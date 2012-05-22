У Європарламенті пропонують заморозити активи родини і друзів Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони говорили сьогодні у Страсбурзі, виступаючи у ході дебатів “Ситуація в Україні, справа Юлії Тимошенко” у Європарламенті.

Так, депутат Європарламенту Міхаель Галер (група народних партій, Німеччина) нагадав, що Президент України Віктор Янукович, його родина та його друзі отримують все більше і більше влади.

Він навів приклади призначення наближених до В.Януковича осіб на посади міністра внутрішніх справ, керівників Державної податкової служби та Національного банку України.

“Син Януковича, родина та друзі єдине, що хочуть, це наповнювати кишені”, - сказав М.Галер.

На його думку, необхідно заморозити активи. “Кіпр – це добре місце щоб почати виявляти ці активи”, - сказав він.

Його колега по групі народних партій, депутат Андрій Ковачев (Болгарія) зазначив, що перешкодою на європейському шляху України є не справа колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, а олігархи. “Олігархи не хочуть реформувати Україну за європейською моделлю, а хочуть зберегти її для свого збагачення”, - сказав А.Ковачев.

У свою чергу, депутат від групи “зелених” Вернер Шульц запропонував усім просто подивитися на те, яким чином в Україні відбувалися державні закупівлі при підготовці до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу.

Разом з тим, представник групи об’єднаних лівих Яромір Колічек (Чехія) піддав критиці надання політичного притулку українським політикам країнами-членами Євросоюзу. “Нам не варто надавати притулок шахраям”, - сказав він. “Як ці люди стали такими багатими? І ставали практично за одну ніч? І не має значення, чи йдеться про сьогоднішній уряд, чи про попередній”, - сказав депутат.

Як відомо, раніше у Чехії отримали політичний притулок колишній міністр економіки в уряді Ю.Тимошенко Богдан Данилишин і чоловік Ю.Тимошенко Олександр.