Чи заморозять родині Януковича закордонні активи

Учора в Європарламенті тривали дебати щодо України. Під час виступів пропонувалися доволі різкі кроки стосовно нинішньої української влади, приміром – заморозити активиродини та друзів Януковича. Представник Німеччини, депутат Міхаель Галер заявив, що президент України Віктор Янукович, його родина та друзі отримують дедалі більше і більше влади. Він навів приклади призначення наближених до президента осіб на посади міністра внутрішніх справ, керівників податкової та Нацбанку. “Син Януковича, родина та друзі єдине, що хочуть, це наповнювати кишені”, - сказав Галер.

Тож якщо раніше на Заході загально висловлювалися про можливу заборону в`їзду українським можновладцям в ЄС чи США або про можливе блокування рахунків, то тепер пропозиція доволі конкретна і персональна. Адресатом месиджа є безпосередньо Янукович та його близьке оточення. Чи подіє чергове китайське попередження на владу і яка ймовірність того, що активи українських можновладців, переважно виведені в офшори, таки почнуть блокувати? З цими питаннями ми звернулися до експертів.

Тарас Чорновіл, перший заступник голови Комітету ВР України з закордонних справ:

МОВА ПРО ТЕ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ЗАСТОСОВАНІ ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ

Застосування персональних санкцій – прийнята процедура. Частіше це стосувалося керівників країн Близького Сходу, Африки — згадайте “заморозку” щодо Каддафі, керівників Сирії тощо.

Індивідуальні санкції, коли блокувалися банківські рахунки і обмежувався в`їзд до Євросоюзу та інші цивілізовані країни, застосовувалися щодо певної групи людей, напряму пов`язаних із Лукашенком.

Я неодноразово мав розмови з цього приводу з багатьма західними депутатами й урядовцями. Вони мені казали: поки що розробка індивідуальних санкцій щодо України пробуксовує. Важко відшукати рахунки цих людей. Вони дуже сильно прокручені. Хоча сам процес пошуку — хто, де і яку власність купував, - уже відбувається. Він пішов в Латвії і у Відні щодо цілого ряду осіб, на яких зав`язані рахунки і власність наших можновладців. Цей процес набирає юридичних обертів, але поки що до індивідуальних санкцій щодо замороження саме їхніх грошей, які були оформлені через десятих людей, іде не так швидко.

Я побоююсь, що буде гірший варіант. Нас уже порівняли в дуже жорсткий спосіб з Білоруссю. Нас взагалі не розглядають як країну перспективну. Ідеться про те, що можуть бути застосовані економічні санкції. Це б`є передусім по олігархах, але також по всіх нас, по бюджету, робочих місцях тощо. Така заява формально озвучена тільки прем`єром Хорватії. Хорватія ще не член ЄС. Я пробував дізнатися з цього приводу якусь додаткову інформацію, і мені сказали, що це той чоловік, який просто хоче трішки випереджати події. Тобто він озвучив те, що обговорювалося. А реально це питання обговорювалося досить серйозно.

Підозрюю, що в завтрашній резолюції, можливо, не буде ніяких санкцій. Вона буде достатньо розпливчаста, але жорстка. Це буде чергове китайське попередження. Наступного вже може і не бути.

Наші керівники могли бодай трошки згладити ситуацію перед завтрашнім розглядом українського питання в Європарламенті, якби сьогодні включили в порядок денний тему про можливість лікування в`язнів за кордоном. Від нашої влади прямим текстом просили, щоб вони це зробили. Наскільки мені відомо, резолюція була перенесена саме через те, що хтось пообіцяв, що законопроект буде проголосовано на цьому тижні. Але вони цієї обіцянки не виконали. Цей факт обману зіграє не найкращу роль.

Захід відверто каже, що втрачає терпіння. Ви подивіться, скільки років треба було, щоб оголосили про жорстке, негативне ставлення до Лукашенка. І менше як за рік Янукович пройшов дистанцію, коли нас порівняли з режимом Лукашенка.

Янукович нічого не почує. Давайте не будемо говорити про Януковича, який приймає самостійні рішення і може оцінювати ситуацію. Янукович може почути тільки тоді, коли йому якісь чужі дяді клацнуть наручники на руках або коли за нього візьмуться свої дуже багаті дяді…

Олександр Сушко, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва:

МІЖ ЄС І УКРАЇНОЮ БУДЕ ХОЛОДНИЙ МИР

Не йдеться про включення цього пункту в резолюцію. Цю думку висловив депутат Європарламенту, відомий своїми дуже гострими поглядами на керівництво України. Але її не поділяє більшість парламенту на даному етапі.

