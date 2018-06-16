Нова Верховна Рада запрацювала: без стусанів не обійшлося (фоторепортаж)

Нова Верховна Рада запрацювала: без стусанів не обійшлося (фоторепортаж)

13:23, 12 грудня 2012
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З першими "тушками", першою бійкою, дрес-кодом для опозиції, але без Президента стартувала нова Верховна Рада.

Початок роботи нової Верховної Ради знаменувала бійка. Батька і сина Табалових, які стали нардепами під прапором опозиції, але не примкнули до неї у ВР, стусанами виштовхали з сесійної зали.

Свобода
Свобода
Таїсія Повалій
Віталій Кличко
Філарет та Юрій Іванющенко
Урядова ложа
Рада
Юхим Звягильский

Зі слів Литвина, присягу склали 444 народних депутати. Опозицію така заява обурила, оскільки батька й сина Табалових у сесійному залі на момент присяги не було. «Тушки геть!», - почали кричати депутати від опозиції, однак згодом всі заспокоїлися і приступили до розгляду питань порядку денного. Одним з його питань може стати і обрання прем'єра, принаймні, на це сподівається Янукович в далекій Індії.

Фото УНІАН

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