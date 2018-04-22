Жнива «соціологів» закінчилися: до Ради проходять всі, хто заплатив?

В останній день, коли згідно із законом закривається можливість оприлюднювати дані різних соціологічних досліджень, УНІАН вирішив «пригадати», які дані впродовж останніх чотирьох місяців публікували різні соціологічні центри.

Згадую один щонайцікавіший епізод, пов`язаний із добуттям соціологічних даних. Напередодні президентських виборів 2004 року мій батько працював у виборчому штабі одного з районів Одеської області, працював на Віктора Федоровича Януковича. Я там проводила свою декретну відпустку, і хоча була переконаною прихильницею кандидата Ющенка не вважала, що не можу допомагати батькові проводити соціологічні виміри, телефонні опитування або рахувати анкети. Нічого особистого - адже це чиста статистика. Одного разу людина, яка проводила опитування, принесла анкети, з яких випливало, що за Віктора Федоровича голосуватимуть 98 відсотків мешканців його мікрорайону. «Ми можемо це передати до Одеси, але знаєте, донецькі хлопці не тільки вчасно платять, а й дуже суворо питають, ви ж не хочете опинитися серед покараних?» - поцікавилася я у цієї людини, відправляючись годувати малюка. За два дні він приніс нові анкети, результати якої потім доволі точно зійшлися з результатами голосування по району. Мабуть, акуратність і ретельність вимірів треба прищеплювати отак: батогом і медяником. Причому діяти так і щодо простих трударів соціологічних ланів і щодо тих, хто керує процесом і кінцевим публікованим продуктом. Можливо, тоді дані соціологів різних компаній за один і той же період часу не відрізнятимуться на 7-10 відсотків.

Сьогодні останній день, коли публікуються дані соціологічних досліджень. Ці дані почали публікуватися вже з 2 квітня, точнісінько в день першого указу Ющенка про розпуск парламенту. Кампанія ТОВ «ФОМ-Україна», партнер російської компанії «ФОМ-Россия», вже 2 квітня оприлюднила дані, згідно з якими за Партію Регіонів мали б проголосувати 24,5 виборців, за БЮТ – 18,9%, за «Нашу Україну» - 8,2%, КПУ – 4,9%, а за (увага) «Народну самоборону» -1,1%. Цікаво, що за даними центру «Софія», які з`явилися вже через чотири дні, Регіони набирали 35,3% виборців, а «Народна самооборона» - 4,9. Опитування центрів впродовж квітня відрізнялися, одні показували, що до парламенту пройдуть чотири політсили (за деякими даними, Самообороні бракувало десятих відсотка, а рішення про блокування Народної самооборони з НСНУ ще не було ), інші стверджували, що пройдуть п`ять сил, даючи Народній Самообороні три прохідні відсотки.

У травні ситуація вирівнялася, і центри давали Партії Регіонів 30-32 відсотки, БЮТ – 17-19, Нашій Україні – 9-12, Народній Самообороні – 3, КПУ – 3-5 відсотків.

Були соціологічні центри, які дуже сильно «випадали» з цієї статистики. При такому «випадінні» Регіони одержували, припустімо, 34,6 відсотка, БЮТ – 22,2%, зате СПУ і ПСПУ впевнено долали передвиборчий бар`єр, набираючи 3,4 відсотка (компанія «Імідж –Контакт» від 11 травня).

У червні одночасно були опубліковані результати опитувань двох авторитетних компаній «Соціальний моніторинг» і Центру Разумкова. Згідно з їх даними, Партія Регіонів набирала 27,4% («Соціальний моніторинг») і 32% (у разумковців), БЮТ відповідно: 16,4 і 17,9, НУ: 9,2 і 8,5 відсотків, Народна Самооборона: 5,2 і 4,7 відсотків, КПУ: 5,8 і 4,5 відсотків, СПУ: 2,7 і 2,4 відсотків, Народна Партія Литвина 0,8 і 1,6%.

Цікаво, що рейтинги від Володимира Бондаренка, замішаного в найгучнішому соціологічному скандалі цього сезону, оприлюднені на десять днів пізніше, істотно відрізнялися тільки щодо «Народної самооборони», якій «соціолог» дав лише 2,1 відсотка.

У липні нічого особливого не сталося за винятком появи першого опитування, в якому блок Литвина набирав 2,8% (Лабораторія моніторингу суспільно-політичних процесів). При тому, що інші давали Литвину і Морозу півтора максимум два відсотки. Ну а те, що одна з компаній спрогнозувала Партії Регіонів 35%, навряд чи можна вважати видатним відкриттям.

У серпні ситуація не змінилась у Регіонів, ті самі 29-32 відсотки, найбільша «рейтингова» «маржа» вилізла у БЮТ, якій давали від 14 до 26 відсотків, НУНС – 12-15 відсотків, КПУ – 3-5 відсотків. Рейтинг блоку Литвина в опитуваннях не перескочив 2,4 відсотка, а СПУ – 2 відсотки.

Натомість у вересні були чималі сюрпризи. Центр ІМСА задекларував дані з яких випливало, що блок КУЧМА набирає 4,1 відсоток голосів, а за Партію Регіонів людей проголосує майже стільки ж, скільки за БЮТ (відповідно, 27 і 26,9 відсотків). Скрізь – життя, як казав класик, тобто скрізь рейтинги.

Апофеозом соціологічного вересня стали дві прес-конференції, згідно з якими Блок Литвина вдвічі підвищив рейтинг і набирав 5,6%, а СПУ, нарешті, стала прохідною (дані Всеукраїнської соціологічної служби від 13 вересня).

Сюрприз трохи менший підготував блокові Литвина Інститут соціальної та політичної психології Академії педагогічних наук України. Член-кореспондент АПН Микола Слюсаревський презентував дослідження, в якому блок Литвина набирав 4,6%, а СПУ не дотягувало до прохідного бар`єру чотири десятих відсотки. Ситуація з розкладом майбутньої парламентської коаліції теж змінилася. Думаєте, дарма Володимир Литвин загадково посміхався, коли його питали про майбутню «золоту акцію» в парламенті, і це в той час, коли окремі соціологи давали йому якихось 1,6 відсотка голосів.

Перед початком публікацій досліджень до Верховної Ради проходили чотири політичні сили, нині проходять шість, і це після всіх можливих блокувань. Чудернацькі речі кояться чи то в нашій соціології, чи то в масовій свідомості, яка семимильними кроками проводить в дамки політичних малюків. Тому, панове, кидайте рейтинги. Час чекати на екзит-поли.

Маша Міщенко