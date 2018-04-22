Василь Горбаль: я не вважаю тему широкої коаліції закритою

Голова київської міської організації Партії регіонів, кандидат у народні депутати України за списком Партії Регіонів, член Ради НБУ Василь Горбаль дав інтерв`ю УНІАН

Сьогодні ми можемо відзначати цікаву дату - роковини поховання Універсала національної єдності і широкої коаліції. 14 вересня 2006 року під час візиту до Брюсселя прем`єр-міністр Віктор Янукович заявив, що Україна в 2007 році не готова почати виконання програми дій у підготовці до членства в НАТО. Ви готові визнати, що першими порушили слово Регіони?

Я абсолютно з вами не згоден. Якщо пригадати заяву, озвучену Віктором Януковичем, то це звучало так: такі важливі рішення для держави, як зміна у зовнішньополітичній стратегії, мають обговорюватися з народом. Інструментом спілкування з людьми є не тільки вибори, але і референдум. Тепер уже і БЮТ вдається до такої риторики. Я бачив їх документи, які вони роздають своїм агітаторам. Вони також пропонують питання НАТО раптом виносити на референдум. Мабуть, інформаційне підкріплення вступу до НАТО недостатнє, якщо в суспільстві превалюють антинатівські настрої. Пригадаємо події минулого року, які відбувалися в Криму.

Зрив навчань, який був інспірований...

Ну, я ж був там. І доволі багато спілкувався з місцевим населенням. Величезна кількість людей приходила на мітинги, хоча їх ніхто спеціально не організовував. І потім це об`єктивно варто визнати: антинатівські настрої у нас сильні. І потрібно проводити референдум, хоч би для того, щоб зрозуміти, наскільки інформаційно пропрацьована в Україні ця тема.

Але на круглому столі по Універсалові Віктор Федорович говорив не про референдум по НАТО, а про те, що він не проти Альянсу, і навіть апелював при цьому до авторитету Горбуліна. Так, що зізнайтеся, першими порушили слово Регіони...

Щоб там не говорили, але саме наша позиція спровокувала якесь інформування населення. У багатьох ЗМІ вже з`явилося більше текстів і передач про діяльність Альянсу. Представники Партії регіонів і я особисто дуже активні в міжпарламентській асамблеї країн НАТО. Це все моменти, які лягають у вкрай необхідний інформаційний супровід цього процесу. Потім ця тема вже легше сприйматиметься населенням України.

Що ж до питання " Хто перший почав, хто винен?"... Винен завжди керівник. Якщо на довіреній мені ділянці виникають проблеми, то я звинувачую себе. Винна перша особа. Все.

Судячи з тональності публічної полеміки основних політиків, з уривків розмов лідерів держави, створення широкої коаліції тепер малоймовірне, як Ви вважаєте?

У наших опонентів своє уявлення про політичне змагання. Дуже часто вони опускаються до політичного хамства, яке граничить з особистими образами супротивників. І, звичайно, потім дуже складно досягати якихось домовленостей. Є випадки взаємної критики, але якби не переступалися бар`єри такту і елементарної поваги, то шлях до домовленостей був би набагато легшим. І мене дуже турбують і вислови представників «Нашої України - Народної Самоборони», і Юлії Володимирівни. Вони буквально спалюють за собою мости, не даючи суспільству розуміння, що буде в наступному скликанні. Проте, я не вважаю тему широкої коаліції закритою. І вважаю, що до неї ми повернемося після виборів. Упевнений, що ми наберемо такий результат, що до нас прийдуть шукати компроміс.

Партія Регіонів виступила з пропозицією про проведення референдуму щодо статусу російської мови. І це ще одне порушення політичних домовленостей, оскільки це експлуатація настроїв, які працюють на розкол країни...

Ми хочемо винести це питання на референдум. Цього вимагають наші виборці. Можливо, цієї проблеми не існувало б, якби викладання російської мови не скорочувалося до мінімуму. З п`ятисот двадцяти п`яти російських шкіл у Києві, тільки у двадцяти викладання ведеться російською мовою.

