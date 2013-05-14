Злата Огнєвич мусила перервати виступ на генеральній репетиції Євробачення (відео)

Як відомо, вона виступить сьомою з піснею Gravity.

Як повідомляє сайт “ТелеПростір”, сьогодні на генеральній репетиції у Огневич виникли технічні проблеми. Так, в українки виникли проблеми з in-ear (вушні монітори, які дозволяють артисту чути фонограму). Виступ було зупинено і відновлено через декілька хвилин.

"За постановкою номера, велетень Ігор Вовковинський виносить Злату на сцену Євробачення на руках і ставить на платформу-камінь, де наша співачка знаходиться під час усього виступу. Ймовірно, під час вищезазначеної дії наш богатир зачепив провід, який з`єднує вушний монітор із базовою станцією на сукні співачки та in-air перестав працювати. Або ж безпосередньо техперсонал погано закріпив передавач на вбранні Злати. У будь-якому разі, під час півфіналу, за словами організаторів конкурсу, все буде в порядку".

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Нагадаємо, "Євробачення-2013" проходитиме у шведському місті Мальме 14, 16 та 18 травня. Швеція отримала право провести у себе популярний фестиваль пісні завдяки перемозі Loreen на конкурсі рік тому у Баку.