У Конгресі готують резолюцію про заборону в'їзду Януковича і Пшонки до США

Проект такої резолюції за авторством сенатора Джеймса Інхофа знаходиться на розгляді комітету закордонних справ Сенату. Про це повідомляє Українська правда.

У проекті резолюції українську владу закликають "негайно" звільнити Тимошенко з-за ґрат за медичними показниками, а адміністрацію президента Віктора Януковича засудити за "політично вмотивоване ув`язнення" екс-прем`єра.

При цьому Державному департаменту пропонується "заборонити видачу візи президенту Віктору Януковичу, генеральному прокурору Віктору Пшонці та іншим чиновникам, які мають стосунок до ув`язнення Тимошенко".

Крім того, автор резолюції пропонує "Державному департаменту зобов`язати посла США в Україні призупинити всю діяльність в посольстві до звільнення Тимошенко".

Також пропонується "закликати ОБСЄ не визнавати заплановане на 2013 рік головування України в організації до моменту звільнення Тимошенко".

На додаток проектом резолюції висувається пропозиція НАТО призупинити дії всіх угод про співробітництво з Україною та надати Києву невизначений випробувальний термін у зв`язку з особливим партнерством з організацією до моменту звільнення Тимошенко.