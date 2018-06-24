Конгрес США може зробити Україну країною-ізгоєм

Також у цій резолюції закликається засудити «адміністрацію президента Віктора Януковича» за «політично вмотивоване ув`язнення» екс-прем’єрки. При цьому, Держдепу пропонується "заборонити видачу візи президенту Януковичу, генпрокурору Пшонці та іншим чиновникам, які мають стосунок до ув`язнення Тимошенко .

Окрім того, у проекті резолюції Інхоф пропонує закликати ОБСЄ не визнавати заплановане на 2013 рік головування України в організації до моменту звільнення Юлії Володимирівни. Але, як зауважив УНІАНу міністр закордонних справ 2007-2009 років Володимир Огризко, це вже більше “емоції”, оскільки в ОБСЄ всі рішення приймаються консенсусом. Тобто рішення про те, що Україна головуватиме було вже прийняте давно. “Для того, щоб відмінити його, потрібно, аби всі країни-члени проголосували за таку зміну. А оскільки ми самі проти себе не голосуватимемо, то це вже не реально”, - каже дипломат.

Ми запитали в експертів, наскільки реальні санкції американців, чим це загрожує родині Януковича і на що тоді виглядатиме Україна?

Тарас Чорновіл, перший заступник голови комітету ВРУ в закордонних справах:

До резолюції американці ще когось арештують

На даний момент сама перспектива такої резолюції поки що достатньо умовна. Річ у тому, що поки немає будь-яких заяв і позицій ключових гравців, керівників партій.

Сценарій неписаний, але приблизно це відбувається завжди десь так... Спочатку хтось з депутатів, іноді з тих жорсткіших, розбурхує в Сенаті те чи інше питання, вносять проект якоїсь резолюції, обговорюють, точаться дискусії. Потім, як правило, цей проект лягає під сукно і не розглядається. Через якийсь час, якщо ситуація не міняється чи погіршується, з`являються уже нові проекти резолюції, зазвичай, від партійних лідерів чи від керівників того чи іншого комітету. Потім резолюція може дещо видозмінитися: щось можуть забрати, щось додати.

Так само, гадаю, буде й з Україною. Резолюцію щодо України США приймуть наприкінці року. І якщо таку резолюцію приймуть, то Україна стане країною-ізгоєм.

Та, гадаю, до резолюції нам ще варто очікувати додаткових ознак... Американці – не європейці, вони не дуже панькаються... Американці використовують ще один захід попередження — за кілька місяців до прийняття подібних резолюцій, як правило, когось арештовують за відмивання брудних грошей. Можна одразу собі уявити одного з друзів нашого президента, який має дуже багато бізнесових спільних справ з американцями. Я не хочу називати прізвище, але крім усього іншого, він ще є депутатом. Він дуже багато часу проводить у США. У якийсь момент його затримують, не заарештовують, а просто затримують, ставлять дуже неприємні запитання, пояснюють, що неправильні відповіді можуть закінчитися не висилкою, а тюрмою у Штатах. Йому згадають і інших, кого таким чином посадили. Візьмуть у нього потрібну інформацію і заборонять виїзд зі США на період слідства. Це може бути й хтось інший з регіоналів, бо вони дуже активно їздять у США. Чому? В Україні робити гроші незручно, а в Росії — страшно. Тому вони їдуть в Америку. Коли вже стане страшно в Америці, тоді не знаю, куди вони зі своїми мільярдами поїдуть. В Африці точно їм нема що робити. Там є куди вкладати гроші, але для цього потрібно, аби за тобою стояла потужна країна, бажано такої сили як Китай.

Та чим ця резолюція закінчиться, невідомо. Якщо буде прийнято її в цій редакції, яка є, - а це було б найкраще, - тоді президент — стовідсотковий ізгой. А країна — під загрозою, з обмеженими можливостями. Але, ще раз скажу, американці — не європейці, вони панькатися не будуть. Не думаю, що відновлюватимуть конвенцію Джексона Веніка, але контроль за фінансовими потоками, торгові обмеження — цілком можливі.

Ігор Лосєв, аналітик:

Нічого страшнішого у світі, ніж ця влада, для України не існує

Американці просто не розуміють, хто зараз перебуває при владі в Україні. Тому всі заяви, на кшталт, ви неправильно чините, ви порушуєте норми демократії — усе це глибоко до одного місця нинішній владі в Україні. Вони цієї мови дипломатичної не розуміють за визначенням.

