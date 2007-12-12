У НУ-НС не хочуть голосувати за міністрів, нав`язаних Секретаріатом Ющенка

НУНС дійсно не сприймає деяких кандидатів на міністерські посади, яких нав`язує фракції секретаріат президента, і ці кандидати не одержать підтримки депутатів від "Народної самооборони".

Таку інформацію підтвердив в інтерв`ю журналістам народний депутат від фракції "Наша Україна - Народна самооборона" Геннадій Москаль. Як передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ, Москаль уточнив, що претензії є до половини списку.

"Не можна нав`язувати тих осіб, які не сприймаються більшістю фракцій", - сказав він. У той же час, він відмовився уточнити, чи йде мова про кандидатури Миколи Оніщука, Василя Кременя і Юрія Єханурова, хоча і визнав: "питання є і до кандидатур по президентській квоті". "Ми на фракції відкрито висловили свої претензії проти тієї чи іншої кандидатури. Їх повинні довести до секретаріату президента і запропонувати інші. Якщо будуть запропоновані ці - за цих ми голосувати не будемо", - сказав він.

При цьому Москаль підкреслив, що до кандидатур, які повинні бути призначені за квотою БЮТ, питань нема, "це - їхня справа".

На прохання кореспондента Москаль уточнив, що спірні міністерські кандидатури нав`язуються фракції НУНС саме секретаріатом президента. "А що, у нас є ще якийсь деструктивний орган у країні?!" - запитав він.

Нагадаємо, вчора Президент Віктор Ющенко і лідер БЮТ Юлія Тимошенко провели зустріч, на якій погодили склад уряду.