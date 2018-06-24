Перша кров: на Тернопільщині протистояння в облраді перетворюється на жорсткі бійки за участю нардепів

На Тернопільщині представники ВО «Свобода» викопали «томагавк війни», пояснюючи, що в них увірвався терпець дивитися на те, як влада перешкоджає введенню 19-ти нових депутатів Тернопільської облради. Відтак від мітингів, погроз і систематичних звернень та заяв «свободівці» перейшли до радикальніших дій – уже третій місяць вони блокують проведення сесій облради, унеможливлюючи прийняття бюджету області, а віднедавна оголосили «полювання» на голову ОДА Валентина Хоптяна, домагаючись його відставки. Дійшло уже у протистоянні і до першої крові. Заступник голови облдержадміністрації Петро Гоч, який прийшов 4 березня на збори націонал-патріотичних сил області закликати представників ВО «Свободи» відвідувати сесії, не промовивши і кілька фраз, тут же отримав спочатку копняка, а потім – удар кулаком в обличчя від нардепа-«сводобівця» Михайла Головка. Зараз цим інцидентом займаються правоохоронці.

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Активізацію «свободівців», які раніше обмежувалися виключно багатослівними мітингами та пустопорожніми погрозами, опоненти пов’язуть із бажанням посадити в крісло голови облради свого однопартійця. Після того, як голова обласної організації ВО «Свобода» Олексій Кайда наприкінці 2012 року став нардепом і склав свої повноваження голови облради, спроба просунути на цю посаду «свободівця» Василя Хомінця зазнала невдачі – в облраді представникам націонал-демократичних сил бракує голосів. Адже з тих пір, як у 2010 році 19 депутатів обласної ради (здебільшого від «Свободи») були обрані в інші місцеві ради, їх не замінили новими у зв’язку з бездіяльністю ТВК.

Через це представники ВО «Свобода», навіть маючи найбільшу в облраді фракцію, не в силі реалізовувати свої ініціативи щодо прийняття радикальних рішень на кшталт висловлення недовіри губернатору чи заяв від імені облради з критикою керівництва держави.

Після того, як в «обрізаному» депутатському корпусі ще й не набралося голосів за кандидатуру Василя Хомінця, ВО «Свобода», залучившись підтримкою фракцій УНП та «Нашої України», розпочала блокування бюджетних сесій. І якщо спочатку відсутність своїх депутатів на сесіях «свободівці» пояснювали «заметеними дорогами» чи «станом здоров’я», то невдовзі заявили прямо: доки не буде введено нових депутатів, скликати бюджетну сесію марно (а такі сесії уже було зірвано 5 разів!).

Коли ЦВК 11 лютого розпустила попередній тервиборчком як бездіяльний, здавалося, замкнуте коло починає розмикатися і ситуація ось-ось вирішиться. Але невдовзі стало очевидним, що влада, маючи свої сценарії щодо подальшої долі Тернопілської облради, лише випробовує представників ВО «Свобода» на міцність.

Оновлена ТВК, більшість у складі якої дісталися представникам Партії регіонів, Компартії та Народної партії, досі не може зібратися через брак кворуму. Не приходять на засідання саме члени провладних партій.

За таких обставин нових депутатів могла б ввести своїм рішенням ЦВК. Тим паче, що розпускаючи попередню Тернопільську обласну ТВК, центрвиборчоком позиціонував себе як орган, що відстоює чинне законодавство. Згадавши про невиконання рішень судів, якими членів ТВК зобов’язували ввести нових депутатів, ЦВК розпустила ТВК за «систематичні та грубі порушення положень Конституції України і Закону». Однак коли питання введення нових депутатів Тернопільської облради було 26 лютого винесено на засідання ЦВК, члени центрвиборчкому теж не прийняли даного рішення.

«Через свою заангажованість і безвідповідальність більшість членів ЦВК утрималися при голосуванні і рішення не було ухвалене. Таким чином ЦВК, порушуючи всі норми закону і ухиляючись від вирішення питання, своїми діями знівелювала вибір мешканців Тернопільської області, поглиблюючи дестабілізацію суспільно-політичного життя краю», – обурювався наступного дня голова обласної організації ВО «Свобода», нардеп Олексій Кайда.

