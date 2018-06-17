Тимошенко заохотила партактив і порадила регіоналам лікувати грижу
«Дарма вона так перед самим голосуванням НУ–НС злить», – наважився хтось ззаду покритикувати лідершу... БЮТ показав чудовий приклад успішного партійного будівництва... Репортаж
|Юлія Тимошенко виступає на Урочистих зборах активу Блоку
Я люблю заходи БЮТ. З кожним разом вони стають дедалі витонченіші. Як вбрання Юлії Володимирівни. Цього разу, як зізналася сама ЮВТ, на ній було національне вбрання, в якому ходять жінки Сокальського району Львівської області. Не знаю, в чому ходять жінки Сокальщини, але повірте, над цією вишивкою трудилася не одна пара жіночих рук, а таке поєднання гладі та хрестика їй вигадала якась неслабка спеціалістка з національного шиття. Членкині БЮТ, які сиділи позаду мене, щосили намагалися в біноклі розглянути вишивку, а потім довго обговорювали, у що взута ЮВТ – в черевиках або туфлях.
Але повернімося до зборів. Це був один з серій регламентних партійних заходів, на яких лідери партій дякують своїм однопартійцям за перемогу. І Юлія Володимирівна, звичайно, блиснула дотепністю і образністю.
|Кожна деталь має значення. Черевички Тимошенко
«Двадцять мільйонів пропонували ці люди за кожну продажну душу. Стільки коштують футболісти вищої ліги, – продовжувала Юлія Володимирівна. – Але вони готові платити не за футболіста, а за депутата. Але ми як команда навчилися спецопераціям. Ми навчилися поіменно називати тих, хто пропонує хабарі. Наші депутати відмовляються. А регіонали хай лікують свою грижу, яку заробили через те, що тягали у валізі по десять мільйонів».
За прогнозами Юлії Володимирівни регіонали не тільки лікуватимуть грижу, але ще і побіжать під прапори демкоаліції, щойно вона сформує уряд.
|Юлія Тимошенко та Олександр Турчинов
Насамкінець Тимошенко ще раз наголосила, що «БЮТ зробив усе правильно. Виграли вибори, витримали двісті двадцять умов, які виставив НУ–НС. Ні словом, ні фразою, ні тремтінням рук не давши приводу сумніватися, що коаліція таки відбудеться. І при цьому всі обіцянки – і щодо призову на контрактній основі, і грошей, які ми пообіцяли повернути людям і які вони чекають вже тридцять років, ми виконаємо. Щоб вам не соромно було зайти в кожну квартиру із звітом про те, що ви зробили.»
– Дарма вона так перед самим голосуванням НУ–НС злить, – наважився хтось ззаду покритикувати свою лідершу.
|Юлія Тимошенко та Ніна Матвієнко
І хоча професійний цинізм не бачив у тому, що всьому відбувається, нічого, крім початку президентської гонки, залишки цивільної романтики дозволили мені розгледіти в цьому чудовий приклад успішного партійного будівництва.
Юлія Володимирівна закінчила вручення і попросила залишитися на концерт. Але людям, ймовірно, захотілося пиріжків і вони масово повалили із зали. Окремі охоронці намагалися закрити двері і не випускати народ, адже на сцені, разом з Йосипом Вінським, Олександром Турчиновим і Віктором Пинзеником залишилася слухати концерт і сама Юлія Володимирівна. «Ти підеш?» – запитали мій сусід з Волині свого товариша. «Та незручно якось, Юля ж слухає», – відповів той.
На сцені щосили виспівував Павло Зібров. Він виконував пісню про Юлю, зрозуміло.
Маша Міщенко
Фото УНІАН