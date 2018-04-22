Росія виписала Україні чек за політичний бенкет?

Газпром готується відключити Україні газ? ВАТ «Газпром» знову нагадав українцям – і не тільки – про складні газові відносини з Україною. Газовий монополіст Росії надіслав днями своїм європейським партнерам повідомлення про начебто невиплачені борги України. Українські чиновники навперебій кинулися коментувати цю подію: за словами більшості з них, ніякого газового боргу держави Україна перед головним постачальником не існує. А є (можливо) борги господарських суб’єктів – посередників, через яких проходять розрахунки. Політики заявляють, що газове питання Москва переводить у політичну площину й таким чином висловлює своє ставлення до результатів парламентських виборів.

Андрій Окара, російський політолог

ГАЗПРОМ ПІДМІНЯЄ РОСІЙСЬКИЙ МЗС?

Як правило, після виборів в Україні Росія передає Україні “вітання” через МЗС. Цього разу вони передали своє “вітання” через Газпром. Розмови про борг можна сприймати як ставлення до розкладу політичних сил в Україні після виборів. Хоча, звичайно, видають, що це “випадковий збіг”. Скільки б вони так не говорили... А якщо згадати заяву Черномирдіна перед виборами про те, що ціна на газ залежатиме від результатів виборів, не залишається жодних сумнівів щодо цього послання...

Політика в українському напрямку з боку Москви будується на уявленні про те, що економічні питання можуть бути важелем впливу на політичну сферу. Така формула є підтвердженням того, що Росія перетворюється на державу-корпорацію, і даний метод політичного впливу характерний для такого типу держав. Коли на перший план виходять економічні питання, що використовуються для політичного впливу, говорити про якісь союзи чи платформу для вироблення узгодженої геополітичної та стратегії вже не доводиться.

Подальшої розкрутки цього питання слід очікувати вже тоді, коли стане відомим формат майбутньої коаліції і склад нового уряду.

Тим більше що Тимошенко вже обіцяла, ставши прем’єром, змінити схему поставок газу в Україну. Але питання – чи справді вона очолить уряд, а якщо й так, то яким чином будуть розподілені портфелі...

Юрій Пахомов, директор Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України

МОСКВА ХОЧЕ ВИПЕРЕДИТИ УКРАЇНУ?

Спекуляції розводити не можна – треба платити... Скільки б не говорили наші політики й чиновники про те, що це питання політичне, – то лише їхні здогадки. Хоч я не виключаю, що так і є...

Чому Газпром заявив це своїм європейським партнерам? Москва чудово знає: якщо вона першою надішле цю інформацію в Європу, буде одне трактування, якщо ми першими – зовсім інше. Україна завжди спирається на Євросоюз у питаннях інформаційної підтримки. Росіяни вже знають наші правила й намагаються нас випереджати.

Володимир Лупацій, виконавчий директор Центру соціальних досліджень "Софія"

УКРАЇНА ВТРАТИЛА ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ З РОСІЄЮ?

Це геостратегічне питання. Приємно, що завершення виборів в Україні є кнопкою, за допомогою якої Газпром робить нові стратегічні заяви. Справа в тому, що йдеться не лише про Україну. А про геоекономічне позиціонування Газпрому... Він заявив, що переглядатиме ціни на газ для європейських споживачів. Оскільки базова ціна, на основі якої відбувається розрахунок, змінилася.

У даному випадку Росія розмовляє з Європою через Україну – і навпаки. Політизація економічного питання в Україні – лише інструмент для того, щоб зайняти кращу геоекономічне позицію в переговорах з Європою.

У цьому плані проблема не в тому, що здійснюється тиск на Україну (економічний тиск у контексті політичного). Наша держава взагалі не позиціонується в просторі геоекономіки. Україна й надалі сприймає себе як державу, що має двосторонні відносини з Росією. Але їх насправді немає. Звісно, Росія враховує якісні зміни у внутрішньополітичному розкладі в Україні. Але її мотивація взагалі поза межами українсько-російських відносин.

Таким чином, доки Україна не поверне формат двосторонніх відносин – а для цього треба стати цікавою для північного сусіда, – доти ми не зможемо побудувати паритетні відносини. З боку нашої держави має виходити ініціатива щодо моделі двосторонніх відносин. Але такої ініціативи поки що немає, Україна не сформулювала свою проросійську політику, вона не знає, яка Росія їй потрібна. Маємо побачити двосторонні відносини у більш широкому масштабі – російсько-європейських, російсько-американських, російсько-китайських відносин...

Кость Бондаренко, політолог, директор Інституту проблем управління імені Горшеніна

РОСІЯ ХОЧЕ ШИРКИ?

Росія фактично всю нашу виборчу кампанію підозріло мовчала, тепер зрозуміла, що час вступати в активну діяльність, впливати на ситуацію в Україні. Ось таким чином вони намагаються підказати українському керівництву, який формат коаліції їм потрібен. При цьому натякають, мовляв, ми не проти будь-якої коаліції, але у вас, між іншим, є борг, і вам ще підписувати угоду про ціну на газ на наступний рік...

Отже, у нас готуються оголосити про створення помаранчевої коаліції, а Росія таким чином її вітає і просить заплатити... Чек за бенкет, образно кажучи.

У разі інших результатів виборів реакція була б така сама, але Росія нагадала б про цей борг під час підписання угоди на поставки на наступний рік або під час переговорів про газотранспортний консорціум і про те, хто має ним володіти.

Дмитро Стаховський