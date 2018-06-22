Науковці прийшли до Азарова вимагати гроші: дві вишки Бойка — це бюджет НАНУ

Сьогодні протестувати під стіни Кабінету міністрів вийшли вчені.

Днями на прес-конференції в УНІАН голова профспілки працівників НАН України Анатолій Широков заявив, що проблеми, які виникли з оплатою праці науковців у 2011 році, ще більше загострилися в цьому. “Академія постала перед дилемою: або скорочувати працівників, поповнюючи ряди безробітних, або повертатися до ганебної практики 90-х років. А це означає – відпустки без збереження заробітної плати, запровадження режиму неповного робочого часу, зменшення доплат і надбавок під час кожного збільшення посадових окладів”, - пояснив він.

Під вікнами Азарова – близько тисячі представників НАНУ. Молоді аспіранти й літні сивочолі вчені тримають плакати з гаслами: «Наука голодує – держава занепадає», «Науковці - жебраки», «Хто економить на своїй науці, буде годувати чужу економіку!»

- Ми люди порядні, інтелігентні, ми довго чекали, щоб дати шанс нинішній владі виправдатися, - розповідає пан Широков. - Другий рік поспіль у НАН триває справжня катастрофа з заробітною платою. Торік 5 разів підвищували посадові оклади працівникам бюджетної сфери, науковцям у тому числі. І в цьому році підвищували. Тільки ми оклади змушені збільшувати за рахунок відповідного зменшення обов`язкових доплат і надбавок: за стаж, за наукові ступені, за вчені звання, за шкідливі умови праці. Я пробував донести це Азарову, до речі, члену-кореспонденту НАНУ.

У 2011 році середня заробітна плата в НАН становила 3,035 тис. грн. Водночас, за словами вчених, їхні колеги з Російської академії наук отримують у середньому тисячу доларів.

Ситуація з українською наукою плачевна. На фінансування НАН з держбюджету на 2012 рік передбачено 2,4 мільярда гривень. Згідно з постановою президії академії "Про бюджетне фінансування НАН України у 2012 році", це на 6% більше, ніж торік, але це лише близько 72% від бюджетного запиту академії, який становить 3,4 мільярда гривень.

- Американський президент і актор Рейган, над яким ми ще раніше трішки потішалися, сказав: ми даємо багато грошей на науку не тому, що Америка багата країна, ми саме тому й багаті, що даємо гроші на науку, - зазначає голова профспілки працівників НАНУ. - Із 2-2,5 мільярда, які виділяються на фундаментально-прикладні дослідження академії, 82% іде на зарплату. Ми розриваємося між тим, щоби людям нашкребти на заробітну плату і на комунальні послуги. А що залишається власне на науку? По-блюзнірськи звучать закиди в наш бік: а де ваші лауреати Нобелівської премії? Та розумні люди давно тікають на Захід у ті лабораторії, які платять, або йдуть у бізнес. Штати і Європа за безцінь отримують наші таланти. Вибачте, але скажу так, як є: Україна – це постачальник наших дівчат у борделі або наших учених у західні наукові центри.

- Коли ми восени приходимо вимагати грошей, нам кажуть: хлопці, ви прийшли пізно, проект бюджету вже є. Отже, ми вийшло вчасно, - зазначають пікетувальники.

Науковці кажуть, коли відбувався перегляд держбюджету на 2012 рік, вони вчасно подали заявку на 550 мільйонів, яких бракує. З них 267 мільйонів — на заробітну плату.

- Перегляд відбувся. Академії до зарплати додали нуль. Мінфін за нас розписав 30 з чимось мільйонів (там теж є свої лобісти), але зовсім не туди, куди просила академія, - наголошує Широков.

Учора делегація представників НАНУ 1,5 години спілкувалася з віце-прем`єром Тігіпком, міністром фінансів Колобовим і керівником Держінформнауки Семиноженком.

- Тігіпко натякав на “оптимізацію”, мовляв, ми ж скорочуємо чиновників, і ви там дивіться. На що я йому сказав: доскорочувалися вже... - розповідає про перебіг зустрічі Широков. - Вони вважають так: хлопці, живіть у тих межах, що вам дали, і зверху того нічого не вимагайте. А люди що, сліпі? Ми що, не бачимо, як десятки мільярдів дерибаняться з держбюджету. Ми що, не бачимо, що дві вишки Юри Бойка — це бюджет академії? І нас хочуть переконати, що починається боротьба з корупцією. Почніть з себе, шановні. Чекаємо осені. А осінь буде гаряча.

- Ми ставимо над собою експеримент витримаємо ми ці репресії чи ні, - розповідає один з протестувальників, кандидат наук Володимир. - Не вистачає на зарплату, не кажучи про матеріали, установки, обладнання, щоб ми могли нормально працювати. Я отримую 3 тисячі гривень. Ставка 2 тисячі, решта - надбавки. На ці гроші ледве можна животіти. У мене одна дитина. І другу в таких умовах просто неможливо планувати. Я хочу працювати в Україні. Я свідомо обрав професію, яка мені цікава. Зарплата – це не головна мотивація. Але коли її рівень понижується до такої планки, що не вистачає на прожиття, то нічого не лишається, як виходити на протест.

У натовпі бачу літнього чоловіка, чия зовнішність красномовно свідчить про належність до кола науковців-інтелігентів: окуляри, невеличка борідка, старенький, але чистий і напрасований костюм.

