчі органи. Відтоді минуло 467 днів. Саме стільки Луценко перебуває за ґратами Лук’янівського СІЗО. І хоча нині неможливо наживо почути влучні, гострі й дотепні висловлювання неперевершеного оратора Луценка, він не перестає промовляти до українців. Він пише листи з тюрми й продовжує давати інтерв’ю.

Юрій Луценко відповів на запитання УНІАН.

УПЕРШЕ УКРАЇНУ ПЕРЕД ЗОВНІШНІМ СВІТОМ ПРЕДСТАВЛЯВ ПОЛІТИЧНИЙ В’ЯЗЕНЬ

Юрію Віталійовичу, днями до вас навідалися гості з Європи. Як пройшла зустріч з представниками ПАРЄ?

Справді, за останні дні в мене відбулися зустрічі з представниками ПАРЄ та Freedom Hоuse. Дуже символічно, що при цьому мене запросили сісти за стіл навпроти гостей, а переді мною поставили два прапорці – України та ООН. Так що, напевне, це вперше Україну представляв політичний в’язень. При відчутній міжнародній ізоляції офіційної української влади – це ознака часу.

Якою мовою ви спілкувалися?

Спілкувалися через перекладачів, оскільки на зустрічі був присутній керівник СІЗО. Після офіційної частини я мав можливість напряму поспілкуватися з гостями англійською мовою.

Який основний месидж ви їм намагалися донести?

Загалом ішлося про проблеми українського правосуддя, а з доповідачами ПАРЄ ми також поговорили про загрози вільним виборам та політичним процесам в українській опозиції. Мій основний месидж – українська судова система й органи прокуратури є інструментами Адміністрації президента, через які реалізовуються антиконституційні політично мотивовані ув’язнення політичних опонентів Януковича.

Я звернув увагу на те, що обіцянки української влади поліпшити ситуацію через зміну Кримінально-процесуального кодексу – ілюзія. Якщо мій арешт грубо порушив чинний КПК (згідно з яким змінювати підписку про невиїзд на арешт можна тільки при спробі втечі) і чинну Конституцію (за якою кожен має право не визнавати себе винним, не давати покази прокуратурі та може вільно спілкуватися з пресою), то що зупинить каральну систему режиму від порушення нового КПК?

Отже, виходом я бачу лише створення реального незалежного судочинства. Один зі шляхів для цього – законодавче закріплення норми про звільнення суддів, прокурорів та слідчих у разі визнання Європейським судом допущених порушень прав людини в конкретному процесі. Це – шлях реального очищення системи й мінімізації телефонного права Адміністрації президента.

Я також відповів на різні запитання делегацій про умови мого утримання, можливі юридичні шляхи виходу з глухого кута політичних репресій тощо.

МЕНЕ СПРАВДІ ПЕРЕВЕЛИ В ПОТЬОМКІНСЬКУ КАМЕРУ ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ

Вам терміново покращили умови життя у СІЗО. Чи надовго?

458 днів я провів у камері, яку Оксфордська енциклопедія в’язниць визначає як тюрму залякування ХІХ століття. 28 березня, завдяки міжнародному інтересу до справ українських політв’язнів, мене справді перевели в камеру готельного типу. Тут нормальне освітлення, дерев’яні ліжка, стіл, шафи для посуду й книг, повноцінний санвузол і відомий з ГПУ-шних телекліпів «переходящий чайний сервіз Тимошенко».

Про все це шахрайство я, звичайно, розповів обом делегаціям. Звернув навіть увагу на новий лінолеум, який поклали в коридорі рівно до показушної камери. Далі – звичайний столітній бруд ще царської тюрми, де «покращення нашого життя вже сьогодні» не діє.

Делегація ПАРЄ просила показати ту камеру, де я, як і інші тисячі людей, утримувався, а після відмови в потьомкінсько-совкових іграх участі не брала.

Після від`їзду міжнародних спостерігачів вас знову переведуть у стару камеру?

Про це ж мене питали й гості з ПАРЄ. Але я не знаю відповіді. Та й не дуже переймаюся зовнішніми умовами.

