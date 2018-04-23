Уряд Тимошенко у версіях експертів

Отже, Президент подав на затвердження Верховної Ради кандидатуру прем’єр-міністра. Спираючись, на умови кадрового розподілу, визначеного в коаліційній угоді, ми попросили експертів поміркувати над тим, кого вони бачать на тій чи іншій посаді в уряді. Серед опитаних – Олег Покальчук, Кость Бондаренко, Віктор Небоженко, Вадим Карасьов.

Слід зауважити, що окремі експерти висловилися, що поділ, запропонований угодою, змінюватиметься. Бо якщо закон про Кабмін буде прийнято раніше, то кількість віце-прем’єрів зменшиться.

Квота БЮТ

Перший віце-прем’єр: Олександр Турчинов (на наше запитання чи готується він до цієї ролі, він загадково усміхнувся – дайте, мовляв, обрати прем’єра), Йосиф Вінський, Віктор Пинзеник (нібито ця посада поєднується з посадою міністра фінансів).

Міністр аграрної політики: Іван Кириленко, Йосиф Вінський.

Міністр економіки: Віктор Пинзеник.

Міністр охорони навколишнього середовища: хтось із “бізнес-частини” блоку.

Міністр транспорту та зв’язку: хтось із “бізнес-частини” блоку, за чутками, якщо на цю посаду претендуватиме Давид Жванія (НУ–НС), то бютівці готові помінятися на щось інше.

Міністр фінансів: перший віце-прем’єр.

Міністр вугільної промисловості: Михайло Волинець.

Міністр праці та соціальної політики: Людмила Денисова.

Міністр палива те енергетики: Микола Сивульський (якщо його не “свататимуть на керівництво КРУ), Сергій Єрмілов.

Квота НУ–НС

Віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань: Іван Васюник.

Міністр регіонального розвитку: Анатолій Матвієнко.

Міністр закордонних справ: Олександр Чалий, Володимир Огризко, Роман Шпек.

Міністр юстиції: Микола Онищук, Роман Зварич, Марина Ставнійчук.

Міністр освіти та науки: В’ячеслав Брюховецький.

Міністр оборони: Анатолій Гриценко.

Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: Давид Жванія.

Міністр України у справах сім’ї молоді та спорту: Владислав Каськів.

Міністр культури: Святослав Вакарчук.

Цікаво, що жоден з експертів не побачив у складі майбутнього уряду Юрія Луценка. Але передбачають, що Юрій Віталійович виборюватиме або місце генпрокурора, або мера Києва. Також експерти пророкують жорстку кулуарну боротьбу за посаду голови ДПАУ між Миколою Катеринчуком та Сергієм Терьохіним. Цікавою була гіпотеза й про те, що силовим віце-прем’єр-міністром буде Валерій Гелетей, а міністром внутрішніх справ – Геннадій Москаль.

Олег Покальчук, комерційний директор Російсько-українського інформаційного центру:

Не слід думати, що у потужних політиків демкоаліції є велике бажання працювати в уряді Тимошенко, бо уряд працюватиме в ручному управлінні, а міністрам доведеться лише поливати квіти у дворі кабміну. Крім того, зрозуміло, що цей уряд працюватиме на майбутню президентську кампанію, тож повноваження в ключових міністрів будуть мінімальні, а відповідальність треба буде ділити 70 на 30. гадаю, що тут не буде дотриманий квотний принцип, тож ми ще будемо мати вільний обмін квотами.

Віктор Небоженко, політолог:

Це буде одне з найбільш печальних урядів в історії України. Бо всім зрозуміло, що туди добиратимуть “своїх”, а не професіоналів. Тимошенко доведеться йти на компроміс та вибирати зі старої, досить “затхлої” обойми “Нашої України”, де кожен другий почувається віце-прем’єром або повноцінним міністром. А іншого способу отримати вотум довіри в неї нема, у цій ситуації її склад Кабміну буде дуже несподіваним, різношерстим, погано керованим.

Дмитро Видрін, політолог:

Цей уряд максимум на півроку, тому говорити про якість його кадрового складу немає сенсу. Ми побачимо повторення – плюс-мінус складу уряду 2005 року.

Маша Міщенко