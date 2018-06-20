Олександр Третьяков: на осінніх виборах повинен відбутися реванш демократичних сил

Тим не менш, Третьяков повністю впевнений у своїх силах і можливостях в якості окремої політичної одиниці. Подавши документи на реєстрацію кандидатом в депутати по мажоритарному округу № 218 у Києві шляхом самовисування, опозиціонер каже, що «це буде для нього хорошим досвідом». І висловлює упевненість у тому, що опозиція на майбутніх виборах отримає перемогу.

Олександр Юрійович, чому ви вирішили балотуватися в парламент самостійно?

Вже більше 10-ти років я активно беру участь у політичному житті України. Досить довгий час я розбудовував і фінансував різні опозиційні партії - Народний рух, Нашу Україну, Народну Самооборону, Громадянську позицію. Допомагав людям в наметовому містечку біля Печерського суду, коли судили Тимошенко, допомагав «Порі», коли вона стояла біля ЦВК. Загалом, я допомагав всім тим, кого вважаю представниками демократичних сил. І ніколи не боявся цього, а, навпаки, публічно про це заявляв, оскільки справно подаю декларацію про доходи і маю повне право допомагати політичним силам, напрямок дій яких співзвучний з моїми цінностями.

Так вийшло, що моє прізвище не було внесене в списки об'єднаної опозиції. Не маю наміру з'ясовувати, чому так сталося. Водночас, я був і залишаюся в опозиції до нинішньої влади.

Вважаю, що вибори по мажоритарному округу будуть дуже хорошим досвідом. Для мене це можливість встановити прямий діалог з громадянами. Переконаний, що зможу задіяти всі свої можливості і авторитет для роботи на благо виборців. З поверненням мажоритарки я для себе вирішив, що тепер буду допомагати виключно людям. Адже це найкраще вкладення. Якщо хтось із них колись подякує, то і мені буде добре. У біблії написано «Час розкидати каміння – і час збирати каміння». Переконаний, що люди будуть більш вдячними, ніж політики.

- Перебуваючи тривалий час в опозиції, чи відчували ви тиск з боку влади?

- Я свою політичну кар'єру починав у 2002 році з опозиції, і до сьогоднішнього дня ні разу не зрадив своїм принципам і переконанням. У 2010 році публічно заявив про те, що йду в опозицію. Природно,що був і тиск, і багато «вигідних пропозицій» про співпрацю з владою, але тоді б мені довелося зрадити собі себе і своєму розумінню політики, яке було зі мною всі ці 10 років. Цього я точно ніколи не зроблю. Якщо люди мені повірять і виберуть народним депутатом, то я не відмовлюся від жодного слова, яке скажу публічно, від жодного паперу, який підпишу.

- Що змінилося у вашому сприйнятті української політики з часів початку політичної кар'єри?

- У моєму розумінні, якщо публічна людина про щось говорить, то вона обов'язково має це виконувати. А те, що я бачу сьогодні - суцільна зрада. Наприклад, за часів коли я займався бізнесом принцип був простий: якщо уклав угоду - ти її повинен виконати. Раніше чи пізніше, але виконати. У римському праві усна угода вважалася теж угодою - якщо усно домовилися, значить, треба виконувати. У політиці, якщо говориться усно, то майже завжди не виконується. Та й те, що підписується, особливо в світлі останніх подій, теж не виконується. І це мене в українській політиці розчаровує, оскільки повністю не відповідає моїм життєвим принципам.

- Яка політична ідеологія є близькою вам?

Ліберально-демократична. Я корінний киянин, а кияни за своїми принципами - це ліберальні люди. І природно, для мене вкрай важливими є демократичні цінності. Як говорив Черчіль: «Демократія - це найгірша форма правління, але нічого кращого в світі поки що не придумано».

- Що стало вашим найбільшим особистим досягненням в політиці?

