Букмекери: Огнєвич входить до трійки фаворитів «Євробачення-2013»
15:22, 12 травня 2013Суспільство
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За оцінками букмекерів, українська співачка Злата Огнєвич входить до трійки фаворитів 58-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2013».
Злата Огнєвич - у фаворитах «Євробачення-2013»
Як повідомляє РІА «Новости», очолює рейтинг співачка з Данії Емілі де Форест, Огнєвич - на другому місці, і замикає трійку фаворитів норвезька співачка Маргарет Бергер.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в шведському місті Мальмі відбудеться офіційне відкриття 58-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2013»
Огнєвич виступить під номером 7 у першому півфіналі, який відбудеться 14 травня.
Фінал відбудеться 18 травня.
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