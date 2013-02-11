Опозиція прогнозує, що бійка у ВР буде наступного тижня
Керівники фракцій Верховної Ради України завтра продовжать консультації щодо розблокування роботи парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам керівник фракції «УДАР» Віталій Кличко.
Відповідаючи на запитання про результати сьогоднішніх переговорів, він сказав: «перенесли на завтра».
При цьому В.Кличко додав, що позиція опозиційних фракцій про необхідність особистого голосування кожного депутата парламенту залишається незмінною.
У свою чергу, керівник фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк прогнозує, що наступного тижня влада планує організувати силове розблокування роботи парламенту.
“Ми до цього готові”, - зауважив А.Яценюк.
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Він додав, що опозиція готова поновити роботу парламенту хоч завтра, за умови, що депутати з Партії регіонів “почнуть приходити на роботу і голосувати особисто”.