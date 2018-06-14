Ганна Герман: «Президент нікого не скривдить в мовному питанні»

Радник Віктора Януковича і керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганна Герман відповіла на запитання УНІАН щодо позиції Президента України та його апарату відносно «мовного» закону, проголосованого напередодні у Верховній Раді.

Якою є ваша оцінка ухвалення парламентом закону «Про засади державної мовної політики»? Чи, на ваш погляд, він де-факто вводить російську мову як другу державну?

Закон - це документ, на якому стоїть підпис Глави держави. Поки такого підпису нема, я не можу висловлюватися про документ, як про закон. Ми не знаємо навіть, чи надійде проголосований у парламенті проект на підпис Президентові. І це – важливі фактори, які дають усім нам підставу спокійно і виважено оцінювати все, що зараз відбувається навколо мовної теми. Поза всяким сумнівом – якщо документ, той, що існує на сьогодні, чи якийсь новий, який, наприклад, міг би бути проголосований у парламенті, надійде на підпис Президенту, Глава держави безперечно перед прийняттям рішення зробить те, що робить завжди: порадиться з експертами. У нашому випадку Президент обов'язково вислухає думку як експертного середовища, правників, так і відомих українознавців, членів Громадської гуманітарної ради в тім числі. Президент уже зустрічався з деякими з них, тож, має їхні пропозиції і зараз вивчає всі сторони справи дуже скрупульозно і докладно. Якщо з парламенту надійде на підпис Президенту документ, який проголосований цими днями, то можна очікувати кількох варіантів рішення. Я не виключала б вето. Може бути дано доручення уряду врахувати зауваження і пропозиції Президента, доопрацювати. І після цього – нове винесення на розгляд Верховної Ради. Я не певна, який саме варіант остаточного рішення прийме Президент. Але я абсолютно певна, що, як гарант Конституції, Президент ніколи не допустить, щоб закон про мови або, скажімо так, - про використання мов, - будь у чому порушував би чинну Конституцію України, яка, як ви знаєте, визначає українську мову як державну. Навіть найменша кома, якщо вона лежить поза межами Конституції, не матиме тут жодного шансу.

Чи була, на ваш погляд, дотримана процедура ухвалення документу, що на разі заперечують представники парламентської опозиції?

Якщо в когось виникає хоч найменший сумнів з цього приводу, то треба зробити так, щоб люди не сумнівалися в повазі до закону тих, хто цей закон творить. З усіма висновками, що зі сказаного випливають. Ми повинні утверджуватись як правова держава. І кожен крок влади - чи то виконавчої, чи законодавчої, чи Президента - так нас усіх націлює Глава держави – мусить бути суворо підпорядкований праву.

Чи дійсно цей закон, на вашу думку, може розколоти українське суспільство?

Я хотіла б, щоб ми були чесними до кінця. Скажіть, хіба не правда те, що половина України – де-факто російськомовна? Ці люди такі самі громадяни України, як і ті наші співвітчизники, які говорять по-українськи. Так, вони не голосують за нинішню опозицію. Але, чи це має бути приводом для того, щоб зневажати їх або перешкоджати їхньому праву говорити тією мовою, яку вони вважають для себе рідною? Безперечно, ні. Тому ми повинні з великою повагою ставитися до всіх громадян.

Чи радитиме ви особисто Президенту ветувати або, навпаки, підписати цей закон? І, все ж таки, ваш прогноз, яке рішення Глави держави є на даний час най вірогіднішим?

Президент, який є Президентом всієї України, а не Президентом окремих регіонів, приймаючи рішення, завжди однаково дбає про усіх громадян, не залежно від віри, мови, місця проживання і т.д. І такий підхід Глави держави до прийняття рішень - і складних, і простих – дає мені віру і переконання у тому, що він нікого з нас не скривдить: ані тих, хто говорить по-українськи, ані тих, хто говорить російською чи іншими мовами національних меншин.