Тим часом «Свобода» оголосила безстрокову акцію протесту «Хоптяна – до відповідальності!», вважаючи, що саме голова обладміністрації стоїть за блокуванням роботи територіальної виборчої комісії. Відтак «свободівці» пообіцяли приходити на всі важливі зібрання та наради за участю Валентина Хоптяна і вимагати в нього дотримання в області українського законодавства і забезпечення волевиявлення громадян.

26 лютого представники ВО «Свобода» у Тернополі прорвалися на розширену колегію облдержадміністрації за участю представника Адміністрації Президента України, перетворивши засідання на власний мітинг. Як наслідок, керівники районів на чолі з Хоптяном змушені були втікати з Тернополя і проводити колегію на задвірках області – у віддаленому райцентрі.

До речі, Хоптян того дня перед пікетувальниками колегії та перед очільниками «Свободи», які прорвалися у зал засідань, так і не з’явився. На засідання націонал-демократичних сил 4 березня депутати облради від Партії регіонів із закликом до представників «Свободи» взяти участь в бюджетній сесії теж прийшли не з Хоптяном, а його заступником Петром Гочем.

Невміння знайти спільну мову з депутатами облради від демократичного табору називають одним з слабких місць губернатора. Як і загалом його непублічність та ховання голови в пісок.

Валентин Хоптян, після призначення його на посаду, лічені рази брав участь в пленарних засіданнях облради, що невдовзі почало викликати обурення в депутатського корпусу.

А після скандальної смертоносної ДТП, яка трапилась у новорічну ніч 2012 року і яку пов’язували з губернатором, на табу перетворилися і прес-конференції з Валентином Хоптяном. Скоро мине рівно рік з часу останньої прес-конференції, на якій губернатор спілкувався з журналістами регіональних та всеукраїнських видань.

Після останніх «ляпасів» владі від ВО «Свобода» в політичних колах знову почала ширитися інформація про близьке звільнення Валентина Хоптяна. Тож не виключено, що уже невдовзі шляхи розв’язання проблеми неприйняття обласного бюджету та конфронтації з «Свободою» шукатиме інший губернатор.

Або ж влада піде іншим шляхом і таки вдасться до розпуску Тернопільської облради як бездіяльної. Звернутися до Верховної Ради з такою ініціативою Хоптян через неприйняття бюджету погрожував ще у грудні 2012 року.

Проблема лиш в тому, що розпуск облради чинній владі абсолютно не на руку. Наразі завдяки депутатам з блоку Литвина та «Єдиного центру», які увійшли в міжфракційне об’єднання «Стабільність і реформи», а також третій за кількістю фракції Партії регіонів голова ОДА може тримати під контролем прийняття чи неприйняття рішень у раді. Після перевиборів можливість появи «литвинівців» чи «єдиноцентристів» в складі нової облради виглядає вкрай примарною, а, зважаючи на провал на Тернопільщині усіх провладних кандидатів під час парламентських виборів, навряд чи особливо кількісною буде і фракція «регіоналів».

Інша річ, що програють від перевиборів і представники ВО «Свобода». Серед бюджетників області після блокування прийняття бюджету починають ширитися настрої невдоволення цією політичною силою. А останні радикальні вибрики «свободівців» із штурханинами та мордобоєм, теж, як виявилося, знайшли не підтримку в широких масах, а навпаки – осуд та висміювання.

Водночас «Свободі» доведеться ділитися місцями в списку та округами з членами демократичної коаліції, а поява «Батьківщини» та УДАРУ в стінах облради суттєво знизить вплив «свободівців» на процеси в області, який у них був ще донедавна, коли вони мали свого голову облради.

Не дивно, що озвучена Олексієм Кайдою у листопаді 2012 року заява про те, що у депутатів від «Свободи» в обласній раді не здригнеться рука здати мандати, так і залишилась на рівні слів.

От тільки посилення конфронтації між «сводободівцями» і владою в особі Хоптяна і Ко навряд чи грає на збереження чинного складу облради. Видається, її розпуск – не за горами.

Або ж станеться диво і «свободівці» таки доб’ються свого – введення нових депутатів і, можливо, навіть зміни голови облдержадміністрації. От тільки в контексті останніх «мордобоїв» влада тоді буде виглядати слабкою, тож навряд чи на Банковій погодяться на такий сценарій.

Андрій Вацик, Тернопіль

Андрій Вацик, Тернопіль