Як ви оцінюєте хід цієї виборчої кампанії? Київ - помаранчеве місто. Як вам здається, чи зуміє Віктор Янукович змінити симпатії жителів столиці?

Я думаю, і до Віктора Федоровича, і до Партії Регіонів ставлення міняється. Наші дослідження показують, що поволі, але міняється. На тлі обвалів рейтингу «Нашої України» це приємно. З 2006 року Партія регіонів представлена в усіх місцевих радах, і вже розвінчано міф, що Партія регіонів - це донецькі.

Нещодавно екс-радник Ющенка Ігор Гринів порівняв обстановку в оточенні Президента з королівським середньовічним двором. Думаючи про Партію регіонів, я чомусь відразу порівняла оточення прем`єра з обстановкою за часів царя Івана Грозного. Можливо, спрацьовують стереотипи, міфи про ймовірне рукоприкладство прем`єра?..

Моє особисте враження, що прем`єр-міністр - гнучкий політик, який постійно працює над своєю освітою, і швидко росте. Можливо, він вважає за потрібне бути максимально жорстким для тих, хто цього заслуговує і не приймає іншого формату спілкування. І при цьому він уміє бути достатньо м`яким для тих, кому потрібний саме такий формат керівництва. Мені досить комфортно працювати в його команді.

І не можу Вас не запитати про ситуацію в Київраді. Виглядало так, що фракція Регіонів готова об`єднатися з фракцією БЮТ у питанні про дострокові вибори мера. Але судячи з різкості Ваших останніх висловів на адресу БЮТ, це була лише ілюзія і вас все-таки влаштовує Леонід Михайлович?

Ми проти будь-якої революційної риторики. «До основания мы разрушим» - це слова не з нашої пісні. У нас є досвід конструктивної співпраці з БЮТ у місті Києві. Але він одиничний, в рамках однієї робочої комісії. Цього недостатньо, щоб надалі будувати плани. Я не впевнений, що в БЮТ вистачає конструктивно настроєних людей, здатних вести високопрофесійну дискусію щодо розвитку Києва. У них немає нічого, окрім порожніх слів.

При чому тут високопрофесійна дискусія щодо перспектив розвитку. Була можливість усунути Черновецького. Яка різниця, з ким це робити?

Такої можливості немає. Якщо навіть механічно перелічити голоси, двох третин, необхідних для цієї мети, в Київраді немає.

Зараз, у період виборчої кампанії, ми уникаємо коментарів і прогнозів зростання економіки. Але на сайті Леоніда Кучми я знайшла прогноз фахівця з макроекономіки професора Анатолія Гальчинського. Його прогноз інфляції співпадає з тим, що каже Пинзеник: економіка України втягується в інфляцію. І частково це пояснюється тим, що фінансування виборчого процесу і соціальних витрат здійснюється через канали, непідконтрольні НБУ. Гальчинський говорить, що ця сама тенденція закладена в показниках бюджету наступного року.

Днями у нас відбулося засідання ради НБУ, на якому обговорювалися основи кредитно-грошової політики на 2008 рік. До 15 вересня рада НБУ зобов`язана передати основи кредитно-грошової політики для підготовки бюджету. Ми взяли за основу ті пропозиції, які дав уряд, рівень інфляції у 7,6 відсотків. Одним з інфляційних ризиків є спрямування коштів на єдиний казначейський рахунок на 1 вересня в сумі 25 мільярдів. Але це проблема пов`язана з корупційним законом про держзакупівлі, який гальмує проведення тендерів і витрат, передбачених бюджетом. Міністр фінансів неодноразово піднімав цю проблему, але її затягнула політична криза. Рішення РНБО цю проблему вирішити не може. Але ми зробимо все, щоб усі кошти, які не були використані і які передбачені витратною частиною бюджету, не вплинули на рівень інфляції до кінця року. Наразі деякі аналітики дають тривожні прогнози, але я впевнений, що нам вдасться збалансувати ці витрати і не допустити зростання інфляції до кінця поточного року.

Розмовляла Лана Самохвалова