На сьогодні навіть Лукашенко не удостоївся такої санкції.

Справді, існує механізм відстеження активів з можливістю їх замороження. Він застосовувався щодо родини Каддафі під час громадянської війни в Лівії, з подальшою передачею цих активів новому уряду Лівії. Але це можливо лише в екстраординарних випадках, коли йдеться про війну. А у випадку з Україною – це дуже радикальна точка зору.

Україну вже поставили в один ряд з Білоруссю. На цьому етапі неминучим є певний відкат. До нормалізації відносин тепер повернутися буде дуже важко. Так, буде певний холодний мир. Думаю, зараз ситуацію ніхто не загострюватиме, якщо тільки з українського боку не буде якихось нових сюрпризів. Але й нормалізувати її до того рівня, коли можна було б повернутися до теми угоди про Асоціацію з ЄС, найближчим часом теж навряд чи вдасться.

Володимир Огризко, екс-міністр закордонних справ:

ТОЧКОВІ УДАРИ ЗАВЖДИ БІЛЬШ ДОШКУЛЬНІ, НІЖ ЗАГАЛЬНІ ЗАЯВИ

Давайте почекаємо, що буде в самій резолюції. У мене таке відчуття, що там теми про особисті санкції не буде. Але це, звичайно, не означає, що до неї не можуть повернутися пізніше, у разі, якщо і цей черговий заклик до української влади залишиться без уваги.

Чи можливі такі санкції стосовно України? Безумовно, можливі, якщо в Європі чи Америці зрозуміють, що іншим способом впливати неможливо.

Звичайно, точкові удари завжди більш дошкульні, ніж загальні заяви.

Є цілі списки росіян і білорусів, яким заборонено в`їзд до США або до Європи. Стосовно деяких з них, зокрема, вжито цю санкцію, яка називається “замороження банківських рахунків”.

Чи це потрібно Україні? Це справді зажене нас у резервацію тоталітарних режимів – поряд з Білоруссю чи Росією та іншими одіозними країнами.

Дуже не хотілося б, щоб до цього дійшло. І я дуже вірю в те, що і цей заклик може нарешті бути додатковою краплею, яка зумовить перехід від кількості в якість. Хотілося б вірити, що для українського керівництва все-таки перспективи європейського напрямку є важливішими, ніж якісь особисті політичні міркування.

Інформація про активи, нерухомість наших можновладців за кордоном вже зараз гуляє і по Інтернету, і по багатьох друкованих виданнях, у тому числі німецьких, австрійських, англійських. Це означає, що в якийсь момент усі ці речі стануть предметом судових позовів. І фінал цієї історії буде дуже швидкий.

Час заяв уже закінчився. Настав час практичних дій. І ці дії можуть бути дуже дошкульними.

Борис Кушнірук, економіст:

НАШІ МОЖНОВЛАДЦІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ З ВАЛІЗАМИ ГРОШЕЙ І КУПУЮТЬ ПОЛІТИКІВ НА ЗАХОДІ

Існують організації, наприклад, FATF, покликані боротися з відмиванням брудних грошей, отриманих унаслідок корупції та використання повноважень. Коли визначено перелік осіб, щодо яких мають застосовуватися санкції, починаються заходи з виявлення цих активів. Зрозуміло, що не завжди вони виявляються одразу, не завжди всі рахунки можна закрити. Але в реальності, якщо вони хочуть це зробити, то зроблять. Спецслужби все це контролюють.

Коли раніше була інформація про можливе блокування рахунків і стали говорити, що наші можновладці почали переводити гроші в Азію, я згадав анекдот, який колись розповідав Юрій Нікулін. Виходить конферансьє з верблюдом і каже: дивовижний номер – у верблюда унікальна пам`ять, зараз він обплює всіх, хто сидить у перших трьох рядах. У цей момент народ перелякано намагається пересісти з трьох перших рядів. А конферансьє каже: я повторюю, у верблюда унікальна пам`ять. Тобто, все що потрібно, контролюється і бачиться. Було б бажання...

З іншого боку, корупція в Європі теж досягла доволі великих розмірів. І закордонна преса вже відкрито пише, що наші можновладці купують політиків на Заході. Просто приїжджають з валізами грошей і купують.

Опитувала Анна Яшенко