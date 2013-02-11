Опозиція прогнозує, що бійка у ВР буде наступного тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам керівник фракції «УДАР» Віталій Кличко.

Відповідаючи на запитання про результати сьогоднішніх переговорів, він сказав: «перенесли на завтра».

При цьому В.Кличко додав, що позиція опозиційних фракцій про необхідність особистого голосування кожного депутата парламенту залишається незмінною.

У свою чергу, керівник фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк прогнозує, що наступного тижня влада планує організувати силове розблокування роботи парламенту.

“Ми до цього готові”, - зауважив А.Яценюк.

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Він додав, що опозиція готова поновити роботу парламенту хоч завтра, за умови, що депутати з Партії регіонів “почнуть приходити на роботу і голосувати особисто”.