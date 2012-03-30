Freedom House називає основних корупціонерів України

Про це йдеться у доповіді організації щодо стану свободи в світі за 2012 рік, присвяченій Україні, яка оприлюднена на сайті Агентства ООН з питань біженців.

“Корупція, одна з найсерйозніших проблем країни, продовжує посилюватися. Бізнес-магнати підозрюються в отриманні прибутків від тісних зв’язків з топ-політиками. Віктор Янукович сам став де-факто власником величезної нерухомості за межами Києва, що викликало підозри в нелегальних прибутках”, - сказано у документі.

Крім того, Freedom House зазначає, що обидва сини Президента України також посилили свої владні позиції та збільшили особисті статки.

“Очевидна корупція його адміністрації та створений прецедент політизованого переслідування за звинуваченнями Юлії Тимошенко та колишніх членів її уряду посилили наміри В.Януковича залишитися при владі на невизначений термін”, - підкреслюється у документі.

Як повідомляв УНІАН, в цілому за підсумками року Freedom House знизила на один пункт рейтинг політичних прав в Україні – з трьох до чотирьох.