Сергій Гмиря: Комуністи не повинні ходити з латками на задньому місці

Один з найбільш, м`яко кажучи, яскравих представників Компартії, який опинився поза стінами парламенту, відповів на запитання УНІАН.

МИ З ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ БУЛИ В КОАЛІЦІЇ, МИ РАЗОМ БУДЕМО І В ОПОЗИЦІЇ

Сергію Петровичу, мені останнє висунення Адама Івановича на пост віце-спікера дуже нагадало 2002 рік. Пам`ятаєте, тоді пропонувався пакет на керівництво парламенту: Мартинюк, Безсмертний, Тимошенко. Існувала домовленість з вашою фракцією про те, що буде таке голосування, а комуністи потім просто не дали свої голоси і провалили цей пакет. Уточню: вони не дали голоси після зустрічі з Кучмою. І ось нещодавно відбулося те ж саме - комуністи не дали голоси за пакет після зустрічі з «Регіонами».

Комуністи в 2002 році тоді не дали голоси після президії ЦК Компартії...

А також після зустрічі з Президентом Кучмою...

Я не можу сказати, чи була зустріч з Кучмою. Я не був присутній. Ви були присутні? Ні? І я не був, тому не збираю плітки. А ось що стосується сьогоднішньої ситуації, то вона однозначна. Ми з Партією регіонів були в коаліції, ми, очевидно, разом з нею будемо в опозиції. Природно, що ми виступаємо разом. І мені не зовсім зрозуміло, чому пропозиції команди Президента повинні бути для нас керівництвом до дії? Нам запропонували варіант, що має на меті розколоти опозицію. Ми від нього відмовилися. То в чому тут проблема?

Ви послідовно тавруєте ганьбою олігархічні групи, представлені в політичних силах. Але коли з`являється вибір між «донецькими» або помарачевими олігархами, вибираєте «донецьких». Вам не здається, що вибір помаранчевих олігархів міг повернути назад історію вашої партії, у вітчизняних комуністів міг з`явитися шанс стати в очах суспільства національними комуністами?

Пробачте, ми ніколи не приховували, що Партія регіонів - партія олігархічна. Але у нас в країні є дві групи олігархів. Одні представляють національну буржуазію - це Партія регіонів, орієнтована на свого виробника і на експорт. Друга представляє компрадорську буржуазію, яка орієнтована на імпорт, тобто на знищення вітчизняного виробництва. І коли говорять про захист вітчизняного виробника, то ми дещо розходимося з Партією регіонів. Вони вважають, що вітчизняний виробник - це Рінат Ахметов, а ми вважаємо, що вітчизняний виробник це робітник, який трудиться на його підприємствах. Але якщо підприємства будуть знищені, то гірше буде робітникові.

Але якщо говорити про реакційність, то набагато реакційнішою є компрадорська буржуазія, представлена у помаранчевих.

Тобто Ви поставили на «донецьких», тому що вам більше подобається їх спосіб накопичення капіталу?

Ми поставили на народ України, якому фашизм протипоказаний. Як, втім, будь-якому іншому народові.

Скажіть, а Костянтин Григоришин, якого вважають фінансистом вашої партії, до якої буржуазії належить?

Це він вам сам розповідав про те, що він нас фінансує?

Я не зрозумію вашої логіки. Хтось говорить... Хто говорить? Ви це говорите, голова СБУ чи громадянин Іванов? Хто говорить? Фінансування - це питання, що вимагає документального підтвердження. Ось є думка, що ви повинні були мені перерахувати мільйон. Але якщо немає документів, які це підтверджують, то мені від цього не легше. Хоча я б особисто не відмовився одержати мільйон, якби він у вас був.

Якби він у мене був, то я б, може, і дала, але зажадала б документального підтвердження, «об`єктивку», що Ви не пов`язані з главою російської Компартієї Зюгановим.

Почекайте, я готовий документально підтвердити, що я пов`язаний...

