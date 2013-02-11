У ПР побачили, що в опозиції почалася боротьба за нішу кандидата у президенти

Парламентська більшість не розглядає можливості проведення засідань парламенту в іншому приміщенні. Переговори про розблокування роботи парламенту продовжуються і є ймовірність завершити їх до 19 лютого. Про це під час брифінгу в кулуарах Верховної Ради у понеділок, 11 лютого, заявив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Володимир Олійник, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

«Ми будемо намагатися домовитися. Але водночас ми будемо апелювати до суспільства. І немає аргументів не працювати, якщо в залі є 230-240 депутатів від більшості», – заявив політик.

Водночас, на думку В.Олійника, блокування роботи ВР свідчить про те, що серед лідерів опозиції почалася боротьба за нішу єдиного кандидата у Президенти. За його словами, у опозиції немає ані моральних, ані правових підстав блокувати роботу парламенту. «Треба було відкрити сесію, подивитись, чи є порушення, а потім уже блокувати», – сказав він.

«Я категорично проти бійок. І з кожним днем у опозиції все менше бажання ходити і блокувати. Зайти у блокування легко, а вийти важко. І коли в один із ранків у зал зайде більше 200 депутатів, не буде морального права блокувати роботу. І депутати (від більшості) так само можуть піти за трибуну, у президію, чи там лише для опозиції місця? Але це для того, щоб розблокувати роботу ВР, щоб приймати закони», - заявив В.Олійник.

На тему: Опозиція прогнозує, що бійка у ВР буде наступного тижня

За словами депутата, опозиція навмисне відмовляється йти на компроміс: «Дії опозиції пояснити взагалі складно. Сесія Верховної Ради не відкрита. Захищаючи ст. 84 Конституції, не варто було витирати ноги об ст. 83. Вони по суті собі продовжили канікули, а були зобов'язані відкрити сесію. Опозиція паралізувала роботу комітетів. Тому блокування опозиції - антиконституційне, вони порушують цим ст. 83», - пояснив парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від опозиції 5 лютого заблокували роботу Верховної Ради, вимагаючи запровадження системи для персонального голосування.