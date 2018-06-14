«Мовні протести» в регіонах: вирвані свинячі язики, чиновники, які лізуть у вікна, та спалені прапори ПР

Перші протестні намети з`явилися у Львові, де «Свобода» оголосила національну мобілізацію і розпочала цілодобове пікетування облдержадміністрації. У палатках збиралися на ночівлю депутати Львівської міської та обласної рад.

«Окупанти відкрито пішли війною на Україну та українців, і ми їм дамо гідну відсіч», - заявила голова облорганізації ВО «Свобода» Ірина Сех.

Відучора ж у Львовівському офісі «Батьківщини» цілодобово працює штаб обласного страйкового комітету.

А вранці активісти опозиції Львівщини заблокували вхід у будівлю Львівської ОДА і не пускали посадовців на свої робочі місця. До адміністрації пускали тільки молодший обслуговуючий персонал – на кшталт водіїв та прибиральниць.

«Не впускаємо на робоче місце високих чиновників, керівників управлінь, їх заступників. Ця акція – безстрокова. Львівська ОДА орендує приміщення в обласної ради, причому за символічну плату – 1 гривню. Буде ставитися питання, щоб розірвати цю угоду. Далі будемо вирішувати питання максимального перебирання влади у руки страйкових комітетів. Будемо ставити питання про створення виконкомів і максимально передавати їм виконавчі функції влади», - заявив лідер Львівської «Батьківщини» Роман Ілик.

Один із заступників голови ОДА намагався потрапити на робоче місце через вікно і при цьому розбив шибку. Втім, перелізти у вікно йому не вдалося, а правоохоронці почали складати протокол з приводу цього правопорушення.

Сам же губеренатор Михайло Костюк, за повідомленням прес-служби, з 3 квітня перебуває у Києві.

А 4 липня ввечері близько двох тисяч зібралися на площі біля Львівської облдержадміністрації, де просто неба проходила ХХ позачергова сесія Львівської обласної ради.

Присутні тримали державні та партійні прапори і плакати з написами: «Українцю, захисти мову і державу!», «Зупинимо апартеїд в Україні», «В своїй хаті – своя й правда», «Любіть Україну або забирайтесь геть!», «Хто ви, панове, російськомовні друзі чи недруги? Споживаєте хліб та сало українське, а так не любите Україну та її мову», «Українофобам - не місце в Україні».

На сесії було прийнято «Звернення до українського народу щодо загрози державності України у зв’язку з ухваленням Верховною Радою Закону України «Про засади державної мовної політики», а також звернення до Президента України щодо ветування цього закону.

Також депутати вирішили виселити облдержадміністрацію з робочих приміщень. Було прийнято рішення про дострокове припинення договору оренди нерухомого майна з Львівською ОДА, яка орендує приміщення у Львівської обласної ради і має заборгованість за 6 місяців.

„Львівська обласна рада зобов’язала управління майном спільної власності вжити вичерпні заходи щодо дострокового розірвання договору оренди, стягнення заборгованості та виселення із займаних приміщень. Контроль за виконанням покладено на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної ради”, - йдеться в ухваленому рішенні обласних обранців.

На завершення позачергового сесійного засідання міський голова Львова Андрій Садовий виступив з публічним зверненням на захист української мови.

«Нації вмирають не від інфаркту, у нації забирають мову. Так говорить Ліна Костенко. Щойно відбувся злочин – Верховна Рада вчинила дію, яка веде до складного і важкого шляху нашої держави. Це є злочин. Вони це робили на угоду тим, кому Україна стоїть, як кістка в горлі! Ми не будемо сьогодні говорити про них. Ми будемо говорити про нас, наші дії. Ганебний закон не має бути підписаний! Парламент, який прийняв цей закон, має бути розпущений! Якщо цей закон підпишуть, ми проведемо екстрені збори всіх органів місцевого самоврядування. Ми будемо звертатися до Конституційного Суду. Цей закон ніколи не має набути чинності! Він – проти України! Я сьогодні хочу закликати всіх не піддаватися на провокації! Сьогодні вночі пробували робити провокації біля наметів, що на площі біля Львівської міської ради. Хлопці – молодці! Вони не піддалися”, - заявив А.Садовий.