Я маю на увазі не ідеологію. Націонал-комуніст Борис Олійник говорить, що у вашій партії немає нічого національного. Все неначе відбувається в іншій державі, навіть з`їзди ваші - «типу російською» мовою.

Наскільки мені відомо, Борис Ілліч не буває на з`їздах. Це перше. По-друге в країні, де половина населення говорить російською мовою, розмова російською мовою не є показником проросійськості. Це все одно, що вважати Америку проанглійською країною, оскільки там всі говорять англійською. Я хотів би з`ясувати, що саме мав на увазі Борис Ілліч. Я говорив і буду говорити російською. Я хочу з моєю батьківщиною говорити моєю рідною мовою. Тому давайте не будемо звинувачувати в проросійськості половину населення України.

Сергію Петровичу, в грудні виповнюється шість років, як була знята заборона на Компартію України. Ці шість років після заборони я б назвала часом вашої плідної співпраці з владою. Свого часу навіть з`явився термін - «конструктивна опозиція», тобто та, яка завжди дослухається побажання влади.

Компартія ставить своїм завданням не плідно співпрацювати з владою, а змінити існуючий соціально-економічний і політичний устрій. Це головне завдання.

Що стосується опозиції. Я не знаю, що таке конструктивна або деструктивна опозиція. Опозиція і є опозиція. Коли ми під час відомих подій висували гасло «Україна без Кучми і Ющенка», то я не думаю, що це був спосіб домовитися з владою. Я сподіваюся, що це достатньо опозиційне гасло, особливо в світлі сьогоднішніх подій.

ЯЦЕНЮК - СТАВЛЕНИК ЮЩЕНКА, ЮЩЕНКО - СТАВЛЕНИК ДЕРЖДЕПУ, ЗНАЧИТЬ, ЯЦЕНЮК ОПОСЕРЕДКОВАНО - СТАВЛЕНИК ДЕРЖДЕПУ

Чомусь згадується 1999 рік, коли Петро Симоненко, програвши президентські вибори Кучмі, не міг натішитися...

Якщо вірити плівкам Мельниченка, то в другий тур Кучма не вийшов...

Але у мене запитання, звідки претензії до Симоненка? Якщо в другий тур вийшов хтось інший (мабуть, мова про Олександра Мороза? - Авт.), то чому цей інший до суду не подав? Я можу сказати абсолютно однозначно. Я був у цей час в місті Алчевську, там Симонеко виграв вибори офіційно. І я вам можу сказати, що я не приймаю ніяких натяків на те, що хтось комусь піддавався. Ми стояли до кінця і зробили все, щоб він виграв.

Добре, особисто Ви працювали, але багато аналітиків писали, що в другому турі ваші штаби вже були фактично згорнуті.

Я не вірю. Блокували нашу роботу ті, хто виступав разом з Кучмою проти нас. Петро Миколайович боровся і хотів стати Президентом. І я хотів би, щоб хтось навів факти, які б це спростовували.

Хто сказав? Аналітики? Ті, які останні десять років вихваляли Кучму, проклинали Кучму, вихваляли Ющенка, проклинали Ющенка. У нас в Україні, на жаль, важко провести межу між аналітикою і проституцією.

А також між політикою і проституцією.

І це теж.

Шість років тому Адам Іванович Мартинюк розглядався як один з ймовірних лідерів Компартії. Якби тоді він став лідером партії, могла б наша КПУ стати іншою, такою, яка працювала б з патріотичними силами?

А ви вважаєте, що це велике щастя бути лідером Компартії? Нічого б не змінилося, якби лідером партії став Адам Іванович чи, наприклад, я.

Якби Ви стали лідером, може, не так було б нудно слухати тексти комуністичних виступів. Вчора відкриваю коментар якогось комуніста, і перше, що впадає в очі: Яценюк - ставленик Держдепу. Таке враження, що Ви затрималися в періоді холодної війни. Це просто палата номер шість...

Ні, Яценюк не ставленик Держдепу, він ставленик Ющенка. А Ющенко - ставленик Держдепу. А значить, опосередковано і Яценюк ставленик Держдепу. Це історичний факт, який важко спростувати.

