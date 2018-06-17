Тимошенко заохотила партактив і порадила регіоналам лікувати грижу

Юлія Тимошенко в Національному палаці мистецтв «Україна» провела урочисті збори активу своєї політсили. Лідер БЮТ впродовж двох годин особисто обціловувала і видавала ордени ударникам виборчої кампанії.

Я люблю заходи БЮТ. З кожним разом вони стають дедалі витонченіші. Як вбрання Юлії Володимирівни. Цього разу, як зізналася сама ЮВТ, на ній було національне вбрання, в якому ходять жінки Сокальського району Львівської області. Не знаю, в чому ходять жінки Сокальщини, але повірте, над цією вишивкою трудилася не одна пара жіночих рук, а таке поєднання гладі та хрестика їй вигадала якась неслабка спеціалістка з національного шиття. Членкині БЮТ, які сиділи позаду мене, щосили намагалися в біноклі розглянути вишивку, а потім довго обговорювали, у що взута ЮВТ – в черевиках або туфлях.

Але повернімося до зборів. Це був один з серій регламентних партійних заходів, на яких лідери партій дякують своїм однопартійцям за перемогу. І Юлія Володимирівна, звичайно, блиснула дотепністю і образністю.

«Коли перед виборами, – казала вона, – ми поставили собі мету – 35 відсотків, то вся країна усміхнулася. І ми зробили неможливе, наш результат несподіваний і для політиків, і для політологів. Друга наша перемога – ми створили коаліцію. Знаєте, скільки інтриг плелося, щоб вона не відбулася. І я рада привітати наших партнерів, я щаслива, що в НУ–НС є таке сильне молоде ядро. Кажуть, що більшість в 227 голосів – ця дуже хистка конструкція. Але я хочу сказати, що 226 або 227, а може 228, залежно від того, що скаже патріарх нашої політики Іван Степанович Плющ – це єдина можлива коаліція. Іншої бути не може, тому що більшість фракції НУ–НС – проти, і вони не дадуть створити новий політичний дах для окремого клану».

«Двадцять мільйонів пропонували ці люди за кожну продажну душу. Стільки коштують футболісти вищої ліги, – продовжувала Юлія Володимирівна. – Але вони готові платити не за футболіста, а за депутата. Але ми як команда навчилися спецопераціям. Ми навчилися поіменно називати тих, хто пропонує хабарі. Наші депутати відмовляються. А регіонали хай лікують свою грижу, яку заробили через те, що тягали у валізі по десять мільйонів».

За прогнозами Юлії Володимирівни регіонали не тільки лікуватимуть грижу, але ще і побіжать під прапори демкоаліції, щойно вона сформує уряд.

«І хай буде імперативний мандат, – наполягала ЮВТ. – Тим самим ми допоможемо регіоналам закрити той тунель перебіжчиків». А якщо і трапляться запроданці, припустила вона, то нічого страшного, що доведеться попрацювати в опозиції ще два роки. «Хай люди побачать всю мерзоту цього уряду. Не хвилюйтеся, пригадайте, як ми працювали при Кучмі, пригадаєте, як ця влада «палила» мене як прем`єра в 2005 році. І такий опір народжує силу і досягнення...»

Насамкінець Тимошенко ще раз наголосила, що «БЮТ зробив усе правильно. Виграли вибори, витримали двісті двадцять умов, які виставив НУ–НС. Ні словом, ні фразою, ні тремтінням рук не давши приводу сумніватися, що коаліція таки відбудеться. І при цьому всі обіцянки – і щодо призову на контрактній основі, і грошей, які ми пообіцяли повернути людям і які вони чекають вже тридцять років, ми виконаємо. Щоб вам не соромно було зайти в кожну квартиру із звітом про те, що ви зробили.»

– Дарма вона так перед самим голосуванням НУ–НС злить, – наважився хтось ззаду покритикувати свою лідершу.

Далі почалися привітання. І я вимушена визнати, що над аналізом своєї перемоги штабісти БЮТ посиділи дуже добре, так само як і над формою вітання. Давали перехідні прапори БЮТ – за приріст голосів порівняно з минулими виборами, вручали персональні нагороди кращому округові, медалі тим, хто за нього відповідав, нагороди кураторам тих виборчих дільниць, де БЮТ узяв найбільший відсоток голосів. Цікаво, що Юлія Володимирівна, яка сама всіх викликала на сцену, супроводжувала це вручення такими словами. «Зараз багато говорять про те, що треба мати політтехнологів. Ось вони політтехнологи – перед вами, – показала долонькою на людей, що стояли на сцені. – Вони знайшли ключик до сердець виборців. І вони стануть методистами на наступних виборах». Вручили спеціальні медалі також народним депутатам і кандидатам в нардепи, чиї округи взяли найбільший відсоток голосів, а також тим, хто забезпечив перемогу, не бувши в списках і не маючи якихось надій на те, щоб потрапити в парламент. Під кінець дали медаль музичним супровідникам кампанії: Павлові Зіброву, Ніні Матвієнко, Тарасові Петриненку.

І хоча професійний цинізм не бачив у тому, що всьому відбувається, нічого, крім початку президентської гонки, залишки цивільної романтики дозволили мені розгледіти в цьому чудовий приклад успішного партійного будівництва.

Юлія Володимирівна закінчила вручення і попросила залишитися на концерт. Але людям, ймовірно, захотілося пиріжків і вони масово повалили із зали. Окремі охоронці намагалися закрити двері і не випускати народ, адже на сцені, разом з Йосипом Вінським, Олександром Турчиновим і Віктором Пинзеником залишилася слухати концерт і сама Юлія Володимирівна. «Ти підеш?» – запитали мій сусід з Волині свого товариша. «Та незручно якось, Юля ж слухає», – відповів той.

На сцені щосили виспівував Павло Зібров. Він виконував пісню про Юлю, зрозуміло.

Маша Міщенко

Фото УНІАН