Стережіться хижої «Планети»

«Президентський міст»

Цей міст в народі влучно прозвали «президентським». Тому що навіть малі діти знають, що нечувані гроші, виділені на його будівництво, пішли на забезпечення минулої президентської компанії опонентів нинішнього Президента України Віктора Ющенко. Історія почалася в 2003 році, коли було видане розпорядження Кабінету міністрів «Про будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві на залізничній ділянці Киев-Московський – Дарниця».

Розпорядженням, зокрема, визначено, що будівництво буде проведено в 2004-2005 роках. Колишній міністр транспорту на відкритті будівництва заявив, що новий об`єкт покликаний забезпечити умови для розвитку швидкісного пасажирського сполучення – до 200 кілометрів на годину – у напрямку Полтави, Харкова, Дніпропетровська, Донецька, Сімферополя і організації внутрішньоміських пасажирських перевезень електричками. Крім того, введення нового об`єкту повинне було забезпечити покращання сполучення між лівим і правим берегами столиці, а також зняти проблеми з автотранспортом і поїздами на час проведення ремонту діючих авто і залізничних мостів. Оцінювався проект в 4 мільярди українських гривень ($792 мільйонів). Знайти їх збиралися за рахунок кредиту в $700 мільйонів під державну гарантію, що 4 червня 2004 року було закріплене спеціальним законом про залучення кредитних ресурсів для фінансування, проектування і будівництва мостового переходу. Вже навздогін, 15 жовтня 2004 року було видане розпорядження Кабміну, що схвалило техніко-економічне обгрунтування і делегувало право затвердження проекту будівництва Дарницького залізнично-автомобільного переходу. Це було дивним і насторожувало. Будівництво почалося, гроші виділені – і все без яких-небудь техніко-економічних обгрунтувань, без проекту. Як мовиться роби, що на душу ляже – все потім можна буде назвати законним. Цього ж дня Кабінет міністрів України прийняв постанову, що визначає механізм отримання кредиту у 700 млн. дол. під госгарантию. Після чого – цього ж дня! – колишній міністр транспорту і зв`язку заявив, що будівництво буде завершене не в 2005 році, як було встановлено, а… у 2006-у, під вибори. Причин перенесення термінів, затверджених Кабінетом міністрів, народу виразно не пояснили. «Ми його за 2 роки побудуємо, і до виборів здамо», — відмахнувся заявою екс-міністр. І бурхливим потоком потекло безпрецедентне фінансування. «Планета-Міст» все це вдячно вбирала. Парламентарії забили на сполох, направили в різні інстанції депутатські запити, але їх за командами з високих кабінетів ховали «під сукно» — Президент Кучма збирав гроші на майбутні вибори. Скандал вибухнув на початку 2005 року, коли з`ясувалося, що робіт виконано всього на 10%, а витрачена половина запланованої на будівництво суми. Народу пояснили примітивно, мовляв, ухвалено рішення по максимуму розрахуватися наперед за конструкції і матеріали, проавансували проектні організації і роздали підрядчикам. У сумі – якраз 2 мільярди гривень ($396 мільйонів) із запланованих на все будівництво 4 мільярдів гривень. Кінці їх і сьогодні шукають. Народний депутат Володимир Сивковіч стверджує, що осіли вони в оффшорах. Чому величезні гроші в терміновому порядку витрачалися саме в період виборів – питання риторичне. Нова влада Президента Ющенка, за ініціативою міністра транспорту і зв`язку Євгена Червоненко, провела розслідування і дійшла висновку, що в ході президентської виборної кампанії мало місце нецільове використання залученого під гарантії уряду кредиту, отриманого в DeutsheBank. Зокрема, за завищеними цінами здіснювалася закупівля будівельної техніки. У зв`язку з цим, 25 березня 2005 року Генпрокуратурою був затриманий директор Дирекції будівництва Дарницького залізничного мосту і відкрита ціла серія кримінальних справ з приводу виявлених порушень у фінансово-економічній сфері. Нове керівництво списало всі гріхи на старе, і «Планета-Міст» продовжила «окреслювати» будівництво і «освоювати» мільярди. Правда, потрібні стали нові гроші. У народі кажуть: «Апетит приходить під час їди». У березні нинішнього року директор проектного інституту транспортного будівництва Володимир Монащенко заявив, що проект будівництва залізнично-автомобільного моста через Дніпро в Києві вимагає збільшення затвердженого урядом кошторису майже вдвічі – до 7,4 мільярдів гривень ($1,465 мільярдів)! «Планеті-Міст» є, за що боротися.

