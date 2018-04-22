Чи вірите ви в Плюща?

Плющ – спікер? Це плітки... Повернення до цієї кандидатури має певні резони... Ми голосуватимемо за нього, коли стане очевидним, що та коаліція розвалюється... Тільки не кажіть, що Плюща вік піджимає... Український серіал під назвою формування парламентської коаліції триває. Спочатку вся країна стежила за тим, чи всі демократи підписали зобов’язання створити помаранчеву коаліцію, потім “співчували” трьом народним депутатам, які не могли його підписати, бо не знайшли тексти коаліційної угоди, потім тиждень ми спостерігали за потугами зібрати робочу групу, й ось нарешті, коли день першого засідання новобраної Ради стає невідворотним, заговорили вголос про кандидатуру Івана Плюща на посаду Голови Верховної Ради. Нагадаємо, що раніше цю посаду пропонувався лідер НУ–НС В’ячеслав Кириленко.

Ми вирішили запитати політиків різних кольорів, чи голосуватимуть вони за Івана Степановича. Чи означає його ймовірне обрання руйнацію попередніх коаліційних домовленостей демсил. Чи можливий сценарій, за якого керівництво парламенту буде обрано, а коаліційний процес триватиме безкінечно довго? І, нарешті, наскільки оптимальною є кандидатура 66-річного політика, який уже двічі керував Верховною Радою?

Іван Кріль, новообраний депутат (НУ–НС, один з тих, хто не підписав зобов’язання створити демкоаліцію):

ЖАЛОБА ЗАВАЖАЄ ГОВОРИТИ

Я не можу нічого коментувати, бо по країні висять спущені прапори. Подивіться у вікно. Не можу нічого говорити навіть про Плюща.

Ксенія Ляпіна, новобраний депутат (НУ–НС):

ПЛЮЩ – СПІКЕР? ЦЕ ПЛІТКИ

Іван Плющ – спікер? Ні, це безпідставне запитання, бо його ніхто не висував. Гіпотетично про це говорити я не хочу. Жодного формального висування не було, це плітки, це ББС – баба бабі сказала. Будемо коментувати, коли його кандидатура почне розглядатися.

Микола Онищук, новобраний депутат (НУ–НС):

ПОВЕРНЕННЯ ДО ЦІЄЇ КАНДИДАТУРИ МАЄ ПЕВНІ РЕЗОНИ

Питання кандидатури Плюща має стати предметом обговорення на фракції. Якщо це рішення буде ухвалене фракцією, то я підтримаю цю кандидатуру.

“Резони” його віку мають місце, але, виходячи з тих завдань, які вирішуватиме парламент на цьому етапі, з інтересів розвитку країни, з необхідності розвитку політичної системи України, – його особа на цій посаді доречна. Щоб парламент надалі не виступав джерелом політичної конфронтації, принаймні у тих формах, що мали місце навесні цього року.

Спікер має виконати певну консолідуючу роль, запровадити відповідну модель взаємин у Верховній Раді. І це має стати важливим етапом стабілізації країни в цілому. Тож повернення до кандидатури Плюща має певні резони.

Конституція України не виключає такого політико-правового розвитку подій, коли органи керівництва парламенту можуть бути сформовані без прямого зв’язку з питаннями формування коаліції та уряду. Не знаю, як це сприйме фракція, чи не виникне розбіжностей. Про це краще говорити після засідання фракції, коли відбудеться відверта розмова на цю тему. Саме там буде висловлена позиція всіх партій-учасниць блоку.

Уже завтра планується провести зустріч народних депутатів з Президентом, і одразу ж після прийняття присяги пройде засідання фракції, на якому це буде чітко визначено.

Тарас Чорновіл, новобраний депутат (ПР):

МИ ГОЛОСУВАТИМЕМО ЗА НЬОГО, КОЛИ СТАНЕ ОЧЕВИДНИМ, ЩО ТА КОАЛІЦІЯ РОЗВАЛЮЄТЬСЯ

Кадрові голосування в нас завжди є результатом колективних рішень. Якщо наша фракція прийме таке рішення, то я голосуватиму “за”. Більше того, особисто я схильний за Плюща голосувати. Фракція ставиться до нього нормально.

У нас є застереження щодо правового нігілізму – адже Іван Степанович погодився йти на посаду РНБО, хоча за віком не має бути на цій посаді. Але щодо парламенту – то там ситуація дещо інша...

Не хотів би бачити в керівництві Верховної Ради молодого політика – це було б насмішкою над парламентом. Там потрібна людина, яка має менше амбіцій і демонструє схильність до об’єднання. Це – державна посада, де слід довго й ретельно узгоджувати позиції.

Про варіант, за якого коаліція не буде сформована, а керівництво парламенту буде обрано, – я казав ще з того моменту, як побачив перші результати екзит-пулів. І зараз стверджую: якщо почнуться пробуксовки у створенні коаліції, якщо з п’ятниці 23 листопада максимум до понеділка 26 листопада коаліція зможе представити 226 підписів, то ситуація зрозуміла: вона існує. Якщо ж ці підписи не будуть представлені, то раз оголосять перерву, другий раз оголосять, а на третій раз депутати скажуть: знаєте що – набридло. І запропонують інший варіант.

Тож є два варіанти обрання Плюща. Перший: створюється помаранчева коаліція (підписи формально зібрані, але йдуть якісь затягування), врешті –решт вносять кандидатуру Кириленка, провалюють його, – а потім коаліція вносить кандидатуру Плюща. За таких обставин Партії регіонів голосувати за нього було б немудро. Я на фракції виступатиму проти...

Але якщо буде прийнято загальне рішення, то я теж проголосую – фракційна дисципліна не терпить імпровізації.

Проте наймудріше буде голосувати за Плюща за другого варіанта – коли стане очевидним, що та коаліція розвалюється або коли буде створено інший формат коаліції.

Василь Кисельов, новобраний депутат (ПР):

ТІЛЬКИ НЕ КАЖІТЬ, ЩО ПЛЮЩА ВІК ПІДЖИМАЄ

Тільки не кажіть, що Плюща вік піджимає... Я маю приклад, коли людина в сімдесят два роки успішно керує країною. А Плющу якихось шістдесят шість. І те, що він може втретє зайти на спікерську посаду, робить йому честь. Це ж досвід... А досвід не проп’єш, і ні за які гроші не купиш.

Він солідна людина, від якої не пахне націоналізмом – таким “оголтєлим, ортодоксальним”.

Я ні трохи не сумніваюсь, що він – та кандидатура, за яку фракція Партії регіонів може проголосувати. І не треба звинувачувати, що це ми руйнуватимемо демкоаліцію. Та ми творці по своїй суті! Вони самі себе руйнують. Ми їм допомагали в минулому парламенті – а вони зірвалися зсередини.

А зараз не буду казати наперед, але це ж вони самі висувають Плюща, це не наша кандидатура. А підтримати його? Чого ж не підтримати? Ми б і Литвина підтримали. Плющ не зможе зняти кризу, на це потрібний час, переговори, та принаймні він би зміг об’єднати парламент.

Опитувала Маша Міщенко