Про теракти в Дніпропетровську попереджали ще в листопаді?

Учора в центрі Дніпропетровська прогриміли чотири вибухи, жертвами яких стали 30 осіб, з них 10 дітей. Місто охопила паніка. Прокуратура порушила справу за статтею “теракт”. До Дніпропетровська прибули і головний міліціонер, і головний прокурор, і головний сбушник, і навіть президент. До розслідування вже приєдналися слідчі з сусідніх держав. За «голови» дніпропетровських терористів обіцяють 2 мільйони. Злочинців ще не знайдено. Прем`єр Микола Азаров вважає, що вибухи організовані з метою дестабілізації ситуації в Україні. Опозиція припускає, що теракт у Дніпропетровську міг бути організований для відвернення уваги від побиття Тимошенко.

Що ж стоїть за вибухами у Дніпропетровську? Думки експертів.

Степан Гавриш, колишній перший заступник Секретаря РНБО:

ЦЕ РОБИЛИ ПРОФЕСІОНАЛИ, ЯКІ ВМІЮТЬ ТОЧНО РОЗРАХУВАТИ СИЛУ ВИБУХІВ

Ясно, що ситуація вкрай небезпечна для національної безпеки. Варто було б терміново зібрати РНБО, як це завжди робилося. Але Рада національної безпеки не працює, тому будемо чекати доповідей силовиків.

По-перше, треба звернути увагу, що ці вибухи відбулися в дуже короткий проміжок часу і, в принципі, на досить значній території. Можна зробити висновок, що була задіяна не одна людина. Як мені здалося за результатами вибухів, це була своєрідна організація, досить велика, яка тривалий час вивчала, де їх можна зробити, щоби уникнути будь-яких жертв чи принаймні великої кількості жертв. Якщо терористи мають ціль залякати суспільство, вони навпаки шукають найбільшої кількості жертв. Таких не було. Це не можна вважати випадковістю. Це був розрахунок, і цей розрахунок виправдався.

По-друге, було заплановано, щоби вибухи сталися тоді, коли вони могли б бути максимально зафіксовані і використані для розголосу впродовж дня.

Третє — велика кількість людей, які були задіяні, не могли не припуститися будь-якої помилки. У величезному місті, де існує низка досить розвинутих спецслужб, щоби не було жодної інформації про підготовки вибухів, власне теракту, коли там задіяна не одна людина, не дві і не три...

Як я зрозумів, вибухові пристрої не були наповнені відповідними предметами, які могли б зашкодити людям. І люди постраждалі виключно за рахунок предметів, в яких знаходилися сама вибухівка.

Це досить резонансна ситуація, коли організовується масова кількість вибухів. Це вимагає надзвичайно тривалої підготовки. Експромтом такі речі не робляться. І зрозуміло, це не можуть бути любителі, які отримали освіту по інтернету. А судячи з того, як були упаковані вибухові пристрої, це робили досить непогані професіонали, які розуміються на цій справі і вміють точно розрахувати, зокрема, і силу вибухів. Але тільки в оперативних груп, які там сьогодні працюють, є інформація, яка вибухівка використовувалася, які матеріали були основою для цього, чи були детонатори професійні чи непрофесійні.

Зараз треба постійно проводити брифінги, повідомляти, що відбувається. У людей паніка, напруга. До того ж Україна відповідальна за проведення безпечного Євро-2012.

Чи можуть тут бути політичні мотиви? Без сумніву. Тероризм не знає якоїсь градації мотивів. Він обирає будь-який, необхідний саме в цей час.

Чи пов`язано це з діями опонентів політичної влади теж неможливо сьогодні сказати.

Я допускаю дуже багато різних варіантів. Але я не хотів би робити будь-які конкретні висновки. Разом з тим, історія сучасної політики знає безліч випадків, коли це використовувалося і в диктатурах, і в провідних демократіях, щоб відволікти увагу. В демократіях це мало місце в одиничних випадках, в країнах нестабільних це буває часто. Але зараз вкрай небезпечно політизувати це питання і робити будь-які висновки. Оскільки саме такі висновки, публічна масова оцінка можуть призвести до ще більшого посилення жорстких заходів безпеки.

Під час брифінгів, розповідей силовиків так чи інакше відбудуться певні витоки інформації, яка дозволить зробити висновки експертам, що реально могло статися.

