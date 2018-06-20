Луценко: Я б хотів бачити пані Меркель в футболці з написом «Юлі – волю!» поруч з Януковичем

Луценко: Я б хотів бачити пані Меркель в футболці з написом «Юлі – волю!» поруч з Януковичем

13:49, 15 травня 2012
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Відповіді на запитання УНІАН Юрій Луценко писав у «клітці», поки служителі Феміди довго переповідали  “короткий зміст” справи. Апеляційний суд розглядає його скаргу на вирок.

Юрій Луценко

Юрію Віталійовичу, на суботньому Форумі опозиції вперше головував Арсеній Яценюк. На Вашу думку, чи справиться він з місією лідера об’єднаної опозиції?

“Практика – критерій істини”, - казав забутий класик. Головне завдання Арсенія Яценюка і виборчого штабу об’єднаної опозиції – здобути перше місце на виборах за партійними списками. Це означатиме неминуче усунення Януковича в 2015 році. Якщо ця перемога буде доповнена загальною перемогою опозиції на парламентських виборах, то зміна влади може відбутися швидше. 

У будь-якому разі я бажаю удачі Арсенію і готовий підтримати його словом і ділом.

На Форумі неодноразово лунало, що опозиція зробила висновки з помилок минулого і відкинула свої амбіції. Це вже не перша спроба створити єдину команду. Які шанси, що вона увінчається успіхом?

Існує загальне правило: перемога зміцнює єдність, поразка – навпаки.

Опозиція успішно пройшла тест на єдність без огляду на амбіції, на здатність запропонувати альтернативну програму розвитку країни. Зараз у неї ще один тест – на чистоту списків кандидатів у депутати. Якщо і цей етап буде позитивним, то я вважаю, що шанси на перемогу і, відповідно, на єдину команду – високі.

У разі перемоги на парламентських виборах опозиція обіцяє імпічмент Януковичу. Наскільки реалістичною Вам видається така ідея?

Це стратегічна мета об’єднаної опозиції. Для її досягнення треба пройти декілька поступових кроків. Перший – отримання простої більшості в парламенті. Другий – формування нового уряду. Третій – створення слідчої комісії з імпічменту Президента. Четвертий – досягнення конституційної більшості за відставку Віктора Януковича на підставі неспростовних висновків комісії та тиску виборців.

План, безумовно, складний для країни з шаленством неправових методів придушення опозиції. Але ставити таку мету треба. Більше того – було б дивно, якби об’єднана опозиція про це не говорила.

Віталія Кличка та Анатолія Гриценка не було на Форумі опозиції. Як би Ви порадили вести діалог з цими лідерами? І якщо вони все ж таки підуть на вибори окремо, то якими будуть іміджеві і кількісні втрати без цих партій для об’єднаної опозиції?

Я не маю підстав сумніватися, що Віталій Кличко прийняв рішення йти на вибори окремою опозиційною колоною. Продуктивним буде взяти це до відома і максимально зосередитися на співпраці в ході агітації та контролю за підрахунками голосів.

Я ще раз повторюю: голоси Кличка в наступному парламенті будуть ключовими в багатьох голосуваннях. Головне, щоби Віталій зумів жорстко контролювати єдність своєї майбутньої фракції. Якщо вона буде діяти в унісон з лідером – все буде гаразд.

Щодо Анатолія Гриценка, то я дуже сподіваюся, що він буде в рядах об’єднаної опозиції і дуже сподіваюся в цьому на Юлію Тимошенко, яка завжди вміла знайти з ним спільну мову.

Якою Ви бачите першу п’ятірку опозиційного списку?

Найкращою :)

Найсильнішим виступом на форумі деякі політологи назвали виступ вашої дружини. Ви б погодилися, щоби Ірина пішла у велику політику? 

Вдалі виступи Жені Тимошенко і Іри Луценко – ознака країни, в якій лідерів опозиції саджають в тюрму. Але режим має знати: на місце кожного арештанта є кому стати!

Над пропозицією депутатства подумаю. Може навіть проведу з Іриною міжпартійні переговори :)

Рада ЄС так і не ухвалила рішення щодо можливого бойкоту Євро-2012 в Україні. Що отримає Україна від політичного бойкоту?

Я не є прихильником бойкоту Євро-2012. Навпаки, я б хотів бачити пані Меркель в футболці з написом “Юлі – волю!” поруч з Януковичем. Оце була б найяскравіша демонстрація позицій ЄС.

Принагідно закликаю до такої ж демонстрації усіх українських та закордонних вболівальників під час чемпіонату.

У відповідь на реакцію Заходу і вже відверті сигнали про перспективу міжнародної ізоляції Янукович заявив: ми не дозволимо, щоб нас принижували… Кого принижують європейські лідери, відмовляючись від візитів в Україну?

Найбільше приниження України – залежність її європейської перспективи від помсти і страхів Януковича.

Я вже не раз казав, що він володіє талантом спалювати мости перед собою, але, на жаль, страждає Україна.

Нещодавно Ви дебютували на сторінках одного з українських журналів як літературний критик, рекомендуючи книги, які залежно від настрою чи ситуації варто почитати українцям. А яку б книжку Ви порадили почитати Януковичу?

Для початку ті, які він ніби написав. Треба ж відробити солідний гонорар :)

А якщо серйозно, то порадив би кожному українському високопосадовцю прочитати “Музей покинутих секретів” Оксани Забужко – найкращий патріотичний роман часів незалежності.

На яке рішення Апеляційного суду ви розраховуєте?

Рішення суду ще не оголошено, але воно абсолютно прогнозоване. Якщо факт того, що в моїй справі не допитали 50 свідків (це одна третя від загальної кількості), не спонукав Апеляційний суд до відновлення слідства згідно вимог закону і міжнародного права, то на подальшу об’єктивність не варто розраховувати.

Над інтерв’ю працювала Анна Ященко

 

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