Але курс компартії був би таким самим, як зараз, тому що ми є інтернаціоналістами. А курс націонал-демократів абсолютно антинародний і чужий демократії.

Кажуть, що всередині фракції у Адама Івановича і Петра Миколайовича є конфлікт.

Те, що Компартія рекомендує Адама Мартинюка на пост першого віце-спікера - це, говорить про конфлікт, чи що?

А їх особисті відносини мене не цікавлять...

Якби КПУ хотіла бачити Мартинюка на цій посаді, вона б домовлялася з БЮТ, а не з Регіонами?

Даруйте... Завдання нашої фракції не проводити людей у віце-спікери, а виконувати програму. Ми не продаємося за пости, вони для нас - засіб реалізації програми. Піти на змову з націонал-демократами - це відмовитися від програми.

У разі прем`єрства Юлії Тимошенко, ви підтримуватимете її приватизаційну програму? А саме - її бажання повідміняти через суди кричущі факти «дешевої» приватизації?

Ну, почнемо з того, що ми виступаємо за націоналізацію підприємств усіх стратегічних галузей. Ну, даруйте, перепродали «Криворіжсталь», гроші розікрали. І вона знову в приватних руках. Якщо Юлія Тимошенко виступить за націоналізацію базових галузей економіки і підтримає програму КПУ, то ми її підтримаємо.

У НАС Є СВОЇ ЕНГЕЛЬСИ, АЛЕ Я ПРО НИХ НІЧОГО НЕ СКАЖУ

Пригадую цікавий епізод. Була дискусія між ліберальним економістом Олександром Пасхавером і вашим Петром Симоненко. Зрозуміло, що Пасхавер говорив про необхідність правих реформ, зрозуміло, що Симоненко відстоював курс на націоналізацію всього, що можна. Але що цікаво, з цієї зустрічі правий Пасхавер пішов пішки, а Симоненко виїхав на дорогій іномарці. А трохи пізніше газета «Бізнес» дала інтерв`ю з Петром Миколайовичем, давши крупним планом його годинник за десять тисяч доларів і вказавши при цьому ціни на його костюм і взуття. Як же виходить, що лідер такої народної, такої скромної партії примудряється так добре жити на парламентську зарплату?

Мене дивує, як можна крупним планом зняти дорожнечу одягу? Як можна побачити дорожнечу на фотографії? За фотографією вартість костюма визначити неможливо.

А що стосується машини. Думаю, що у Пасхавера є машина. І якщо ви думаєте, що ми не користуватимемося транспортом, до речі, державним, - те не сподівайтеся. І у нас є свої енгельси, і вони будуть.

Імена енгельсів не підкажете?

Держава робить все, щоб їх задавити. Якщо я скажу, хто наші енгельси, то я боюся, що з ними щось станеться. Не сподівайтеся, що ми ходитимемо пішки, і не користуватимемося будь-якими фінансовими ресурсами для того, щоб боротися проти нинішнього режиму.

А звідки ви взяли, що комуністи повинні ходити з латками на задньому місці? Що стосується мене, то я їжджу в міському транспорті.

Чому, на Вашу думку, КПУ так невблаганно втрачає електорат?

Ми удвічі збільшили свій показник на минулих виборах.

Ці вибори не показник, ви просто підібрали частину електорату Вітренко, може, Мороза...

Ви сказали про неминучість втрати нашого електорату. А це суперечить фактам...

Якщо ви скажете, що ви, навпаки, неухильно збільшуєте число своїх прихильників, ми про це напишемо.

Я цього не сказав. І я з вами згоден, хоча твердження дуже сміливе. Число наших прихильників росте набагато повільніше, ніж хотілося б нам, але набагато швидше, ніж хотілося б нашим політичним опонентам.

А чому ж Ви, 36-ий в списку опинилися поза парламентом?

Я про це не замислювався. Ви просили давати політичні оцінки, а це вже психоаналіз.

Розмовляла Лана Самохвалова