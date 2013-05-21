Янукович проситиме Господа Бога допомогти з будівництвом об’їзної автодороги

Крайній строк завершення будівництва об’їзної автодороги навколо Дніпропетровська - 2015 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Павлограді заявив, відповідаючи на запитання журналістів, Президент України Віктор Янукович.

За його словами, вартість будівництва об’їзної автодороги навколо Дніпропетровська, будівництво якої почалося в 2011, становить 4 млрд грн, з яких на сьогоднішній день майже 2,5 млрд грн вже освоєно.

“На поточний рік на будівництво дороги виділено з держбюджету понад 600 млн грн”, - зазначив Президент.

Янукович наголосив, що у другому півріччі 2013 року буде ухвалене рішення, яким чином об’їзну автодорогу будуватимуть в 2014 році. При цьому Президент зауважив, що на 2014 рік буде заплановано максимальний обсяг виконання робіт на цьому об’єкті.

“Не хочу говорити наперед, все залежатиме від економіки, а також від допомоги Господа Бога, якого ми будемо просити. Але крайній термін завершення будівництва автодороги 2015 рік”, - сказав Янукович.