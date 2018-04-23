Регіонал Кисельов: Ми з Чечетовим хірурги, а не терапевти

На запитання УНІАН відповів 35-й номер списку ПР Василь Кисельов, відомий своєю радикальною позицією в Партії регіонів. Він є першим заступником голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді п`ятого скликання, керівником Кримського республіканського відділення ПР. ЯНУКОВИЧ - ІДЕАЛЬНИЙ ВАРІАНТ Василю Олексійовичу, Ви задоволені результатами виборів? Чи виправдалися Ваші сподівання? Ні, звичайно. Ми абсолютно обгрунтовано розраховували на вищий результат. Для цього були серйозні передумови і аргументи. Те, що списки були зроблені дуже неякісно і що проти нашої партії задіяли потужний чорний піар, серйозно вплинуло на результати голосування.

Ви вважаєте, фальсифікації мали місце? Безумовно... Сьогодні ми володіємо абсолютно достовірною інформацією про те, що прикордонна служба не виконала вимоги закону ст. 102 ч.3 п. 9, де чітко написано, що за три дні до дня голосування вона зобов`язана надати в окружні виборчі комісії списки громадян, які виїхали за межі країни і не повернулися на день голосування. У нас є поіменна електронна версія тих, хто виїхав за останні п`ять років з України і які не повернулися на день голосування. І таких осіб за нашими списками 3 мільйони 497 тис. чоловік. За матеріалами прикордонної служби зі списку викреслили 570 тис. чоловік. У 6 з гаком разів більше людей залишилися в списках. І у нас є абсолютна упевненість в тому, що за цих людей проголосували.

Зараз цим питанням серйозно зайнялися соціалісти. Вони звернулися до суду і виборчої комісії з вимогою дозволити перевірити результати голосування в декількох областях Західної України.

Як Ви сприйняли поразку соціалістів? Мороз йшов з “помаранчевими”, і, власне, його голоси привели Ющенка на пост Президента країни. Він дав 9% голосів. Потім 6% голосів дали йому можливість формувати “помаранчеву” коаліцію. Але він як принципова людина вийшов на знак протесту з тієї коаліції після того, як Ющенко і його команда узяли курс на торпедування конституційної реформи (Ющенко захотів диктаторських повноважень, повернути повноваження Кучми).

Партія Мороза не пройшла до парламенту тільки тому, що з нього зробили образ зрадника.

Але ж Мороз визнав свою поразку. І, до речі, заявив, що хотів би бачити в кріслі прем`єра Юлію Володимирівну... Я хочу сказати, що за домовленістю між “Нашою Україною” і БЮТ вона - прем`єр-міністр, і 50 на 50 вони ділять пости в майбутньому Кабінеті міністрів. Але народ має знати: якщо Тимошенко знову очолюватиме уряд України, то це буде ще більша трагедія для народу України. Якщо тоді (у 2005 році) Президент вчасно усунув її з посади, то зараз це завдасть непоправної шкоди державі.

Починаю аргументувати. Народ же пам`ятає, які обіцянки давала Тимошенко. Їй доведеться до бюджету на 2008 рік знайти і закласти 68 мільярдів гривень на відшкодування непогашених внесків населення. Вона ж сказала: “За два роки погашу”. 22 мільярди їй доведеться закладати до бюджету (а ми допоможемо!) на перехід армії з 1 лютого на професійну основу, 67 мільярдів - на ті пільги, які вона відсудила в Конституційному суді. Плюс тарифи на ЖКГ. Юлія Володимирівна сказала, що вони вирішать питання зниження тарифів ЖКГ. Ми згодні.

Але вона забула, що саме після того, як вона розірвала договір з Газпромом по $50, Росія вже послала сигнал - яким буде уряд, такою буде і ціна на газ. І не сумніваюся, що з 1 січня вона буде не $130, а не менше $230.

Ми обов`язково допоможемо, щоб Юлія Володимирівна виконала свою обіцянку закрити всі потреби населення України дешевим газом, який видобувається в Україні... Мороз, коли сказав, що Юлія Тимошенко - явний претендент на пост прем`єра, не сказав нічого нового ні для кого. У них є домовленість. Але це були домовленості передвиборчі. А коаліція формується з фракцій. А імперативного мандата на сьогодні немає і, сподіваюся, не буде. От чому паніка в таборі “помаранчевих”.

