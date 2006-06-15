Янукович буде не прем`єром, а спікером

Політичні експерти вважають малоймовірним прем`єрство лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА в разі формування парламентської коаліції між блоком «Наша Україна» і Партією регіонів.

Про це свідчать результати опитування експертів, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Зокрема, директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що можливі дві кандидатури – Юрій ЄХАНУРОВ або Юрій ЛУЦЕНКО. «Для того, щоб «Наша Україна» могла й далі працювати ефективно, потрібно або продемонструвати відданість старому курсу і показати, що не здійснювала ніяких помилок, або поставити на чолі нову харизматичну постать, а харизматиків, окрім ЛУЦЕНКА, у цьому середовищі немає», - вважає К.БОНДАРЕНКО.

У свою чергу директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ припустив, що серед кандидатур може з’явитися й нинішній міністр економіки Арсеній ЯЦЕНЮК. «Я сподіваюся, що прем`єром не буде ЯНУКОВИЧ. Прем`єром може бути або ЄХАНУРОВ, або така людина, як ЯЦЕНЮК – нейтральний, безпартійний політик. Швидше за все, ЯНУКОВИЧ в жорсткій формі зараз не вимагатиме для себе посади прем`єр-міністра. Про це вже говорив КУШНАРЬОВ, що в принципі, заради угоди, вони можуть відступити, і тоді ЯНУКОВИЧ буде спікером», - сказав він.

Тим часом керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає можливим повернення на посаду прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО. «Коаліція буде у Верховній Раді, і вони розподілять портфелі тільки там. У такому разі Верховна Рада протидіятиме прем`єру, а прем`єром буде ТИМОШЕНКО, бодай на півроку. Проблема полягає в тому, що сьогодні ні велика коаліція за участю Партії регіонів, ні мала «помаранчева» коаліція – БЮТ, «Наша Україна» і соціалісти – не може довго утримувати ситуацію в країні. Навіть якщо буде союз між Партією регіонів і «Нашою Україною», вона теж довго не протримається з багатьох причин, бодай через те, як розподілятиметься відповідальність за соціально-політичний і геополітичний розвиток України. Так само між СПУ, «Нашою Україною» і БЮТ: за два місяці вони показали таку фундаментальну нездатність в координації дій, що можете собі уявити, що почнеться, коли вони займуть пости і розсядуться по своїх посадах, і кожний почне видавати на-гора різні плани, звинувачуючи один одного. Це вже чіткий політичний результат післявиборчої ситуації в Україні: «помаранчева» коаліція можлива, але управляти країною вона не може», вважає В.НЕБОЖЕНКО.