Хочу підкреслити: я ніколи не скаржився на умови мого тримання, у Лук’янівському СІЗО є й значно гірші камери. Проблема в іншому. Я оскаржую в Європейському суді з прав людини не умови, а незаконність арешту. І впевнений, що виграю цей позов.

ЗМІ пишуть, що нову камеру, у яку вас перевели, всю ніч ремонтували в’язні. Що Вам про це відомо?

Можу лише підтвердити це.

Як зараз ваше самопочуття? Лікувати вас досі не почали?

Тут ситуація незмінна. Торік я чотири місяці вимагав обстеження. У результаті у вересні це було зроблено і фахівці МОЗ постановили мій діагноз і чітко написали про необхідність лікування Луценка в умовах стаціонарного профільного лікувального закладу.

З того часу мене «лікують» безкінечними комісіями, які підтверджують діагноз і прописують медичні засоби у вигляді пігулок но-шпи, валеріани, креону, дуспаталіну тощо.

Я не хочу публічно скаржитися на свій стан здоров’я, можу лише сказати, що болі не проходять і я хотів би мати конкретного лікаря з конкретним планом лікування.

Ваша дружина каже, що до вас не доходять продукти, лише цибуля. Як ви даєте собі раду з хворим шлунком і печінкою, якщо тюремники завбачливо видавали вам «для лікування» панкреатиту сало й кільку?

Ірина казала, що в перші два місяці ув’язнення передачі не доходили. Але недобросовісний сайт перебрехав це речення, а тюремники тут же оприлюднили спростування.

З березня минулого року я отримую продуктові передачі в рамках дозволеного: сир, йогурти, фрукти, овочі, рибу, каші, відварене м`ясо. Тому «сніданки туриста», як я називав пайок із сала та кільки, при вивезенні до суду повертав «турфірмі».

Чи часто вам дають можливість бачитися з родиною: синами, дружиною, братом?

Дружина – мій офіційний і найкращий захисник. Згідно з цим статусом вона має можливість бувати в мене щодня, крім вихідних. І попри всі мої прохання відпочити, приходить підтримати мене кожного дня. З синами бачуся раз на місяць, спілкуюся через скло по телефону. Не вистачає, звісно, можливості обняти їх, поплескати по плечу, поцілувати.

НА ПРОПОРЦІЙНИХ ВИБОРАХ ОПОЗИЦІЯ ВИГРАЄ ВИБОРИ В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ

Чого вам найбільше бракує в неволі?

При будь-якому антуражі тюрма – це неволя. Найбільше приниження для вільної людини – це залежність від мстивості пігмеїв.

Тут бракує не комфорту, не їжі чи Інтернету. Тут забирають свободу дій, спілкування. Врешті – життя. Намагаюся компенсувати це свободою думок і висловлення. Взагалі – це велика розкіш для багатьох і по той бік ґрат.

Ви казали, що вашу квартиру і машини ваших рідних описали. Що нині з вашим майном? Чи вже приходили до родини державні виконавці?

До рішення Апеляційного суду вирок, зокрема і в частині конфіскації майна, не вступив у силу.

Ваша дружина думає, що Яценюку вигідно, щоб ви сиділи. Водночас зараз БЮТ і «Фронт Змін» нібито вийшли на фінішну пряму в питанні об`єднання. Що ви думаєте про це об`єднання?

Я пропоную розглядати ці слова Ірини як емоційну реакцію виборця, стомленого безкінечною балаканиною опозиціонерів. Я вважаю, що коломийка про об’єднання непристойно затяглася. Якщо мріяти про перемогу, то вже час об’єднатися і почати говорити не про міжпартійні стосунки, а про зміни в житті людей. Як лідер «Народної самооборони» я це зробив і чекаю більш широко об’єднання на базі «Батьківщини».

Але об’єднання не є заключною дією опозиції. Вона має запропонувати суспільству альтернативу – Програму євроремонту. Не можна обмежуватися гаслом звільнення Тимошенко чи Луценка, треба говорити про звільнення бізнесу, ЗМІ, судів, а в підсумку – про звільнення країни!

Чи вірите ви в здатність домовитися про єдиних кандидатів у мажоритарних округах?

Це – ключове питання виборів. Те, що опозиція і в об’єднаному, і в роздрібненому форматі виграє за пропорційною системою – поза сумнівом.