У Івано-Франковську під час безстрокової позачергової сесії міської ради депуати закликали «з усією рішучістю стати на захист єдиної державної української мови як невід’ємної частини суверенітету Української Держави та своїх, гарантованих Конституцією, прав і свобод».

Також на сесії було оголошено про початок акції «Національна мобілізація» і створено її штаб. В рамках акції планується відправляти до Києва автобуси із депутатами та взагалі всіма бажаючими.

Після засідання організатори акції протесту під стінами адмінбудівлі виставили насаджені на дерев’яні палі відрізані свинячі голови і язики, під якими розмістили плакати із прізвищами народних депутатів від Прикарпаття, які проголосували за мовний законопроект та авторів законопроекту: Сергій Ківалов, Валерій Келестин, Вадим Колесніченко, Володимир Личук, Ігор Зварич, Василь Чуднов.

У свою чергу, голова Івано-Франківської облради Олександр Сич в терміновому порядку перервав відпустку, припинив процес лікування й включився до процесу спротиву антиукраїнському режимові.

За його словами, "методи, якими було прийнято закон Ківалова-Колесніченка, є злочинними, відповідають кримінальній сутності чинного режиму, а сам закон є державною зрадою".

«Якщо нинішня державна псевдоеліта виявились неспроможною протидіяти викликам часу, свою вагому позицію має засвідчити саме суспільство, громада й ми, депутати органів місцевого самоврядування, як її повноважні представники, - наголосив голова облради. - Палких слів і закликів сьогодні уже недостатньо. Необхідно самоорганізовуватися і діяти».

«Верховна Рада втратила будь-яку легітимність. Сьогодні у кожного з нас відібрали мову. Завтра – відберуть суверенітет… ...В умовах тотального наступу на основи українського національного буття, а зокрема й на державну українську мову, я, як голова обласної ради, ініціюватиму розробку й прийняття обласної програми захисту і розвитку української мови на території Прикарпаття», – наголосив О.Сич.

Позачергова сесія Івано-Франківської облради з порядком денним: «Про порушення Конституції України при прийнятті Закону України "Про засади державної мовної політики» відбудеться 5 липня.

Подібні акції протесту пройшли 4 липня також у Рівному та Хмельницькому.

Учасники пікету у Рівному спалили зображення прапору Партії регіонів, оскільки, на їхню думку, саме ця політична сила найбільше причетна до прийняття антиукраїнського мовного закону.

Хмельницька опозиція заявила про готовність мобілізувати до столиці близько 800 людей для захисту української мови.

Позачергова сесія Хмельницької міськради скликається на 6 липня, а облради аж на 11.

Акція протесту опозиції у Тернополі запланована на 5 липня, тоді ж має відбутися позачергова сесія.

В центрі України черкаська опозиція в ході акції на захист української мови спалила опудало депутата-зрадника. Безстрокова акція розпочалася сьогодні на Соборній площі біля приміщення Черскаьсокї облдержадміністрації.

«Сьогодні у Верховній Раді засіли шулери, які не мають нічого святого, тому з цього опудала ми запалюємо символічний вогонь, який очистить владу від запроданців. Ми запалимо цей вогонь на всіх майданах області, у всіх містах і селах!» — проголосили опозиціонери, підпалюючи опудало.

В акції взяли участь близько двохсот представників «Батьківщини», «Фронту змін», НРУ, УНП, «Громадянської позиції», «УДАРу», а також просто не байдужі громадяни.

Протестувальники встановили наметове містечко, яке, за словами представників опозиції, “залишиться на майдані доти, доки народ не змете злочинний режим Януковичів-Азарових”.

Учасники мітингу прийняли звернення до Президента України, в якій закликали його не підписувати мовний законопроект – інакше обіцяють «боронити свою мову і державу всіма можливими способами».

Після зібрання присутні на майдані люди пройшли до пам’ятника Шевченкові і, ставши навколо нього і взявшись за руки, заспівали гімн України.

На сході країни перші протести проти мовного закону почались у Харкові. Там навіть встигли скласти адмінпротоколи на трьох громадських активістів, які вчора встановили намети.

