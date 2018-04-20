Тимошенко, Ахметов і друга хвиля реприватизації

На запитання УНІАН відповідають політологи

Чого ви чекаєте від майбутньої парламентської коаліції?

Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»: Підписати зразу після виборів угоду про коаліцію - означало б підписати її на умовах БЮТ, а це для НУ та СПУ - фактична капітуляція. Тому вони підпишуть її, відстоявши якісь кадрові та програмні позиції.

На сьогодні найбільш імовірна помаранчева коаліція. Щоправда, за місяць-півтора, які залишаються до офіційного початку роботи Верховної Ради може багато що змінитися. Наприклад, можуть виникнути серйозні проблеми, коли затверджуватимуть уряд за персоналіями. Я припускаю випадки “не солідарного” голосування. Якщо до Верховної Ради пройдуть блок Вітренко та Литвина, то можлива спроба формування більшості навколо Партії регіонів. І я не виключаю, що окрему гру навколо “Регіонів” може розпочати Соціалістична партія.

Щодо чуток про те, що Петро Порошенко переконує Ющенка домовлятися з “Регіонами”, то чинник впливу Порошенка на Президента перебільшують. Його використовують як “страшилку під час переговорів.

Вадим Карасьов, політолог, директор Інституту глобальних стратегій: Я не виключаю ані так званого міксу коаліцій навколо Партії регіонів та НУ, ані чисто помаранчевого союзу. Я припускаю, що в боротьбу за варіант НУ – “Регіони” включився Петро Порошенко. До цього штовхає логіка. Юлія Тимошенко у цій ситуації, незважаючи на те, що вона партнер по політичному табору, персонально, як політик, є вкрай некомфортною особою для бізнесового оточення Президента і для самого Президента.

Андрій Єрмолаєв, директор Центру соціальних досліджень “Софія”: З одного боку, зараз немає підстав чогось такого вимагати від політиків, коли ще не оголошено результати виборів. Ми спираємося лише на соціологію. По-друге, навіть процедурно це буде можливо тільки тоді, коли вони вступлять у свої повноваження. Тож ми дещо гарячкуємо...

Протягом усієї передвиборчої кампанії вони говорили, що все буде відкрито, що їхні позиції будуть зрозумілі. Вони обіцяли, що будуть пропозиції до плану дій, обіцяли публічно пропонувати свої кандидатури, оголошувати своє бачення уряду. І начебто жодної катастрофи не відбулося. Ну, програла “Наша Україна” БЮТ. Теж мені велика національна трагедія, мене починає дратувати те, що істерика однієї партії перетворюється на національну проблему. Але раптом виявилося, що жодна з політичних партій не каже, що вона збирається робити далі. Усі роблять загадковий вигляд, говорять про пленуми, переговори, політради. Боюся, що ми знову станемо свідками змов. Звичайно, що має бути кулуарний формат. Але дуже хотілося би знати принципову базу й кадрові пропозиції політиків. Чи формуватиметься демократична коаліція чи, скажімо, проросійська коаліція, який буде тендер прем’єрів. Який буде тендер програм. Наприклад, щодо ЄЕП або лібералізації торговельного режиму з Європою. А ми поки що нічого такого не почули.

Тепер про коаліцію. Навіть якщо домовляться БЮТ, Наша Україна та соціалісти, це не буде помаранчева коаліція, це буде дуже прагматичний союз, який буде доповнений кимось із другої ліги, або навіть і Партією регіонів. Або буде задекларовано політичний союз, а нові учасники додадуться потім. Олександр Мороз досить відверто сказав - ми за відкриті формати.

Чому ця коаліція не буде помаранчевою? Зміст терміну уже вичерпаний. І БЮТ, і Наша Україна, і соціалісти мають різні економічні погляди, різну управлінську культуру, різне тлумачення системи зовнішніх орієнтирів. Я не бачу можливості напрацювати спільну ідеологічну платформу, але не виключаю, що розбіжності не заважатимуть виробити спільну антикризову п

Якщо прем’єром стане Тимошенко, чи допускаєте, що Україна знову візьметься за реприватизацію?

Володимир Фесенко: Швидше за все, прем’єром таки стане Юлія Тимошенко. Тоді я припускаю реприватизацію. Тобто перегляд її результатів за рішенням судів...

Вадим Карасьов: Реприватизація у разі прем’єрства Тимошенко буде. Полягатиме як у створенні механізму доплат за власність, так і у формі відбирання. І це непокоїть... Але я не думаю, що це буде широкомасштабна кампанія, радше вона проходитиме у формі “точкових” акцій.

Андрій Єрмолаєв: Пані Тимошенков виступає з державних позицій нової державної справедливості. Не говоритиму, чи є в цьому якесь особисте підґрунтя чи ні, але є підозри, що це не робиться з точки зору абстрактного гуманізму. Думаю, отримавши серйозну посаду у виконавчій або законодавчій владі, вона активно педалюватиме проблему перерозподілу власності. А приводів для цього може буде багато.

Чи переглядатимуться газові угоди з Росією?

Володимир Фесенко: Перегляд газових угод – одне з найбільш болючих питань, бо насправді модель, яку запропонувала Юлія Тимошенко реалізувати неможливо. Повернутися до ціни 50 доларів нереально. Якщо звернутися до Стокгольмського арбітражу, то тяганина триватиме багато місяців, якщо не років. У такій ситуації не зацікавлений Захід. Йому досить того, що було на початку січня. Гадаю, Тимошенко спробує у стилі кавалерійського нападу вирішити це питання в переговорах із Туркемнбаши. Спробує, можливо, домовитися з Росією, але максимум, що їй удасться – це прямі відносини між Газпромом та Нафтогазом України. А щодо ціни, можемо розраховувати на 160 - 180 доларів за тисячу кубів. Але, боюся, спроби переглянути домовленості призведуть до нового зростання ціни.

Вадим Карасьов: Газові угоди будуть переглянуті, але не так, як обіцяє Тимошенко.

Андрій Єрмолаєв: Те, що газові угоди будуть переглянуті, Тимошенко заявила сама. Вона денонсуватиме чинні угоди, аби пристроїти своїх колишніх партнерів.

Якою буде роль Ахметова в парламенті? Чи ходитиме він на засідання?

Володимир Фесенко: Не думаю... Але він хоче стати політичною фігурою. Припускаю, що ми ще побачимо його політичну презентацію у столиці. У майбутньому він намагатиметься утвердитися в публічній політиці. Я не сприймаю прогнозів щодо його прем’єрства. Але він залишатиметься стратегічною фігурою в Партії регіонів і впливатиме на багато рішень. І якщо проект “помаранчева коаліція” не вдасться або якщо вона розвалиться за кілька місяців, тоді саме Ахметов стане головним кулуарним ідеологом та майстром формування цієї коаліції. Його інтерес полягає, зокрема, у встановленні конструктивних відносин з Президентом та створенні респектабельного іміджу на Заході.

Вадим Карасьов: Ринат Ахметов залишиться як один із ключових гравців на українському політичному полі. Юлія Тимошенко та Віктор Ющенко завжди зважатимуть на нього, бо без Ахметова кожен з них втрачає здатність до маневру.

Андрій Єрмолаєв: Добре, що пан Ахметов з’явився як політичний, а не тіньовий діяч, але не варто перебільшувати його бажання сидіти в залі. Я думаю, що і в уряд він не піде, і навряд чи буде активним депутатом. Але однозначно, що він буде більш доступним для преси і стане активним учасником різних переговорів - залежить передовсім від команди Ахметова.