Розрахунок Партії регіонів – на притягнення відкритих та замаскованих прихильників у мажоритарних округах. Протистояти запланованій кампанії «чікі-пікі» з використанням підкупу, залякувань і фальсифікацій може лише єдиний центр організованого виборчого процесу, сформований з опозиційних партій, та єдині кандидати опозиції на місцях.

В умовах окремого від «Батьківщини» і «Фронту змін» походу «Удару» це зробити важко, але все ще можливо. Як усе ще можливо й домовитися про єдиних кандидатів, адже справді достойних, авторитетних і незрадливих людей на місцях не так уже й багато.

Я не думаю, що можна провести повноцінний праймеріз, про які каже Віталій Кличко. Але провести спільні соціологічні дослідження з метою визначення найсильнішого кандидата в окремих, неузгоджених округах – не проблема.

Головне – уникнути обрання «гнилих яблук», які за невеликий час здатні зіпсувати весь урожай опозиції.

А як ви оцінюєте рішення Кличка йти самостійно в парламент?

Думаю, що Арсеній Яценюк абсолютно правий, коли говорить про життєву важливість перемоги демократичних сил у Києві. Тому я виступаю за підтримку єдиного кандидата на посаду міського голови столиці.

Уже знаючи про рішення Віталія Кличка йти до Верховної ради самостійно, я поза тим пропоную створити об’єднання демократичних сил для київських виборів (аж до єдиного списку кандидатів у депутати міськради хоч би й на базі «Удару»), що дасть змогу забезпечити перемогу єдиному кандидатові Віталію Кличку. Інакше – обухів на голови всіх, хто знайде причини йти на вибори окремо.

ПР НАЇВНО ПРИКРИВАЄТЬСЯ ПІДЦЕНЗУРНИМ ТЕЛЕБАЧЕННЯМ І ДУМАЄ, ЩО ЛЮДИ НІЧОГО НЕ БАЧАТЬ

Ваш захист сподівається, що під час розгляду апеляції вас випустять прямо в залі суду. Ви поділяєте такі оптимістичні прогнози?

Мої захисники працюють з правом десятки років. Тому вони висловлюють своє бачення з правової точки зору.

Я ж – політик, і даю оцінку з точки зору політичних процесів. Тому я не є оптимістом, адже політика в країні Януковича не має нічого спільного ні з правом, ні навіть зі здоровим глуздом. Усе підпорядковано лише утриманню при владі для продовження пограбування країни.

Розгляд вашої апеляції, призначений на 15 травня, збігся в часі з датою касації Юлії Тимошенко. Чи вірите в таку випадковість? Якщо ні, то яка мета цього збігу?

Я думаю, що збіг у даті – випадковий, але план якнайшвидше завершити політичні процеси – очевидний. Нарешті навіть найтупіші у владній команді зрозуміли, що це не тільки шлях у прірву з точки зору внутрішньої політики, а й причина надсуворого контролю за українськими подіями з боку Заходу.

Солодке почуття помсти стало ціною страху неминучої розплати й незручності відвертого мародерства, яке є їхньою головною метою. Саме для того, щоб зняти напругу в Україні і за кордоном, була віддана команда завершити суди.

Як показала комедія соціальних ініціатив президента, розрахунок робиться на зміну декорацій: криза подолана, золоті унітази встановлені, можна збільшити прожитковий мінімум на 16 гривень.

Є такий бородатий анекдот, коли до старого холостяка, який безтурботно голяка смажить яєчню на кухні, раптом заходить сусідка. Чоловік з переляку хапає каструлю і закриває причинне місце. Дама йому каже: «А я знаю, про що ти зараз думаєш!» - «Про що?» - питає зашарілий чоловік. «Ти думаєш, що в цій каструлі є дно!» - сміється жінка.

Так і наша люба Партія регіонів наївно прикривається підцензурним телебаченням і думає, що люди не бачать збудження владних брехунів і злодіїв.

Якщо ви виграєте справу в Європейському суді, вас автоматично мають випустити на волю? Чи може бути таке, що Україна не дослухається до рішення Євросуду?

Ні, виграш справи в Європейському суді з прав людини дає лише можливість звернення до Верховного Суду для перегляду рішення. Влада всіляко затягуватиме це, сподіваючись остаточно закінчити мою справу в Апеляційному суді, що зробить скасування арешту віртуальним питанням.

