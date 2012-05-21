У науковців увірвався терпець - вони готують похід на Банкову

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова профспілки працівників НАН України Анатолій Широков, відповідне рішення ухвалив центральний комітет профспілкової організації.

"24 травня з 9-ї години ранку ми пікетуватимемо Кабінет міністрів, а потім вже будемо планувати і похід на Банкову до резиденції Президента України. Бо після реформації нашої Конституції Президент відповідає за все. Від нього багато залежить, тим більше, як може така людина - доктор, професор, не розуміти ролі і значення Національної академії наук України", - сказав А.Широков.

За його словами, проблеми, які виникли з оплатою праці науковців ще у 2011 році, більше загострились в цьому році. "Академія постала перед дилемою: або скорочувати працівників, поповнюючи ряди безробітних, чого, звісно, не було ні у програмі кандидата у Президенти В.Януковича, ні у програмних засадах Партії регіонів, або повертатися до ганебної практики 90-х років. А це означає - відпустки без збереження заробітної плати, запровадження режиму неповного робочого часу, зменшення доплат і надбавок під час кожного збільшення посадових окладів", - пояснив він.

А.Широков уточнив, що в 2011 році середня заробітна плата науковців становила 3,035 тис грн. "Коштів, які виділяються з бюджету, не вистачає навіть на оплату праці і зростаючі видатки за комунальні платежі, не кажучи вже про фінансування власне наукових досліджень, оновлення матеріально-технічної бази, придбання сучасного наукового обладнання", - наголосив голова профспілки.

На його думку, в таких умовах абсурдним є збільшення бюджетних витрат на утримання силових відомств. "Ми переконані, що далі мовчати, сидіти, цивілізовано аргументовувати уже неможливо. Треба виходити і демонструвати своє відношення до тих, від кого залежить майбутнє нашої України", - заявив А.Широков.