Як розповів організатор акції протесту «Майдан на захист української мови в Харкові» Дмитро Пилипець, 3 липня близько 22.00 активісти Спілки Української Молоді, «Молодої просвіти» та інших молодіжних громадських організацій Харківщини (загалом близько 25 осіб) встановили на площі Свободи два намети на знак протесту проти прийняття мовного закону.

Не зважаючи на те, що Харківська міська рада була належним чином повідомлена про проведення акції, близько 23.30 до наметів підійшли працівники міліції й представник міськради та почали вимагати прибрати намети.

Вони наголошували, що акція незаконна, а розміщені на площі Свободи намети – малі архітектурні форми, для встановлення яких необхідні відповідні погодження. Після цього міліція демонтувала намети силою.

А близько 24.00 на площу Свободи приїхали ще кілька правоохоронців, у тому числі керівництво харківського міського управління міліції і запропонували Пилипцю проїхати до відділу міліції для складання адміністративного протоколу за проведення несанкціонованої акції. Після відмови його, його матір і керівника харківської організації Спілки Української Молоді Романа Черемського затримали, доставили до відділу міліції і склали по два адміністративні протоколи на кожного: за проведення несанкціонованої акції протесту та за непокору працівникам правоохоронних органів.

Але 4 липня вдень на площі Свободи активісти таки розпочали безстрокову акцію протесту проти прийняття мовного закону.

За словами Пилипця, близько 30 осіб склали графік чергування і мають намір цілодобово перебувати на площі Свободи навпроти Будинку Рад.

Д.Пилипець зауважив, що до акції протесту приєдналися активісти місцевої організації ВО «Батьківщина».

Він підкреслив, що учасники акції протесту вимагають від Президента України Віктора Януковича ветувати прийнятий мовний закон. Д.Пилипець зауважив, що акція протесту у Харкові триватиме «до вирішення цього питання».

«Я думаю, ми маємо тиснути і стояти тут до жовтня», - сказав він.

До вечора середи розкачався і Донецьк: більше 100 людей прийшли під держадміністрацію з національними прапорами України, а також прапорами партій «Фронту змін», «Руху», «Удару», «Свободи», «Громадської позіціі», «Нашої України», БЮТ.

Мітингувальники тримали плакати: «Мови нема, країна - в`язниця», «Геть з України, Російські окупанти! Громадяни України, захистимо українську мову - мову єднання громадян України! »,« Я хочу розмовляти українською мовою».

Заступник Донецької обласної організації ім. Т. Шевченка «Просвіта» Марія Олійник нагадала, що в даний час навіть у громадському транспорті Донецька зупинки оголошуються тільки на двох мовах - російською та англійською, тому, запитавши у мітингувальників, «яку мову потрібно захищати тут, в Донбасі?», закликала – захищати українську.

У своїй резолюції учасники мітингу зажадали від народних депутатів, «які ідентифікують себе, як опозиція, негайно опротестувати прийнятий закон про мови»; від Володимира Литвина зажадали «не підписувати і не подавати на підпис Президенту» даний закон. Від Віктора Януковича учасники акції вимагають також заветувати «ганебний закон, який знищує українську державність». В останньому пункті резолюції мітингувальники вимагали позбавити українського громадянства авторів цього закону - В. Колесніченко і С. Ківалова.

Резолюцію, підписану учасниками протестної акції, поштою відправили до Києва – Президенту.

У Луганську об`єднана опозиція обмежилася заявою, де вимагає від Президента Віктора Януковича накласти вето на Закон «Про основи державної мовної політики».

За словами лідера обласної організації партії «Батьківщина» Ірини Веригіної, тепер, коли цей законопроект став законом, про українську мову можна буде забути.

«Під вивіскою лібералізму, гуманізму і демократизації тепер скрізь утверджуватиметься російська мова - в університетах, на телебаченні, - скрізь, де є хоча б 10% людей, які вважають її своєю рідною. Те ж саме може статися й з іншими регіональними мовами, а це, в свою чергу, загострить міжнаціональні конфлікти», - вважає І.Веригіна.

Поки що спостерігачі відзначають відсутність протестів на півдні країни. Зокрема, у Криму, Одесі та Миколаєві. Проте це, вочевидь, не дивно.