- У першу чергу своїм досягненням я вважаю нашу перемогу в 2004 році - Майдан і обрання Ющенка президентом, в якому я брав безпосередню участь, будучи заступником начальника штабу. Вважаю, що та команда була кращою за всю історію України. Мені прикро, що вона розпалася.

- Хто у світовій та українській політиці є для вас авторитетом?

- Однозначно, прикладом для себе вважаю Черчіля, який був явним антикомуністом, і незалежно від того в якій партії він перебував, вектор його діяльності завжди залишався антикомуністичним. Серед українських - це Геннадій Йосипович Удовенко, завдяки якому я і прийшов у політику. До певного моменту таким для мене був Ющенко.

- До якого?

- До того, як він балотувався в 2009-2010 році у президенти. До цього моменту я все міг би пояснити людям, але не після. Адже тоді він, по суті, опосередковано підтримав Януковича, який, на мою думку, є повним антиподом Ющенка за світоглядом, способом та історією життя.

- А кому б з політиків ви ніколи не подали руку?

- Точно ніколи б не подав руку Колесніченку з Партії регіонів, якого я вважаю людиною, яка проводить антидержавну політику. І тим, хто представляє Компартію. Втім, у нинішній Верховній Раді багато персоналій, які хоч і носять депутатський значок, але точно не є політиками.

- Як Ви оцінюєте роботу нинішньої київської влади?

Як корінному киянину мені соромно за все, що відбувається у рідному місті. Київ і країна в цілому потребують змін. І я знаю, що їх реально здійснити. Хоча, заради справедливості, нинішня столична влада краща за попередню. Але, перш за все, мені в ній не подобається те, що вона залежить від Адміністрації Президента. Київська влада має залежати тільки від киян. Вона не може бути призначена згори. Якщо кияни обрали хорошого мера - це їх перемога. Якщо поганого - несіть свій хрест, адже ви за нього голосували.

А щоб посаду мера не можна було дістати за допомогою технологій - вибори в столиці повинні проходити в два тури. Ось коли мер отримає мінімум 51% голосів киян, тоді він стане справжнім мером. 20% - це не вибір киян. Якщо я пройду в парламент, то буду відстоювати цю точку зору - вибори міського голови повинні проходити в два тури. Це чесно і справедливо.

Крім того, я вважаю, що посаду голови КМДА потрібно ліквідувати. Я переконаний, що в Києві має діяти самоврядування, а мер обов'язково повинен надавати публічний звіт про використання бюджетних коштів. Найкраще - в прямому ефірі на телебаченні. Також необхідно прийняти ряд важливих рішень, що стосуються питання тарифів. Необхідно зупинити їх зростання, зробити так, щоб жителі столиці чітко розуміли, звідки беруться ці цифри, скільки і що коштує, а головне - чому.

Зараз кияни відчувають на собі, що нинішня влада перетворила столицю на дійну корову державного бюджету. 50% надходжень до бюджету міста забирають в центральну скарбницю, а це - 7 млрд. грн. на рік! Я переконаний, що гроші громади повинні залишатися в місті і працювати на киян.

Тому я буду ініціювати, перш за все, зміни до Бюджетного кодексу, які повернуть киянам зароблені кошти. За рахунок цього місто зможе відремонтувати і побудувати дороги, модернізувати систему ЖКГ, профінансувати на належному рівні медицину, забезпечити гідну соціальну допомогу.

Прийняття цих важливих ініціатив на законодавчому рівні я буду домагатися у наступному парламенті після обрання.

- Як ви вважаєте, в якій сфері ви можете працювати більш ефективно – в якості парламентарія чи управлінця?

- Безумовно, в якості парламентарія. Я по своїй природі ліберал, люблю говорити з людьми, переконувати їх. І вважаю, що в парламентському середовищі більш ефективний, ніж у виконавчих органах влади. Я - кадровий офіцер, керував великим комерційним підприємством, в ранні роки досяг досить серйозних результатів - в 25 років вже заробив перший мільйон доларів. Я хочу, щоб у якомога більшої кількості людей була така можливість - максимально реалізувати себе в тій чи іншій сфері, чи то бізнес, чи то культура, громадська або професійна діяльність. Погодьтеся, жити в багатому суспільстві набагато приємніше і безпечніше, ніж в бідному.

