Яценюк: Рибак відмовився відкликати позов щодо позбавлення Власенка мандата

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк повідомив сьогодні на брифінгу.

“Зрозуміло, що Рибак є частиною схеми по боротьбі з опозицією, і те, що відбувається зараз з депутатом Власенком, - це системний наїзд на опозицію. Зрозуміло, чому відмовився — іншого, ніж пряма команда Президента Януковича, пояснення в мене немає”, - підкреслив А.Яценюк.

На його переконання, В.Рибаку “страшно, хоча людина в такому віці і з таким досвідом роботи могла б все-таки в собі лишити хоча б залишки якоїсь совісті”.

А.Яценюк звинуватив В.Рибака в тому, що він хоче “зірвати роботу парламенту, особисто він очолив цей процес в парламенті щодо знищення опозиції й щодо дестабілізації роботи Верховної Ради”.

А.Яценюк не відповів на запитання, чи буде завтра опозиція блокувати роботу парламенту. Він зазначив, що зараз відбудеться засідання фракції “Батьківщина”, на якому вирішуватимуться питання щодо подальших дій опозиції.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня голова політради ВО «Батьківщина», народний депутат Олександр Турчинов заявив, що голова ВР Володимир Рибак вніс до Вищого адміністративного суду України подання щодо можливості позбавлення С.Власенка депутатського мандата у зв’язку з тим, що він незаконно суміщає депутатську діяльність із адвокатською.

За його словами, 27 лютого 9 із 17 членів регламентного комітету ВР провели засідання, не повідомляючи про це 8 опозиційних колег, на якому прийняли рішення про те, що С.Власенко має бути позбавлений депутатства через те, що займається адвокатською діяльністю.

О.Турчинов підкреслив, що рішення Регламентного комітету було передано В.Рибаку, який вже направив його до ВАСУ.

При цьому О.Турчинов нагадав, що С.Власенко 22 лютого написав заяву про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю. Він підкреслив, що, відповідно до українського законодавства, людина позбавляється права займатися адвокатською діяльністю одразу після написання відповідної заяви.