Коли починається паніка, вона починається і в офіцерів оперативних спецслужб. Тим паче в України немає досвіду боротьби з тероризмом. Антитерористичні навчання, які проводять у нас, мають підручниковий характер. Тому вимагати від працівників СБУ, щоби вони мали не допустити подальших вибухів у той момент - нереально. В силу багатьох причин. Знайти ці предмети без затримання керівника організації, терориста чи інформатора неможливо.

У цій ситуації як раз дуже важливою є попередня робота, можливо, на це буде зорієнтована діяльність спецслужб у подальшому.

Щоби не говорили сьогодні політики і представники влади, у суспільства все одно буде сформована своя точка зору на ці події і вона буде непохитна.

Дмитро Корчинський, публіцист:

УСЕ, ЩО НЕГАТИВНОГО ВІДБУВАЄТЬСЯ В КРАЇНІ, ПОТРІБНО ВІШАТИ НА ВЛАДУ

У моїй голові, як мінімум, десяток версій щодо цих терактів, і всі вони однаково необґрунтовані.

Я схиляюся до того, що це, швидше за все, протест одиночки чи двох-трьох людей, які вирішили в такий спосіб заявити свою позицію, помститися суспільству чи “спіймати дзен” (термін з буддизму).

Безумовно, що доцільно, і навіть корисно, розглядати конспірологічні версії, зокрема щодо того, що це організовано владою з якоюсь таємничою метою. Бо все, що негативного відбувається в країні, потрібно вішати на владу. Це корисно для суспільства.

Чи міг одинак організувати ці вибухи? Легко. У цьому нема нічого складного. Ми постійно в світовій пресі зустрічаємо таких одинаків. У США роблять і значно складніші речі. Той самий Брейвік технологічно зробив значно складнішу бомбу.

Чи це могла зробити влада? Влада багато поставила на Євро-2012. Терор у країні утруднює проведення Чемпіонату. Якби влада, на мою думку, захотіла відволікти увагу громадськості від побиття Юлі, то це занадто маленький термін для організації терактів. Це ж не робиться так, наприклад, Янукович дзвонить голові СБУ, і каже: “Нука, давай, зроби кілька вибухів”. Це робиться у зовсім інший спосіб: хтось має взяти на себе організацію, збудувати нормальний ланцюжок... Для цього потрібен час. Для особливого залякування громадськості арешт двох-трьох опозиціонерів, десятка вуличних активістів значно більше мало б ефект, ніж ці от вибухи.

Очікувати, що після вибухів почнуть закликати до сильної руки — теж навряд. Тим більше, тут дається додаткова аргументація опозиції, мовляв, при “поганих” помаранчевих у нас усяких терористів у Одесі, Донецьку й Дніпропетровську, не було. А при “сильній” владі Януковича, який сконцентрував у себе всі повноваження, уже й терор почався в Україні.

Особисто я б не валив усе на владу... Ми тут занадто мало знаємо. До мене багато дзвонить журналістів з проханням прокоментувати те, про що ні ви, ні ми не маємо жодного уявлення. На таке дзенівське запитання, відповідь може теж бути дзенівська — коли хмара нависне над горою, у водах озера відбивається світло місяця. Але такі відповіді не друкують у наших ЗМІ, тому мені доводиться викручуватися чимось конспірологічним. От учора я розповідав конспірологічні версії, а вам говорю правдиво.

Цей теракт загалом свідчить, що в суспільстві наростає ненависть, ненависть до влади і до суспільства до самого суспільства, яке терпить цю владу, не постає проти неї. Багато людей покладають відповідальність не тільки на владу, яка традиційно погана в Україні, а й на поганих українців, бо хороші українці — це ті, які борються проти влади. Усі наші герої, це всі, майже без виключення, — це ті, які боролися проти влади. Тобто в багатьох людей є претензії до самого суспільства, і це таким хворобливим чином виливається в такі ось теракти.

Олександр Скіпальський, екс-заступник голови СБУ, генерал-лейтенант:

НЕ ВИКЛЮЧАЮ, ЩО ШУКАТИМУТЬ СЛІДИ ВІДОМИХ, ЯКІ НАРОДЖЕНІ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ

Відбувається біда. Скільки людей невинних покалічено. Це скоріш за все якась фанатична психопатна група. Можливо, і одна особа, але одному важко 4 вибухи підготувати.

