Чечетов зі светром «Голосуємо особисто» зірвав овації у ВР (додані фото)
10:46, 07 лютого 2013Політика
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Народному депутату від фракції Партії регіонів Михайлу Чечетову народні депутати з опозиції подарували червоний светр з написом “Голосуємо особисто”.
Чечетов нарвався на подарунок
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, в сесійній залі Верховної Ради депутат М.Чечетов підійшов поспілкуватися до представників опозиції, які блокують президію та трибуну парламенту. Депутати з фракції “УДАР” в цей час накинули на плечі М.Чечетова червоний светр з написом “Голосуємо особисто”. Це викликало сміх в сесійній залі і депутати почали аплодувати.
Наразі блокування у ВР триває.
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