Депутат ПР: Людина, яка напала на журналістку, затримана

07:18, 21 травня 2013
Політика
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Депутатка від Партії регіонів Олена Бондаренко заявила, що людина, яка напала на журналістку "5 каналу" Ольгу Сніцарчук і фотокореспондента "Комерсанта" Владислава Соделя на мітингу 18 травня, затримана і допитана.

Людина, яка напала на журналістів, затримана

Як повідомляє Українська Правда, про це вона заявила в ефірі телеканалу ICTV.

"У мене є дані найсвіжіші про те, що людина, яка напала на журналістку, затримана і допитана", - сказала Бондаренко.

За її словами, інформація про те, що тільки два журналісти були без бейджів - неправда.

"Коли відбулася сутичка з цими молодиками, поруч спокійно і мирно працювали ще кілька журналістів з фотокамерами. Їх не чіпали", - заявила депутат.

Також Бондаренко заявила про необхідність створити парламентську тимчасову слідчу комісію з розслідування ситуації, коли нібито були побиті провокатори, які приїхали на мітинг опозиції на БТР з морквою.

"Ми виступили з ініціативою сьогодні на погоджувальній раді в Раді, ми повинні завести тимчасову слідчу комісію в парламенті для того, щоб розібратися з тими людьми, які ображають журналістів і б'ють громадян, які в абсолютно мирній формі спробували "потролити" Яценюка, - заявила "регіоналка".

Нагадаємо, 18 травня група невідомих людей напала на двох журналістів, які знімали їхню бійку з мітингувальниками зі "Свободи". Подія викликала широкий суспільний резонанс.

21 травня Верховна Рада заслухає звіт міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка про ситуацію, що склалася під час мітингів 18 травня.

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