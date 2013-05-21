Янукович: На страхову медицину треба перейти «спокійно, без великого негативу»

Запровадженню в Україні страхової медицини має передувати прийняття відповідного законодавства, наголошує Президент України Віктор Янукович.

«Попереду ще велика робота в законодавчій сфері. Перейти спокійно, без великого негативу, але нам потрібно поступово переходити на страхову медицину», - сказав глава держави журналістам у Павлограді, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Коментуючи хід реформи у сфері охорони здоров’я, Янукович зазначив, що в Україні вже здійснено низку успішних кроків. Зокрема, вже збудовано 9 перинатальних центрів, а протягом наступних двох років буде завершено будівництво таких центрів по всій Україні.

За його словами, Дніпропетровщина є одним із найкращих регіонів, де успішно реалізується медична реформа.