Луценко: Я б хотів бачити пані Меркель в футболці з написом «Юлі – волю!» поруч з Януковичем

Юрію Віталійовичу, на суботньому Форумі опозиції вперше головував Арсеній Яценюк. На Вашу думку, чи справиться він з місією лідера об’єднаної опозиції?

“Практика – критерій істини”, - казав забутий класик. Головне завдання Арсенія Яценюка і виборчого штабу об’єднаної опозиції – здобути перше місце на виборах за партійними списками. Це означатиме неминуче усунення Януковича в 2015 році. Якщо ця перемога буде доповнена загальною перемогою опозиції на парламентських виборах, то зміна влади може відбутися швидше.

У будь-якому разі я бажаю удачі Арсенію і готовий підтримати його словом і ділом.

На Форумі неодноразово лунало, що опозиція зробила висновки з помилок минулого і відкинула свої амбіції. Це вже не перша спроба створити єдину команду. Які шанси, що вона увінчається успіхом?

Існує загальне правило: перемога зміцнює єдність, поразка – навпаки.

Опозиція успішно пройшла тест на єдність без огляду на амбіції, на здатність запропонувати альтернативну програму розвитку країни. Зараз у неї ще один тест – на чистоту списків кандидатів у депутати. Якщо і цей етап буде позитивним, то я вважаю, що шанси на перемогу і, відповідно, на єдину команду – високі.

У разі перемоги на парламентських виборах опозиція обіцяє імпічмент Януковичу. Наскільки реалістичною Вам видається така ідея?

Це стратегічна мета об’єднаної опозиції. Для її досягнення треба пройти декілька поступових кроків. Перший – отримання простої більшості в парламенті. Другий – формування нового уряду. Третій – створення слідчої комісії з імпічменту Президента. Четвертий – досягнення конституційної більшості за відставку Віктора Януковича на підставі неспростовних висновків комісії та тиску виборців.

План, безумовно, складний для країни з шаленством неправових методів придушення опозиції. Але ставити таку мету треба. Більше того – було б дивно, якби об’єднана опозиція про це не говорила.

Віталія Кличка та Анатолія Гриценка не було на Форумі опозиції. Як би Ви порадили вести діалог з цими лідерами? І якщо вони все ж таки підуть на вибори окремо, то якими будуть іміджеві і кількісні втрати без цих партій для об’єднаної опозиції?

Я не маю підстав сумніватися, що Віталій Кличко прийняв рішення йти на вибори окремою опозиційною колоною. Продуктивним буде взяти це до відома і максимально зосередитися на співпраці в ході агітації та контролю за підрахунками голосів.

Я ще раз повторюю: голоси Кличка в наступному парламенті будуть ключовими в багатьох голосуваннях. Головне, щоби Віталій зумів жорстко контролювати єдність своєї майбутньої фракції. Якщо вона буде діяти в унісон з лідером – все буде гаразд.

Щодо Анатолія Гриценка, то я дуже сподіваюся, що він буде в рядах об’єднаної опозиції і дуже сподіваюся в цьому на Юлію Тимошенко, яка завжди вміла знайти з ним спільну мову.

Якою Ви бачите першу п’ятірку опозиційного списку?

Найкращою :)

Найсильнішим виступом на форумі деякі політологи назвали виступ вашої дружини. Ви б погодилися, щоби Ірина пішла у велику політику?

Вдалі виступи Жені Тимошенко і Іри Луценко – ознака країни, в якій лідерів опозиції саджають в тюрму. Але режим має знати: на місце кожного арештанта є кому стати!

Над пропозицією депутатства подумаю. Може навіть проведу з Іриною міжпартійні переговори :)

Рада ЄС так і не ухвалила рішення щодо можливого бойкоту Євро-2012 в Україні. Що отримає Україна від політичного бойкоту?

Я не є прихильником бойкоту Євро-2012. Навпаки, я б хотів бачити пані Меркель в футболці з написом “Юлі – волю!” поруч з Януковичем. Оце була б найяскравіша демонстрація позицій ЄС.

Принагідно закликаю до такої ж демонстрації усіх українських та закордонних вболівальників під час чемпіонату.

У відповідь на реакцію Заходу і вже відверті сигнали про перспективу міжнародної ізоляції Янукович заявив: ми не дозволимо, щоб нас принижували… Кого принижують європейські лідери, відмовляючись від візитів в Україну?

Найбільше приниження України – залежність її європейської перспективи від помсти і страхів Януковича.

Я вже не раз казав, що він володіє талантом спалювати мости перед собою, але, на жаль, страждає Україна.

Нещодавно Ви дебютували на сторінках одного з українських журналів як літературний критик, рекомендуючи книги, які залежно від настрою чи ситуації варто почитати українцям. А яку б книжку Ви порадили почитати Януковичу?

Для початку ті, які він ніби написав. Треба ж відробити солідний гонорар :)

А якщо серйозно, то порадив би кожному українському високопосадовцю прочитати “Музей покинутих секретів” Оксани Забужко – найкращий патріотичний роман часів незалежності.

На яке рішення Апеляційного суду ви розраховуєте?

Рішення суду ще не оголошено, але воно абсолютно прогнозоване. Якщо факт того, що в моїй справі не допитали 50 свідків (це одна третя від загальної кількості), не спонукав Апеляційний суд до відновлення слідства згідно вимог закону і міжнародного права, то на подальшу об’єктивність не варто розраховувати.

Над інтерв’ю працювала Анна Ященко