Але є одне “але”. Підтвердження незаконності мого арешту означатиме підтвердження злочинних дій тих, хто підписував подання про мій арешт (а це перший заступник Генпрокурора Кузьмін та слідчий ГПУ Войченко), хто приймав відповідну постанову суду (судді Пілаєва, Бець, Лашевич), хто відхиляв мої одинадцять клопотань про зміну незаконно обраного запобіжного заходу (прокурори Лобань, Зінченко, Клименко, судді Вовк, Медушевська. Царевич).

Реакція на цю обставину стане перевіркою «на вошивість» усіх тих, хто пускає мильні бульки пропаганди й запевняє світ у законослухняності української влади. Президент матиме чудову нагоду не словом, а ділом довести це, звільнивши всіх, хто порушив права Луценка й закони України.

Чому справу на суддю Сергія Вовка знову поновили, як тільки він посадив вас? Які перспективи вона матиме? Думаєте, представника Феміди теж засудять?

Це ще раз підтверджує, що я був правий, коли казав про те, що екс-міністра внутрішніх справ судить суддя, проти якого порушено кримінальну справу. Тож суддя Сергій Вовк, розглядаючи справи Луценка, Іващенка та інших, має чіткий вибір: задовольнити маячню Генпрокуратури або сісти самому.

Чи посадять суддю Вовка? Не знаю, але дуже сумніваюся – у ГПУ ще стільки брудних справ! А Вовка тепер і годувати не потрібно, він тільки в бік прокурорів і дивиться.

ЦЯ ВЛАДА МОЖЕ ПОДОЛАТИ КОРУПЦІЮ ЛИШЕ ШЛЯХОМ СУЇЦИДУ

Співдоповідачі ПАРЄ шоковані заявоюКостянтина Грищенка про те, що Україна може не виконувати рекомендації організації. Кажуть, ця зустріч просто затьмарила весь їхній візит. Чи це означає, що ймовірність застосування санкцій проти української влади зросла?

Шановні! Тема санкцій проти України – не моя тема. Я переконаний, що нам не варто сподіватися лише на зовнішню допомогу, тиск чи санкції, а робити свою домашню роботу самим. Проголосувавши за самостійність, український загал отримав не тільки права, а й обов’язки, відповідальність за свою країну.

Легше за все тримати дулю в кишені при поклоні нинішнім владним упирям. Дуже комфортно перенести відповідальність з себе на когось у ледачому очікуванні, що «Запад нам поможет». «Наше життя складається зі вчинків свободи й несвободи», - казав австрійський філософ Штейнер. Тому і демократію, і добробут, і особисту та національну гідність ми маємо здобути самі. Дякуючи друзям із вільного світу за поради й підтримку, звичайно.

Президент Янукович у кожному виступі розповідає, як він активно бореться з корупцією. Водночас Freedom House відзначаєпогіршення ситуації з корупцією в Україні. «Бізнес-магнати підозрюються в отриманні прибутків від тісних зв’язків з топ-політиками. Віктор Янукович сам став де-факто власником величезної нерухомості за межами Києва, що викликало підозри в нелегальних прибутках», - сказано в документі. Що ви з цього приводу думаєте?

Я вже казав про те, що ця влада може подолати корупцію лише шляхом суїциду. А мої слова про те, що центр української мафії – в Межигір’ї, були почуті і оцінені у чотири роки ув’язнення. Я від них не відмовляюся.

ЗМІ пишуть, що Партія регіонів найняла піарників для генпрокурора Рената Кузьміна. Чи врятують імідж української прокуратури і влади в цілому західні технологи?

У Партії регіонів – горе від бабла. Вона чомусь вважає, що якщо придбати флюгер, то вітер буде дути в заданому ними напрямку.

Але саме за рухом викинутих грошей стає ще більш очевидним напрямок вітру. У нашому випадку цей вітер – на північ, до ретросталінізму як форми державного управління. І візуально, і ментально, і фахово місце Кузьміна саме там, в системі Вишинського-Берії, а не на Бі-Бі-Сі.

Над інтерв’ю працювала Анна Ященко