ТРЕБА НА П`ЯТЬ РОКІВ ВВЕСТИ МОРАТОРІЙ НА ВСІ ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗКОЛЮЮТЬ УКРАЇНУ А як Ви розцінюєте заяви Президента про формування коаліції? Президент думає про майбутнє країни. Він правильно орієнтований на те, що треба об`єднати Україну. Вона на сьогодні поділена, і розкол ще більш посилюватиметься. Явної переваги немає. Населення віддало свої голоси 50 на 50. Захід і центр знову “помаранчеві”, південний схід - біло-блакитний з комуністами. Тому тут Президентові треба думати, як захистити країну від потрясінь. Якщо Тимошенко буде прем`єр-міністром, це буде нестабільність - як політична, так і економічна. А, враховуючи, що Президент викинув її з посади прем`єра за конкретні помилки, не думаю, щоб він знову наступив на ті самі граблі, призначаючи її прем`єр-міністром.

Що ж до призначення Януковича прем`єр-міністром, то це був би найідеальніший варіант для країни, і для Ющенка зокрема. Він бачить, що з приходом Януковича економіка починає працювати. Не дихати, а працювати. А те штучне дихання, яке збирається їй робити Тимошенко, буде тимчасовим. Вона економіку країни не оживить, вона її задушить.

Тому у Ющенка сьогодні дуже серйозний є питання - як виходити з ситуації.

Я не думаю, що ми погодимося прикривати Ющенка і Тимошенко, давши туди декількох міністрів або навіть віце-прем`єра уряду. Це означає розчинитися і відповідати за їх помилки, не маючи можливості впливати на процеси. Що нам скажуть наші виборці? Тому що лінія “помаранчевих” не зміниться. Лінія “помаранчевих” буде на НАТО, “помаранчеві” душитимуть російську мову. Вони готові хоч завтра ОУН-УПА визнати воюючою стороною і дати статус воїнів Великої Вітчизняної війни.

У нас абсолютно різні ідеологічні цілі, напрями. Я вважаю, що всім політикам треба зупинитися, і, враховуючи, що жодна з політичних сил не має переважної підтримки населення, треба на п`ять років ввести мораторій на всі питання, які розколюють Україну.

Невже це Ви говорите? Ну, до розколів і референдумів ми ще повернемося. А в якому форматі Ви бачите коаліцію? Тільки широка коаліція. І формування коаліційного уряду за професійним принципом.

МИ БУДЕМО В КОНСТРУКТИВНІЙ ОПОЗИЦІЇ А якщо Партія регіонів опиниться в опозиції? Немає питань. Ми були в опозиції півтора роки, і нічого страшного не відбулося. Ми можемо працювати і в опозиції. Ми будемо в конструктивній опозиції.

Ми не заважали жодним рухом, жодною дією, коли вони створили коаліцію. Жодного разу, ніде, ні дудками, ні чим іншим. Ми приходили і працювали в залі, чекали, коли вони оберуть спікера, коли вони оберуть прем`єра і т.д. Вони билися три місяці і нічого не могли зробити. Це були їх внутрішні бійки за портфелі. Просто у них культ портфеля. У них сьогодні амбіції одержати посаду вищі, ніж турбота про державу.

А Ви яку посаду хотіли б посісти в уряді або парламенті? Я готовий працювати народним депутатом. Я працюватиму ефективно народним депутатом. Немає питань.

Литвин сказав, що не хоче крісла спікера, а Симоненко заявив, що не проти б його зайняти. Кого Ви бачите спікером? Я не хочу сьогодні давати оцінки. І той, і інший гідні бути спікером. Це вирішить створена коаліція.

НАС З ЧЕЧЕТОВИМ НАЗИВАЮТЬ ЯСТРУБАМИ ЗА НАШУ ЧІТКУ ПОЗИЦІЮ Вас відносять до радикального крила Партії регіонів і називають “яструбом” за різкі заяви на адресу опонентів. Ви згодні з такими висловами? Я готовий прийняти будь-яке ставлення до себе, окрім принизливого. Приниження я ніколи не потреплю. А те, що нас з Чечетовим (вказує на Михайла Чечетова, який сидить поряд ) називають “яструбами” за нашу чітку позицію, - це нічого. Я вважаю, що такі хірурги, до яких я себе відношу, повинні бути. Ми скальпелями діємо, ми не терапевти.

