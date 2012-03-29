Грищенко шокував співдоповідачів ПАРЄ своєю заявою

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції співдоповідач Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Марієтта де Пурбе-Лундін.

«Я скажу вам чесно, що я особисто була шокована словами міністра закордонних справ і тим, як він це казав. І, звичайно, це дійсно було несподіванкою… Я маю сказати, що наш візит не мав хепі енду у вигляді зустрічі з міністром закордонних справ, яка навпаки певною мірою затьмарила весь наш візит. Але це питання мають вирішити між собою українські органи влади», - сказала М.Пурбе-Лундін.

Вона наголосила, що делегація ПАРЄ зустрічалась з представниками різних владних організацій, які говорили протилежне.

«Він (К.Грищенко - УНІАН) передав нам свою думку про те, що, по суті, Україна може робити все що їй заманеться, і навіть не виконувати ні резолюції, ні всі рекомендації комітету», - підкреслила М.Пурбе-Лундін.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на сесії у Страсбурзі ПАРЄ ухвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

Асамблея, зокрема, закликала Україну негайно провести конституційну реформу з урахуванням висновків Венеціанської комісії, а також висловила стурбованість недосконалістю нового закону про вибори в Україні.

Крім того, у документі ПАРЄ висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених колишніх урядовців України: екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА і колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

Також ПАРЄ виступила за скасування обвинувачень членам колишнього уряду України.

ПАРЄ не виключила застосування санкцій проти України за невиконання її вимог.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сформував робочу групу, яка має працювати над втіленням рекомендацій, викладених у резолюції.