Регіонал запідозрив міжнародних спостерігачів у співпраці з опозицією

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції, коментуючи заяви канадських спостерігачів про вибори в Україні.

“Зміст звітів деяких канадських організацій, на жаль, уже відомий. І ці звіти є негативними. Керівник делегації Всесвітнього конгресу українців уже озвучив свою позицію: вибори в Україні не можна визнавати демократичними й такими, що вже відбулися відповідно до міжнародних стандартів”, - сказав Л.Кожара.

Він зазначив, що подібні заяви не сприяють авторитету тих організацій, які їх роблять. “Також вони негативним чином впливають на хід передвиборної кампанії в самій країні. І стають інструментом у боротьбі політичних сил України”, - сказав депутат.

“Для мене такі заяви - повне відтворення заяв деяких опозиційних сил в Україні. А це свідчить про те, що певні міжнародні спостерігачі дуже тісно співпрацюють із деякими опозиційними силами, що є порушенням міжнародного права і законодавства країни”, - додав Л.Кожара.