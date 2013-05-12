Букмекери: Огнєвич входить до трійки фаворитів «Євробачення-2013»

Як повідомляє РІА «Новости», очолює рейтинг співачка з Данії Емілі де Форест, Огнєвич - на другому місці, і замикає трійку фаворитів норвезька співачка Маргарет Бергер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в шведському місті Мальмі відбудеться офіційне відкриття 58-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2013»

Огнєвич виступить під номером 7 у першому півфіналі, який відбудеться 14 травня.

Фінал відбудеться 18 травня.