- В Академії наук я працюю з 1958 року. Я пройшов шлях від рядового лікаря-невропатолога Волинської області до заввідділенням клінічної патофізіології Інституту Богомольця. Я працюю і зараз, але це вже не робота, а знущання над ученими, - розповідає Вадим Березовський. - Мені доводиться купувати реактиви для експериментів за власні кошти, їздити у відрядження за власні кошти, Академія наук не фінансує купівлю нових приладів та інструментів. Я отримую зараз 0,75 зарплати, яка мені належить. А ми працюємо на охорону здоров`я, на здоров`я населення. Наука зараз помирає разом з населенням України. У нас в інституті лишилися пенсіонери й аспіранти, які ще на захистилися. Як тільки вони захищаються, їдуть за кордон. Ось майбутнє нашої науки. У радянській науці був перекіс у бік мілітаризації, а нині – у бік пауперизації (зубожіння. — Авт.) Ось я тому й ходжу зараз у старому костюмі. У мене нема можливості поїхати відпочити на курорт. І я відпочиваю, копаючи землю лопатою, як радив прем`єр.

У цей час до пікетувальників виходять Тігіпко й Семиноженко. Науковці зустрічають урядовців криками: “Ганьба!”

- Список я взяв, перепустки всі є, якщо люди готові — йдемо до мене в кабінет, - звертається Тігіпко до голови профспілки НАНУ щодо майбутніх переговорів з делегацією вчених.

- Як будете вирішувати питання з зарплатами? - цікавляться журналісти у віце-прем`єра.

- Конструктивно, - дипломатично “з`їжджає” Тігіпко. - Ми вчора провели перший раунд переговорів... Думаю, всі питання зможемо вирішити.

- А гроші в бюджеті є?

- Гроші в бюджеті є завжди. Потрібно подивитися, які розрахунки, на що їх потрібно витратити. Просто збільшувати заробітну плату — це не найлегше. Потрібно зробити так, щоби максимальний ефект від цього фінансування отримала держава.

- Те, що робить уряд, і особливо ваш, це жахливо. Це просто знущання над людьми, - звертається до Тігіпка обурена представниця НАН. - Вам тепер і Міжнародний валютний фонд не потрібен. Ви взяли з простого народу, з працюючих пенсіонерів 21 мільярд на рік.

- Ми нічого не прибрали з працюючих пенсіонерів. Працюючий пенсіонер отримує повну пенсію, - запевняє Тігіпко.

Проте жіночка не відступає.

- У нас кожні два роки був перерахунок пенсій, тепер його нема. А це в середньому додавалося по 500 грн. А працюючих пенсіонерів більш як 3 мільйони. І тепер з цих мільярдів ви даєте комусь копійки. Що ви робите? Ви ж грабуєте народ. Невже ви думаєте, що ми дурні?

- Ніхто не думає, що ви дурні, - намагається заспокоїти вчених Тігіпко. - Ви кажете 21 мільярд. Давайте спочатку порахуємо. Працюючих пенсіонерів сьогодні 2 мільйони осіб. Вони отримують пенсію 100% і заробітну плату. Той пенсіонер, який не може працювати, отримує...

- За рахунок працюючих ви допомагаєте непрацюючим, так виходить? - перебиває Тігіпка “залізна” жіночка.

- Можливо, і так, - здається урядовець.

- Ви пограбували одних і додаєте копійки іншим! А до олігархів доторкнутися — не дай Боже. Податки з них зменшуєте, замість того, щоб збільшити. Вони ж мають прибуток з найнижчої вартості праці в Україні!

- Як ви бачите майбутнє Академії наук? Що робити молоді? - з усіх боків атакують питаннями Тігіпка.

- Треба змінити систему фінансування. Я вважаю, що треба переходити на грантові роботи.

- Гранти хто даватиме? - уточнюють науковці.

- Насамперед, уряд. Зараз все це будемо обговорювати.

- А матеріальна база інститутів? Прилади? Хімреактиви?

- Я вважаю, треба думати про те, яким чином профінансувати те, що завтра дасть можливість заробляти на якихось контрактах, грантах, - повторюється Тігіпко.

- Де ваша робоча група? Ходімо, - каже віце-прем`єр, утомившись дебатувати з жінками.

І делегація з 6 науковців слідом за Тігіпком зникає за урядовими дверима.

- Це наш останній вихід виключно з соціально-економічними вимогами, - попереджає наостанок Широков. - Далі даватимуться виключно політичні оцінки нинішньому режиму і владі. У нас виникає запитання: чому за два останні роки бюджет прокуратури зріс на 103%, у той час як бюджет НАН - на 11%. СБУ - на 35%. МВС — на 33%. Оце і є опора режиму, а не наука.

У підсумку зустрічі урядовці погодились “включити до реєстру проблемних питань Мінфіну пропозиції Національної академії наук щодо збільшення асигнувань загального фонду Державного бюджету України на 2012 рік на оплату праці працівників науково-дослідних установ і організацій під час внесення змін показників Державного бюджету України на 2012 рік за підсумками роботи економіки у І-ІІІ кварталах поточного року пропорційно періоду, який залишиться до кінця року” і врахувати бюджетний запит НАНУ на 2013 рік.

Знову жодної конкретики і намагання приспати пильність невдоволених.

...У 2011 році Віктор Янукович отримав нечувані в Україні авторські гонорари за свою письменницьку діяльність — 16,4 мільйона гривень. Віктор Федорович пообіцяв спрямувати кошти на благодійність. От взяв би професор, тричі академік, доктор наук Янукович і допоміг колегам. Цих грошей цілком би вистачило, аби протягом року 455 вчених отримували середню заробітну плату.

Анна Ященко