Я не бачу там жодних проявів терористичної діяльності, тому що рівень вибуху, спосіб проведення організовані на низькопрофесійному рівні.

Насторожує жорсткість заяви президента в Ялті. Його розмірковування і його тон вказують на те, що він вже бачить тих, хто це зробив.

Не виключається, що можливо там будуть шукати слід великих людей, які народжені у Дніпропетровську.

Я не вбачаю тут якоїсь технології, пов`язаної з відволіканням уваги. Владі подібні відволікання не потрібні. Тим паче враховуючи що Тимошенко з Дніпропетровська. І правоохоронні органи, які повинні працювати на випередження, виглядають не найкращим чином. А за правоохоронними органами стоїть керівництво держави, оскільки ними безпосередньо керує...

Можливо, це сталося на кримінально-економічному ґрунті. Але відсотків на 60 - це клініка.

Безумовно, раз є жертви, то є прорахунки у роботі СБУ. Коли вже закладена вибухівка, то спрацювати на випередження в служби безпеки не вистачить сили, щоби біля кожної урни поставити співробітника. Країни з потужними спецслужбами і ті стають жертвами підготовлених терактів, тим більше, якщо це не міжнародне злочинне терористичне угрупування, а одиначки. Але це не дає нікому індульгенції. Не дивлячись не на які ускладнення, наші спецслужби повинні працювати. І не тільки в сфері економічній, займатися так званими пошуками корупціонерів, хоча і це потрібно, а в першу чергу займатися оперативною роботою на випередження, на профілактику, в якій вони значно ослабли, як бачимо ми, старше покоління, яке ще пам`ятає роботу комітету державної безпеки. Якщо порівняти, як працювали тоді і як працюють зараз — це небо і земля.

Якщо ми хочемо, щоби таких проявів не було, треба розгорнути діяльність СБУ у властиве їй русло, щоби воно займалося питаннями захисту національних інтересів. Дивлюсь сюжет в інтернеті: на Волині бойовий загін, групка чегеварівців відкрито з ручними кулеметом розстрілюють портрети Шухевича і Бандери. І все це сходить з рук. Ніхто їх не шукає. А це ж потенційні анархо-терористичні угрупування.

Геннадій Москаль, колишній заступник голови СБУ:

ПРО МАСОВІ ТЕРАКТИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ ПОПЕРЕДЖАЛИ ЩЕ В ЛИСТОПАДІ МИНУЛОГО РОКУ

Про те, що в Дніпропетровську будуть масові теракти, правоохоронні органи були попереджені ще в листопаді 2011 року, коли біля урни вбило бізнесмена, який випадково зупинився біля кіоска купити води. Тоді СБУ сказало, що це був замах саме на бізнесмена, але це не так. Бо хто міг знати, що бізнесмен випадково зупиниться біля кіоска? Тобто коли зараз влада кричить, що ніхто не попереджав про теракти, ніхто не погрожував, що для них це сюрприз, то це ніякий не сюрприз. СБУ, МВС, прокуратура були попереджені про теракти ще восени. І що, якесь керівництво з Києва виїжджало до Дніпропетровська, намагалося вияснити, що відбувається? Ні, такого не було. Усе спхнули на замах, але це не був замах!

Хтось каже, що це могло бути вигідно опозиції чи владі, але це нікому не вигідно! Влада каже, що опозиція може “тішитися”... Та з чого тут тішитися?! Від того, що люди постраждали чи від чого?

І тепер, скажімо я, будучи іноземцем, який збирався на Євро-2012, що робитиму з квитком. Звісно здаватиму, бо хіба можна їхати в таку країну, де правоохоронні органи геть не здатні нічому протидіяти. Але вони й не можуть бути здатні, якщо їх міняти щоразу. І на кого міняти — на донецькі кадри. Їм не потрібні спеціалісти, головне — аби з Донецька. Я ось був начальником управління МВС України у Дніпропетровській області. Мене що, хтось запросив узяти участь у пошуку терористів чи запросили когось іншого зі старих хороших кадрів. Ні, не запросили, бо вони себе вважають великими “професіоналами”. Тож, нехай покажуть свій професіоналізм. Я хочу бачити, як вони розкриють цей злочин.

Якщо ні, то Калінін і Захарченко мають подати у відставку. Чи прийме її Янукович — інше питання, а подати мають.

Оксана Климончук, Анна Ященко