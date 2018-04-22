«Увидиш рай ты в прорезь урны…»

Вибори-2007- це трагічне, комічне і трагікомічне. Про все потроху – під час чергової екскурсії по нашому музею «Вибори-2007».

(Попередні екскурсії – «Янукович десять лет в дерьме…»та «Вітренко і трохи ковбаси...».)

Політтехнологи Партії Регіонів, за розповідями поінформованих людей, рекомендували штабові менше використовувати обличчя Януковича на передвиборчих плакатах та листівках. До рекомендації прислухались. Приміром, на деяких постерах та календариках поруч з гаслом «Стабильность и благополучие» зявилась симпатична дівчинка під парасолькою. Дівчинка приязно посміхається, і виборець має повірити, як добре їй живеться з цією «стабильностью и благополучием» десь у Донецькій області чи на Луганщині.

Але, виявилось, дівчинка «здерта» з одного з американських каталогів товарів.

Тут вже українські Інтернет-сайти розгулись, поіронізували. Хоча, можливо, й даремно. Не виключено, справді важко добитись художньої достовірності та щирості навіть від дитини при нашому «благополучии». Як ото колись, в радянські, невиїзні, часи, іронізував Жванецький: мовляв, погано дається нашим акторам фраза « Я в Париж по делу…»

Тим часом, трохи інакше зображали лідера Партії Регіонів опоненти. В багатьох регіонах, приміром, зявилась така листівочка.

Ще, звичайно, добре показати себе «білим та пухнастим», а опонента, як би це сказати. Ну, скажемо так, принаймні іронічно.

Приміром, так зображав своїх висуванців блок НУ-НС на сторінках газети, що роздавалась селянам на Київщині.

А ось так в тій же газеті – лідера регіоналів.

Слід сказати, і опоненти НУ-НСу та БЮТу з ними не панькались. Центральні, частково - східні та південні області щільненько були завішані високохудожньою агітацією, де «білим та пухнастим» виглядає лідер соціалістів, і зовсім навпаки - «отморозки» Луценко, Тимошенко та інші. На цьому тлі Янукович з пропелером – просто невинна забава.

Традиційно шукали шлях до серця виборця політгравці і через гроші. Так, у Києві за пару днів до виборів жителі міста отримали обіцянку в разі голосування за блок «КУЧМА» і набрання ним 5 (!) %, заробити по 1000 гривень.

Отримати гроші належить в букмекерській конторі «Шанс».

Очевидно, що «кидалово», але раптом, хто купиться. Платити, звісно, ніхто не буде, навіть, якщо це справді затіяно блоком «КУЧМА». Розрахунок точний: 5% точно не наберуть, а раптом вдасться 3% подолати?

У прямій же своїй агітації блок на чолі з Олександром Волковим використовував просту методику: чим більшого кулака показати опонентові, тим переконливіше це має виглядати. Кулака Олександр Волков показував з бігбордів по всій країні, а в газетах давав інтерв’ю під такими ось переконливими заголовками.

Одне слово, все це було б вельми смішно та кумедно, якби на карб не була виставлена доля країни.

І від того всього залишалась єдина відрада – віршувати. Так наш конкурс хокку, затіяний з легкої руки киянина Андрія Кармалюка, поповнився ще одним учасником – Ілларіонієм Печерським. Не знаємо, хто приховується за цим, очевидно, псевдонімом, але погляд на вибори цікавий.

Отже:

***

Зима приходит рано.

Вода замерзла.

Ликуют коровы, надев коньки.

***

Белые листы бюллетеней

Летят, как вишен цвет.

Весна меняется на осень.

***

За три процента

Тридцатого числа сойдутся самураи.

Нумерология – наука древних.

***

Они сказали:

Увидишь рай ты в прорезь урны.

Сложил бюллетень самолетом. Запустил.

***

Майдан.

Через секунду наступит октябрь.

Социолог гадает на Параске

***

Мрачнеющий шахтер налил себе саке.

Так просто спутать

Иероглиф «Виктор» с «Віктор».

***

«Теперь я ронин*»,

- Вскрикнул социолог.

- «И где мои проценты?»

Для тих, хто забув, автор хокку нагадує: «* Ронинами в средневековой Японии называли самурая, оставшегося без повелителя. В Украине двухтысячных годов ронины – социологи, которые работали на ту или иную политическую партию, предсказывая ей безусловное прохождение в парламент и приписывая большие проценты. Оказавшиеся вне стен ВР политики увольняли своих подчиненных не в силах прокормить их. Быть ронином в Японии считалось позорным, им предписывалось сделать себе сеппуку, вскрыть живот. Украинские ронины, несмотря на многочисленные пожелания "выпить йаду", лишь с особым усердием критиковали парламент».

Ще один з відвідувачів музею, який виступив під ніком Judge, залишив « хокку для Мороза»:

***

Дождливая осень

Не вижу причины для плача

В кармане билет на Москву.

І нарешті останні ремарки про наші вибори.

Один з відвідувачів сайту з Донецька надіслав фото, що по-своєму передає настрій цьогорічних виборів.

Конячки рвуться вперед, як рвуться в парламент наввипередки ті, хто поставив за ними агітаційні намети.

А відвідувач сайту під ніком «Мрійник» навів цитату з Максиміліана Волошина:

«Мир распахнулся в центильоны раз. И только Богу не хватило места».

Це правда. Богові на наших виборах, попри всі молитви та згадки про нього, «места» не було.

Але це не значить, що не треба вірити в нього.