Чечетов зі светром «Голосуємо особисто» зірвав овації у ВР (додані фото)

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, в сесійній залі Верховної Ради депутат М.Чечетов підійшов поспілкуватися до представників опозиції, які блокують президію та трибуну парламенту. Депутати з фракції “УДАР” в цей час накинули на плечі М.Чечетова червоний светр з написом “Голосуємо особисто”. Це викликало сміх в сесійній залі і депутати почали аплодувати.

Наразі блокування у ВР триває.