Я вважаю, що радикальні заходи ефективніші в лікуванні хвороби. Сьогодні країна дуже серйозно хвора. І я готовий до того, щоб вилікувати пацієнта, відсікти якусь частину тіла. Я дуже багато сказав цим. Адже ця гангрена може поширитися на всю Україну.

Щодо хірургічного втручання. Це може бути як відносно частини території країни, так і відносно конкретних посадовців.

НАМ ЗАБОРОНЯЮТЬ ГОВОРИТИ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ Ви вважаєте, що може бути територіальний розкол? Я вважаю, що не можна дуже довго випробовувати народ України на міцність, на терпіння.

Ось візьміть Крим. Там живе 65% етнічних росіян. І сьогодні нам зухвало забороняють говорити тією мовою, якою я думаю.

Невже забороняють?.. У Криму? У дитини базова мова російська, вона за національністю росіянин, 92% розмовляють російською мовою, а її в школі силою примушують вчити українську і забути російську повністю - тільки факультатив.

Ми говоримо, що ми європейська країна. То беріть приклад з Європи: Фінляндія - 2 державні мови, Бельгія - 4, Швейцарія - 3. Візьміть далі. Канада - 2 мови державні. Африку візьміть. Преторія - 9 мов державних...

Ми навіщо народ через коліно ламаємо? І це на догоду декільком областям із Західної України.

Так не буде, не може бути, щоб меншість керувала більшістю. Сьогодні вони за населенням на третину менше, ніж південно-східна частина України. Вони сьогодні промисловий потенціал мають всього лише 32%, в той час, коли 68% знаходиться на південному сході і частина в центрі. Сьогодні буквально всі західні області дотаційні. І вони збираються керувати Україною? Та не буде так! А якщо буде - то не довго.

З цим усе зрозуміло, можна не розвивати... Ось Микола Азаров заявив, що новий прем`єр отримає повну скарбницю, великий запас газу і зерна. В той же час публікують дані про те, що зовнішній борг України росте, сьогоднішню ситуацію з газом Ви теж знаєте... Сьогодні закачано 32 мільярди кубів газу в сховища, це всім відомо.

Здається, вісім з них вже віддали Газпрому... На зиму ми забезпечені, що б там хто не кричав.

Борг, на який ви натякаєте, - це борг господарюючих суб`єктів. Скажемо іншими словами, у наші сховища закачали газ російський і туркменський. Власники його не ми. Але він є. І за нормальної оплати його можна брати, використовувати і жити. Але якщо хтось думає, що можна брати його і не платити - то власник у будь-який момент може сказати: “Це не твоє, не чіпай. Я тобі за зберігання заплачу, а відправлю, куди мені буде потрібно”.

Жодних проблем у нас з газом немає. І з боргом зовнішнім за газ теж немає. Це підтвердив Бойко, який був в Москві.

Стосовно зерна... У нас спокійний мільйон тонн зерна. І нам повністю вистачить на прожиття.

Стосовно боргів. Це абсолютна неправда, що зовнішні борги ростуть. Я наведу таку статистику. Сьогодні мало хто знає про те, що зовнішній борг США на одного американця складає $27700. На одного росіянина - $870, а на одного українця - $188.

Тобто борг - це добре? Всі країни живуть у борг. Тільки Об`єднані Арабські Емірати не живуть у борг і Кувейт. Їм не треба - вони на нафті сидять.

Луценко кричав, що на 100 мільйонів збільшився зовнішній борг. Та він нічого не розуміє в цьому. Не йому судити про ці категорії. Ми могли б ще узяти в борг, пустити в оборот, щоб воно працювало на країну, на народ - це мистецтво економіста. А якщо сидіти, не залучати інвестиції, нічого не брати ні у кого, не розкручувати економіку, то гріш ціна таким економістам.

ЗА РЕФЕРЕНДУМ МИ ВЖЕ ЗІБРАЛИ 5 МІЛЬЙОНІВ ПІДПИСІВ Недавно від імені Партії регіонів Ви говорили про підготовку референдуму, на який буде винесено три питання: з приводу статусу російської мови, вступу в НАТО і виборів голів облдержадміністрацій. На якому етапі підготовка і які взагалі шанси проведення референдуму? Ми не могли не винести ці питання, оскільки цього вимагали виборці. Ми в процесі проведення виборів вивчили громадську думку і одержали чітку картину, що люди вимагають.