- З якими політичними силами ви б спрацювалися в новому парламенті?

- Я можу сказати точно, з ким не зміг би працювати - з партією комуністів. За політичним вектором, безумовно, легше за все було б знайти спільну мову з Об'єднаною опозицією і партією УДАР. Якщо брати якісь важливі і потрібні питання економіки, то, можливо, навіть з Партією регіонів. Якщо я, звичайно, буду бачити, що вирішення цих питань йде на благо країни. Наприклад, в тому, що стосується податку на розкіш. А також я вважаю, що шкала оподаткування повинна бути прогресивною: чим людина багатша, тим більше вона платить. Це справедливо, і такий законопроект я, безумовно, підтримаю.

У чому полягають Ваші політичні амбіції? Яка головна мотивація вашого походу на вибори?

На сьогоднішній день Україні повністю загрузла в корупції. Основне джерело цього явища - політична корупція у владі. Після виборів політики у своїй більшості відразу забувають про інтереси людей. Це стосується і Президента, і депутатів парламенту і місцевих рад. Як подолати політичну корупцію? Перш за все, потрібно створити систему підзвітності влади народу.

Тому, як депутат я буду підтримувати повне скасування недоторканності народних депутатів і Президента, закон про імпічмент Президента, а також закон про відкликання народних депутатів і депутатів місцевих рад. Це зробить громадський контроль реальним інструментом впливу на роботу політиків у владі.

Коли я обирався в парламент в 2002-му році, моя головна політична амбіція полягала в тому, щоб опозиційний кандидат Ющенко переміг на тих виборах. Коли обирався в 2006-му році, своє основне завдання бачив в тому, щоб Україна була сильною незалежною державою. Зараз, коли я йду в 2012-му році на вибори, то хочу, щоб в нашій країні відбувся реванш демократичних сил. Ми створимо демократичну більшість у парламенті, звільнимо Тимошенко і Луценко, припинимо політичні переслідування і повернемося на європейський шлях розвитку. Це моя політична амбіція і на цей результат я готовий цілеспрямовано і серйозно працювати.

У столичному окрузі, де ви балотуєтеся, прогнозується досить серйозна конкуренція. По вашому округу йдуть кандидати і від Об'єднаної опозиції, і від УДАРу, і від Української народної партії. Не боїтеся того, що саме з вами будуть «воювати» всі?

Я абсолютно не боюся того, що зі мною будуть, як ви висловилися, «воювати». Я завжди залишався чесний перед людьми, не зрадив своїм політичним принципам, був і залишаюся в опозиції. З повагою ставлюся до своїх колег-опозиціонерів, але вважаю, що перемогти повинен найсильніший. Переконаний, що кияни приймуть правильне рішення і голосно заявлять про свій вибір на користь демократії, тим самим показавши приклад всій країні.

Адже кияни - це особлива спільнота людей. Вперше я це по-справжньому відчув, коли був курсантом військового училища. У 1991 році, в дні путчу ДКНС (ГКЧП), нам в будь-який момент могли віддати наказ вийти проти людей. Нам вже видали каски, бронежилети, решту спорядження, на плацу стояли БТР-и, були заряджені автомати. І у нас в казармі була дискусія: будемо стріляти чи не будемо? Думки розділилися 70% на 30% - тих, хто не збирався застосовувати зброю, було більше. Всі без винятку кияни навідріз відмовилися стріляти. А як? Адже там друзі, родичі, однокласники. Це була стовідсоткова підтримка і спільне рішення. Ось і зараз я впевнений, що кияни покажуть свою згуртованість на виборах.