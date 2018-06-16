Нова Верховна Рада запрацювала: без стусанів не обійшлося (фоторепортаж)
З першими "тушками", першою бійкою, дрес-кодом для опозиції, але без Президента стартувала нова Верховна Рада.
Початок роботи нової Верховної Ради знаменувала бійка. Батька і сина Табалових, які стали нардепами під прапором опозиції, але не примкнули до неї у ВР, стусанами виштовхали з сесійної зали.
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Зі слів Литвина, присягу склали 444 народних депутати. Опозицію така заява обурила, оскільки батька й сина Табалових у сесійному залі на момент присяги не було. «Тушки геть!», - почали кричати депутати від опозиції, однак згодом всі заспокоїлися і приступили до розгляду питань порядку денного. Одним з його питань може стати і обрання прем'єра, принаймні, на це сподівається Янукович в далекій Індії.
Фото УНІАН
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