Росія і НАТО: обмін маневрами напередодні Вільнюса

За повідомленням місії України при НАТО, в навчаннях «Steadfast Jazz – 2013» брали участь 89 українських морських піхотинців на чолі з майором Володимиром Баранюком. Вони, наразі, відпрацьовували навички на території полігону “Дравсько-Поморський” в Польщі, як частині сухопутної фази маневрів.

За повідомленням веб-сайту навчань НАТО, усього в маневрах задіяні близько шести тисяч військовослужбовців з Польщі, балтійських країн, Норвегії, Франції, Німеччини, Британії, США, Італії, Португалії та інших. Половина з них – безпосередньо на полігонах, ще половина – в штабах по керівництву навчань в Бельгії та Нідерландах.

В маневрах також беруть участь 15 кораблів, два підводні човни, та сорок літаків, підрозділи морської піхоти, розвідки, військової поліції, підрозділ хімічного, бактеріологічного та радіологічного захисту та інші. «Це наймасштабніші навчання з 2006-го року», - повідомляє сайт «Steadfast Jazz – 2013».

«Метою навчань є вишкіл і випробування сил реагування НАТО — сил підвищеної готовності та високого технологічного оснащення, що складаються з сухопутного, повітряного, морського компонентів та спецназу, які Альянс міг би дислокувати швидко і там, де потрібно», - заначається на сайті навчань НАТО.

«Своєчасні навчання»

Більшість коментаторів звернули увагу на близькість в часі маневрів НАТО на Балтиці та саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі, що має відбутися 28-29 листопада, і на якому Україна планує підписати Угоду про асоціацію, а Грузія та Молдова мають парафувати подібні Угоди.

«Поляки, а також литовці, латиші та естонці задоволені, що НАТО сприймає серйозно їх регіон. Ці країни вірять у святість статті п’ятої Хартії НАТО: коли здійснюється напад на одного члена, всі союзники мають прийти йому на допомогу», - говорить коментатор з європейських питань Джуді Демпсі, яка веде свій щоденний блог «Стратегічна Європа».

Авторка блогу вважає, що навчання НАТО дуже своєчасні: «Вони відбуваються за декілька тижнів перед самітом «Східного партнерства» у Вільнюсі, саме в той час, коли Кремль відверто викручує руки (своїм сусідам, — УНІАН), аби завадити Україні та Молдові наблизитись до ЄС».

«Для балтійських країн подібна поведінка Росії лише доводить важливість та символізм цих навчань», - додає пані Демпсі.

На близькість в часі натівських навчань до Вільнюського саміту вказувало і видання EU Observer, зазначаючи, що НАТО проводить «широкомасштабні військові маневри на кордонах Росії за пару тижнів перед тим, як ЄС, на своєму саміті у Литві, планує забрати собі колишню радянську коштовність: Україну».

Видання нагадує, що українським амбіціям приєднатися до НАТО у 2008-му році, за президентства Віктора Ющенка, завадило вето з боку Німеччини, яка на саміті НАТО в Бухаресті заблокувала надання Києву «Плану дій щодо членства». А вже за президента Віктора Януковича, Україна взагалі зняла з порядку денного тему вступу до Альянсу, сконцентрувавши зовнішньополітичні зусилля на Європейському Союзі, домагаючись з ним асоціації і створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС.

«Але на щоденному рівні відносини з НАТО розвиваються добре. Окрім маневрів, Україна також здійснює внесок в операції НАТО в Афганістані, Індійському океані, Косово та Середземному морі», - зазначає EU Observer.

Маневри 21-го століття

Слід звернути увагу, що НАТО завчасно повідомило Росію про навчання, їх масштаб, чисельний склад та географію. Крім того, за навчаннями можна стежити на спеціальному веб-сайті, де організована відеотрансляція. Зокрема, з Дравсько-Поморського полігона у Польщі.

До речі, Польща надіслала на навчання понад тисячу вояків, Естонія – 200, а Литва – 150. Чисельний контингент представила також і Франція, яка за колишнього президента Ніколя Саркозі повністю повернулася до військової структури НАТО. Німеччина була представлена досить скромно – 75 вояків.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, який раніше очолював литовське оборонне відомство і місію Литви при НАТО, в інтерв’ю УНІАН звернув увагу саме на прозорість натівських навчань: «Погано, що у цьому регіоні довгий час взагалі не було навчань. Наразі, для сторін важлива їх прозорість, інформування про сценарій, цілі, масштаб, щоб не було якихось підозр чи забобонів. Навчання є суто плановими і відрізняються від інших лише тим, що мають не тільки штабну фазу, але й «живу» фазу на місцевості».

«Там ніяких «страшилок» для Росії немає. Треба відпрацювати злагодженість (дій НАТО, — УНІАН) у міжнародному складі. І той факт, що навчання відбуваються саме у тому регіоні – це нормально», - підкреслив пан міністр.

Осінь навчань

Тим часом, декілька аналітичних видань звернули увагу на дії з боку Росії, що передували маневрам НАТО на Балтиці. Зокрема, американське видання Eurasia Daily Monitor писало про проведення Росією широкомасштабних навчань стратегічних сил: із запуском балістичних ракет, в тому числі з підводних човнів, та польотами стратегічних бомбардувальників Ту-95 30-го жовтня.

Видання також акцентувало, що лише за день до цього російський газовий гігант «Газпром» оголосив, що Україна завчасно не розрахувалася за поставлений газ і заборгувала $882 мільйони. Тому Москва почала говорити про можливість вимання від Києва оплату за пальне наперед.

«Москва застосувала ці інструменти сильної дії, щоб висловити своє невдоволення навчаннями Північно-Атлантичного альянсу “Steadfast Jazz”... і намірами Києва підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Цілком розуміючи, що, як наслідок, такі кроки, традиційно, мають протидійний мобілізаційний ефект», - зазначає Eurasia Daily Monitor.

В свою чергу, експерт польського Центру східних досліджень у Варшаві Анджей Вілк нагадує про великі стратегічні навчання збройних сил Росії та Білорусі «Захід-2013», які пройшли наприкінці вересня. «Це були найбільші навчання, які коли-небудь разом проводили дві ці армії», - зазначає варшавський експерт.

Навчання відбувалися на заході Білорусі, в Калінінградській області та на Балтійському морі. І в них взяли участь понад 22 тисячі вояків. «Сценарій та природа «Заходу-2013» не залишає сумніву, що російсько-білоруські збройні сили відпрацьовують проведення постійних військових операцій. А їх опонентом є країни НАТО, які межують з Росією та Білоруссю», - вважає польський експерт.

Може скластись враження, що Балтика, напередодні Вільнюсу, стала ледь не ареалом якогось «протистояння маневрами» з боку НАТО і Росії. Однак нині Альянс більше переймається ситуацією в Афганістані і виведенням своїх сил з цієї країни наступного року. Підтвердження цьому є на сайті «джазових» навчань, де генерал Філіп Брідлав, командувач силами НАТО в Європі, зазначив, що сили швидкого реагування НАТО повинні вміти працювати разом, бо «це буде важливіше на тлі того, як місія в Афганістані згортається, і НАТО готується до майбутніх викликів».

Ростислав Хотин, Брюссель