Щодо російської мови я вже сказав. Нам дорікала Тимошенко в прямому ефірі на “Свободі слова” (на жаль, мене там не було, і я не міг нічого сказати, тільки в екран дивився і зубами скрипів, коли вона нахабно брехала на всю Україну), що ми не внесли законопроекти по мові. Ми внесли 18 законопроектів. А чому ми не ставили на голосування? Тому що є норма в Конституції. Якби винесли на голосування (а нас тоді був 261 депутат), ми знали, що Ющенко його ветує. Він ніколи цього не допустить. Ми були впевнені, що Тимошенко нас підтримає. Але коли на з`їзді в Києві Тимошенко заявила про те, що російська буде другою державною тоді, коли “Всі досконало вивчать українську”, ми зрозуміли, що вона нам тут не помічник.

Ми почали виконувати свої програмні цілі по російській мові, але в розділі 13 Конституції є чітка норма, яка свідчить, що у випадку, якщо питання, яке стосується внесень змін до Конституції, не підписане Президентом, то повторно це питання ми можемо ставити тільки в наступній каденції, тобто через 5 років. Ми ж не могли ризикувати. Ми ж розуміли, що Тимошенко нас не підтримує, а у нас тільки 261 голос, а не 300. Що ми божевільні - спалити питання на 5 років уперед?

По НАТО. Люди пам`ятають, що НАТО - це агресивний блок. Куди вони не ступлять - там кров, там розруха. НАТО - це розгромлена Югославія, розбомблений Ірак, до того ж - ні за що. Сьогодні Україна в безпеці, адже найбільш безпечна країна та, яка не входить ні в який блок. Путін сказав, що варто нам лише вступити в НАТО, і в ту саму хвилину проти кожної ПРО США будуть націлені їх ракети. Ми одержуємо безпеку чи небезпеку від того, що поставимо ракети?

Я впевнений, американці ніколи не переконають наш народ. На сьогодні тільки 12% населення України за те, щоб Україна вступала в НАТО. Ми повинні розуміти, що варто тільки завтра нам увійти до НАТО, післязавтра якщо не розрив, то дуже серйозне охолодження відносин з Російською Федерацією.

Адже це треба буде армію переводити на нові стандарти, на стандарти НАТО. А у нас сьогодні оборонний комплекс дає нам мільярдні прибутки до бюджету. Ми разом з Росією випускаємо ракети “Зеніт”, “Морський старт” і ракети бойові. І лише ми увійдемо до НАТО - ми відразу всі ці замовлення втратимо...

Це ми вже чули не раз. Коли плануєте проведення референдуму? Ми почали цю роботу дещо поспішно, не скрізь створивши, як цього вимагає закон, ініціативні групи. Всі були зайняті виборами. Але ми зібрали 5 мільйонів підписів. Хай зараз перевіряють, подивимося, що вони залишать, враховуючи, що там є дуже короткий термін на проведення збору підписів. Якщо залишать 3 мільйони необхідні для проведення референдуму, значить - Президент повинен призначити дату. Якщо не залишиться - заново готуватимемося і проводитимемо збір підписів, як того вимагає закон.

Після виборів ЦВК цілий тиждень не міг одержати дані з деяких ділянок Вашого рідного Сімферополя. Ви не знаєте, які там були проблеми? Знаю. Нахабство людей, які сьогодні в БЮТ і в «Нашій Україні», народилося раніше них, самих.

У моєму рідному Червоногвардійському районі 8-а окружна виборча комісія не могла підвести підсумки виборів, тому що там чотири господарства маріупольського соціаліста Бойка (він там розмістив свої цехи). Очікували, що там будуть серйозні голосування за соціалістів. І для того, щоб зірвати підведення підсумкового голосування по цьому округу, “Наша Україна” і БЮТ не були на засіданні комісії. А Тимошенко вистачає нахабства заявляти, що біло-блакитні зривають підбиття підсумків.

Дуже хотілося б, щоб люди, врешті-решт, навчилися відрізняти - хто говорить правду, а хто нахабно бреше. І до того часу, поки вони не навчаться розрізняти, де правда, а де брехня, якщо вони віритимуть красивим словам, красивим жестам, усмішкам і білому одягу, доти вони не матимуть можливості нормально харчуватися, вчити своїх дітей, лікувати своїх стареньких, жити як нормальні цивілізовані люди.