Порушуючи всілякі будівельні норми

М`яко кажучи, будівництво Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу викликає у фахівців здивування. Та інакше і бути не могло, коли проект верстали навздогін роботам, що вже ведуться, а робочі креслення розробляються… дотепер. Чим це загрожує? Тільки один приклад. Новий міст розташований ледве чи ні впритул до старого, діючого. Після будівництва опор нового моста, почали вимиватися опори старого. Тут і до найнепередбачуваніших наслідків недалеко. Тепер замість продовження будівництва треба в терміновому порядку укріплювати опори діючого моста. Сам проект – ні в які ворота не лізе. Тому керівництво «Укрінвестекспертизи» має намір звернутися в Мінбуд, щоб той зобов`язав підрядчиків припинити будівництво, а проектувальників – скоректувати проектну документацію. Сьогодні вже ясно, що ніякого швидкісного руху по даному мосту не буде – 60 кілометрів на годину це межа. Чутками земля повниться. Недавно на об`єкті, що будується, працювали спеціалісти-випробувачі. Вони розказують, що через порушення технологій, свердловини під опорами провалюються під навантаженням аж на 17-19 сантиметрів. Чекати катастрофи? Ще внаслідок недостатньої закладки арматури є серйозні побоювання, що в опорах підуть тріщини, а деякі вже зараз непридатні до використовування. Знову - катастрофа? А ще є інформація, що при будівництві одній з опор було допущене серйозне пошкодження залізничного насипу. Тепер машиністи потягів тричі перехрестяться, перш, ніж перетнуть цю ділянку на мінімальній швидкості… Догралися до того, що Центральна служба Української державної інвестиційної експертизи припинила спорудження практично всіх опор мостового переходу. Що на це відповідять специ з «Планети-Міст»? Поспішали «спустити по Дніпру» сотні мільйонів доларів далі від чужих очей? Хіба з подібною відповідальністю можна бути мостобудівником! Закономірне питання: що для «Планети-Міст» пріоритет – мости будувати або гроші в оффшорах ховати?… Так хіба ж хто чесно відповість?

Ніхто не скаже, коли буде «перерізана стрічка»

По-перше, тому, що «Планета Міст» качає під це будівництво всі нові і нові мільйони грошей. І, уявить, отримує. Гроші поступають і незрозумілим чином як би спливають по Дніпру. При цьому, за різними оцінками фахівців, на сьогодні побудовано лише від 40 до 50 відсотків залізнично-автомобільного переходу. До того, що терміни здачі споруди міняються, як погода в жовтні, в Києві вже, здається, звикли. Говорять, найзаповзятливіші навіть роблять на цьому грошові ставки. Поки не виграв ніхто. Спочатку «перерізання стрічки» було призначено на 2005 рік, потім – на 2006-й, тепер – на 2007-й… Але навряд те, що і наполовину не було побудовано за 2 роки, завершать за півроку. По-друге, зрозумівши, що з своїм довгобудом «Планета-Міст» потрапила в пікантну ситуацію, сьогодні вона будь-якими шляхами намагається захопити нові об`єкти. При цьому використовує зовсім не джентльменські методи. Не гребує обманом, поливає оббріхуванням конкурентів – буквально бере їх за горло. Наприклад, в травні узялася доводити, ніби вона швидше і дешевше добудує Подільський мостовий перехід, який в Києві, вигравши тендер, зводить відкрите акціонерне товариство «Мостобуд». Піар був відповідним, не гребували нічим, нові «сенсаційні» звинувачення зливою проливалися на обивателів і керівництво. Місяць морочили всім голову і мотали нерви. Коли ж офіційні особи розібралися, з’ясувалося, «Планета-Міст» елементарно блефувала – і кошторис у них виявився на 192 мільйони гривень ($38 мільйонів) більше, ніж у «Мостобуду», і технології, які неможливо застосувати до даного об`єкту. Терміни – ті ж. І… ніяких гарантій. Зазнавши фіаско, хижа компанія тут же подала заявку на участь в тендері на будівництво метрополітену. Не маючи навіть щонайменшого досвіду в такій складній і специфічній справі. Навіщо «Планеті» все це треба? Знаючі люди говорять, що саме на таких будівництвах простіше всього відмивати гроші. Аргумент переконливий і дуже в стилі «Планети-Міст». Хто ж такий всемогутній стоїть за цією компанією-хижаком? Говорять, ніби це функціонери, що залишилися при владі, із старої кучмівської гвардії. Факт не доведений. Але те, що «Планете-Міст» дотепер все сходить з рук, наводить на роздуми. Сумні роздуми. Милуй Боже мати подібного бізнес-партнера – мало того, що дискредитує, так ще оббере в грошах і під суд підведе.