Сьогоднішня влада розуміє мову донецьких, тобто чітко й конкретно: посадимо, заберемо, не пустимо, виженемо. А на якісь натяки вони просто не зважають.

Ну, так, як би Януковичу й Пшонці заборонили в`їзд в Америку, заморозили активи родини чи друзів — тоді це були б справді санкції. Донецькі б тоді зрозуміли, що Захід, світова демократична спільнота не жартують.

Україні в цілому найбільше загрожує нинішня влада. Нічого страшнішого, ніж як ця влада, у світі для України немає.

Гадаю, зараз саме час власникам заводів, пароплавів, ЗМІ подумати, що чекає на них, на їхні капітали.

Чим це загрожує для «родини»? Як ви самі знаєте, якщо американська юстиція вже вирішила за когось взятися, то це серйозно. Досить згадати пана Лазаренка. Вони ж усі тримають свої капітали там, де діє західна юстиція. І це вже відомий факт, якщо в тебе прямо не забирають кошти, то ти їх все одно будеш змушений витратити на адвокатів. І можна навіть виграти процес, але залишитися без жодного цента, бо адвокати на Заході отримують мільйонні гонорари. Навіть Путін якось пожартував, що дешевше в Росії судитися, ніж десь, скажімо, у Лондоні.

Сергій Таран, політолог:

Сама наявність такої резолюції і її обговорення — це вже санкції

Це, безперечно, політичний сигнал. Це безперечно означає те, що в Сполучених Штатах привертається увага до ситуації в Україні. І ми тут нічого незвичного не бачимо. Це звична процедура, яка часто використовувалася щодо тих країн, в яких істотно порушуються демократичні принципи. Схожий шлях ми вже проходили ще за часів Кучми, коли була справа Гонгадзе. Через справу Гонгадзе Кучма опинився під міжнародною ізоляцією, далі мали йти персональні санкції щодо оточення Кучми. Просто не встигли, бо почалася Помаранчева революція, і Кучмі поставили просту вимогу — провести чесні вибори.

Ще не відомо, чи американська резолюція буде ухвалена, але сама її наявність і обговорення — це вже є санкції, це, якщо не юридичний, то політичний вирок керівництву України.

Гадаю, сама резолюція буде прийнята вже після виборів.

Родині Януковича вона загрожує тим, що їй буде дуже важко вести бізнес за кордоном. Може навіть дійти до обмеження свободи пересування, якщо вже ні в кого не буде сумнівів, що правоохоронна, судова система перебувають у руках тої самої родини. Якби сім`я президента не брала участі в політиці, то, звісно, ні в кого б до неї не було претензій.

Україні, як державі, така резолюція загрожує, власне, тим, що вже сталося. Ми з вами і всі громадяни України потерпають від того, що зупинилася євроінтеграція України. І ми ще більше отримаємо гальмування на шляху розвитку до Європи.

Ярослав Сухий, депутат (ПР):

Усі ці речі навколо цієї баби — підлі, цинічні, які б`ють по Україні, а не по Пшонці

А чому не було резолюції у зв`язку з ув`язненням Лазаренка, який був в опозиції до Кучми?.. Вибачте, але я таку х…ю навіть коментувати не хочу. Це звичайнісінький тиск на Україну, який не матиме під собою жодних наслідків. Заборона в`їзду Пшонці до США... Яке щастя поїхати в Америку! Дурня якась!

Це примітивне політиканство. На черзі тепер що, розбомбити Україну? Чи що? Вщент розбити наші промислові гіганти, наші інформаційні центри, визволити ту авантюристку з тюрми й поставити її президентом.

Ви свої гроші де тримаєте? Ось і я не маю таких грошей, аби тримати їх в Америці. Тоді про що тут говорити...

Мені взагалі неприємно це обговорювати, бо всі ці речі навколо цієї баби — підлі, цинічні, які б`ють по Україні, а не по Пшонці.

Велику проблему знайшли. І що тепер робити? Нехай тоді Сполучені Штати Америки їдуть до нас, лікують наших зеків, тоді нехай судять, кого посадити, кого звільнити. Навіщо тоді нам Українська держава, якщо в нас є люди за кордоном, які то вирішуватимуть?

Знаючи схильність Тимошенко роздавати хабарі, мені зараз просто цікаво, у які копієчку їй обійшлися піар-акції на свою підтримку...

Ксеня Лесів